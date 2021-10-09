https://ria.ru/20211009/orenburzhe-1753829742.html

В Оренбуржье выписали из больницы восемь отравившихся суррогатным алкоголем

В Оренбуржье выписали из больницы восемь отравившихся суррогатным алкоголем - РИА Новости, 09.10.2021

В Оренбуржье выписали из больницы восемь отравившихся суррогатным алкоголем

Восемь пациентов с отравлением суррогатным алкоголем в Оренбуржье выписаны из больницы, под наблюдением врачей остаются 23 пострадавших, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 09.10.2021

2021-10-09T19:30

2021-10-09T19:30

2021-10-09T19:30

происшествия

россия

массовое отравление суррогатным алкоголем в оренбуржье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/08/1753630824_4:0:1152:646_1920x0_80_0_0_af055070146fdcbdfefe07b53f6b0385.jpg

УФА, 9 окт - РИА Новости. Восемь пациентов с отравлением суррогатным алкоголем в Оренбуржье выписаны из больницы, под наблюдением врачей остаются 23 пострадавших, сообщает пресс-служба правительства области.Ранее сообщалось, что на востоке региона произошло массовое отравление людей суррогатным алкоголем. По последним данным, умерло 29 человек.Власти области сообщают, что были мобилизованы силы и средства министерства здравоохранения: подготовлены достаточный объём антидота, аппараты ИВЛ, развёрнуты койки для пострадавших, на восток региона отправлены лучшие медицинские специалисты."В настоящее время в стационарах находится 23 человека, в том числе пятеро тяжёлых – на аппаратах ИВЛ. Трое пациентов переведены в диализный центр города Новотроицка для проведения гемодиализа. Восемь пациентов, которые чувствуют себя удовлетворительно, выписаны. Они находятся под пристальным контролем врачей и продолжают получать лечение амбулаторно", - говорится в сообщении.Отмечается, что все службы региона работают в режиме повышенной готовности.

https://ria.ru/20211009/orenburzhe-1753820545.html

https://ria.ru/20211008/otravleniya-1753640198.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, россия, массовое отравление суррогатным алкоголем в оренбуржье