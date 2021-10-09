https://ria.ru/20211009/omskaya-1753784623.html

В Омской области парк транспорта наполовину обновили за годы работы Буркова

В Омской области парк транспорта наполовину обновили за годы работы Буркова - РИА Новости, 09.10.2021

В Омской области парк транспорта наполовину обновили за годы работы Буркова

Парк транспорта в Омской области наполовину обновлен за четыре года работы губернатора Александра Буркова, сообщает пресс-служба главы области. РИА Новости, 09.10.2021

2021-10-09T08:20

2021-10-09T08:20

2021-10-09T08:20

омская область

общество

омская область

александр бурков

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ОМСК, 9 окт – РИА Новости. Парк транспорта в Омской области наполовину обновлен за четыре года работы губернатора Александра Буркова, сообщает пресс-служба главы области.В сентябре 2021 года 132 новых школьных автобуса отправились в муниципальные районы. Итого за последнее пятилетие школьный автотранспорт обновлен на 60%. В 2018 году были приобретены 21 автомобиль скорой помощи, 66 автомобилей для участковых педиатров и терапевтов, 29 автомобилей для пациентов, нуждающихся в гемодиализе.Пресс-служба уточняет, что существенно обновлен парк лесопожарной и лесохозяйственной техники и оборудования. Всего для лесхозов Омской области приобретено 97 единиц техники, из них 56 - в 2019 году, 22 - в 2020 году и 19 единиц - в 2021 году, а также более 800 единиц оборудования. Техника закупается в рамках регионального проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология".Власти отмечают, что существенные улучшения достигнуты и в работе аэропорта. Так, география рейсов омского аэропорта расширилась до 22 направлений внутри Российской Федерации. В 2019-м впервые за многие годы пассажиропоток аэропорта "Омск-Центральный" превысил планку в 1,3 миллиона человек, в 2021 году прогнозируется 1,4 миллиона человек. В 2021 году открыты регулярные рейсы из Омска в города Киргизии - Ош, Бишкек; Таджикистана - Бохтар, Куляб; Узбекистана - Наманган.Осуществляется прямое авиасообщение со столицей Казахстана – городом Нур-Султан. Российская авиакомпания Red Wings, существующая на рынке с 1999 года, заявила о возможности создания своей базы - хаба и филиала - в Омске."Потенциальная карта полетов учитывает открытие направлений в страны Центральной Азии. Идут переговоры", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20211009/investitsii-1753781726.html

омская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, омская область, александр бурков