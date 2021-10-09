Миронов призвал ввести госмонополию на алкоголь после трагедии в Оренбуржье
Миронов призвал ввести госмонополию на алкоголь после массового отравления в Оренбуржье
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСергей Миронов выступает на съезде новой объединённой политической партии "Справедливая Россия - За правду" в Москве
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов прокомментировал случаи отравления суррогатным алкоголем в стране отметив, что нужно принимать решение о госмонополии на производство этилового спирта.
О массовом отравлении алкоголем в Оренбургской области стало известно 7 октября. Погибшие и пострадавшие — жители Ясненского, Домбаровского и Адамовского районов. Так, в селе Акжарское погибли муж и жена, у которых осталось пять детей. Число жертв постоянно увеличивается, на данный момент известно о 26 умерших и 54 пострадавших.
8 октября, 12:09Случаи массового отравления суррогатным алкоголем в России
"Сколько можно травить наших граждан ядовитым пойлом? В Оренбуржье от суррогатного алкоголя умерли 26 человек. Пора принимать наше предложение о госмонополии на оборот и производство этилового спирта. Из-за контрафакта страна теряет миллиарды рублей и сотни человеческих жизней", - написал Миронов в Twitter.
Следователи возбудили шесть уголовных дел, которые объединили в одно производство. По ним уже задержали шесть подозреваемых. Это 29-летний житель Орска, организовавший нелегальное производство и сбыт опасной спиртосодержащей продукции, 60-летний житель села Акжарское и 47-летняя женщина из поселка Красночабанский, которые продавали паленую водку погибшим, 50-летняя жительница села Джасай, у которой изъяли 132 бутылки с алкоголем, и еще два жителя Орска 35 и 34 лет, родственники основного фигуранта. По версии следствия, они причастны к организации производства и распространения паленого алкоголя.
Следователи и полиция обнаружили в Орске склад, где хранили и сбывали суррогатный алкоголь. Там изъяли 1279 бутылок спиртосодержащей продукции без маркировки. Кроме того, выявили пункт производства и розлива этой продукции, откуда изъяли более 3 тысяч пустых пластиковых бутылок и оборудование.
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил передать расследование в центральный аппарат ведомства. Генпрокуратура поставила дело на контроль.