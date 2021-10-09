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В Оренбуржье выписали из больницы восемь отравившихся суррогатным алкоголем
В Оренбуржье выписали из больницы восемь отравившихся суррогатным алкоголем - РИА Новости, 09.10.2021
В Оренбуржье выписали из больницы восемь отравившихся суррогатным алкоголем
Восемь пациентов с отравлением суррогатным алкоголем в Оренбуржье выписаны из больницы, под наблюдением врачей остаются 23 пострадавших, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 09.10.2021
2021-10-09T19:30
2021-10-09T19:30
2021-10-09T19:30
происшествия
россия
массовое отравление суррогатным алкоголем в оренбуржье
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УФА, 9 окт - РИА Новости. Восемь пациентов с отравлением суррогатным алкоголем в Оренбуржье выписаны из больницы, под наблюдением врачей остаются 23 пострадавших, сообщает пресс-служба правительства области.Ранее сообщалось, что на востоке региона произошло массовое отравление людей суррогатным алкоголем. По последним данным, умерло 29 человек.Власти области сообщают, что были мобилизованы силы и средства министерства здравоохранения: подготовлены достаточный объём антидота, аппараты ИВЛ, развёрнуты койки для пострадавших, на восток региона отправлены лучшие медицинские специалисты."В настоящее время в стационарах находится 23 человека, в том числе пятеро тяжёлых – на аппаратах ИВЛ. Трое пациентов переведены в диализный центр города Новотроицка для проведения гемодиализа. Восемь пациентов, которые чувствуют себя удовлетворительно, выписаны. Они находятся под пристальным контролем врачей и продолжают получать лечение амбулаторно", - говорится в сообщении.Отмечается, что все службы региона работают в режиме повышенной готовности.
https://ria.ru/20211009/orenburzhe-1753820545.html
https://ria.ru/20211008/otravleniya-1753640198.html
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происшествия, россия, массовое отравление суррогатным алкоголем в оренбуржье
В Оренбуржье выписали из больницы восемь отравившихся суррогатным алкоголем
В Оренбуржье выписали из больницы восемь пациентов с отравлением суррогатным алкоголем
УФА, 9 окт - РИА Новости. Восемь пациентов с отравлением суррогатным алкоголем в Оренбуржье выписаны из больницы, под наблюдением врачей остаются 23 пострадавших, сообщает пресс-служба правительства области.
Ранее сообщалось, что на востоке региона произошло массовое отравление людей суррогатным алкоголем. По последним данным, умерло 29 человек.
Власти области сообщают, что были мобилизованы силы и средства министерства здравоохранения: подготовлены достаточный объём антидота, аппараты ИВЛ, развёрнуты койки для пострадавших, на восток региона отправлены лучшие медицинские специалисты.
"В настоящее время в стационарах находится 23 человека, в том числе пятеро тяжёлых – на аппаратах ИВЛ. Трое пациентов переведены в диализный центр города Новотроицка
для проведения гемодиализа. Восемь пациентов, которые чувствуют себя удовлетворительно, выписаны. Они находятся под пристальным контролем врачей и продолжают получать лечение амбулаторно", - говорится в сообщении.
Отмечается, что все службы региона работают в режиме повышенной готовности.