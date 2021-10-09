В Омской области парк транспорта наполовину обновили за годы работы Буркова
Парк транспорта в Омской области наполовину обновили за четыре года работы Буркова
ОМСК, 9 окт – РИА Новости. Парк транспорта в Омской области наполовину обновлен за четыре года работы губернатора Александра Буркова, сообщает пресс-служба главы области.
"С 2017 года в Омске продолжается обновление муниципального транспорта. Городской автобусный парк обновлен наполовину – закуплено 270 машин разного класса, большая часть - на газовом топливе, 62 новых современных троллейбуса и 24 трамвая", - говорится в сообщении.
В сентябре 2021 года 132 новых школьных автобуса отправились в муниципальные районы. Итого за последнее пятилетие школьный автотранспорт обновлен на 60%. В 2018 году были приобретены 21 автомобиль скорой помощи, 66 автомобилей для участковых педиатров и терапевтов, 29 автомобилей для пациентов, нуждающихся в гемодиализе.
Пресс-служба уточняет, что существенно обновлен парк лесопожарной и лесохозяйственной техники и оборудования. Всего для лесхозов Омской области приобретено 97 единиц техники, из них 56 - в 2019 году, 22 - в 2020 году и 19 единиц - в 2021 году, а также более 800 единиц оборудования. Техника закупается в рамках регионального проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология".
Власти отмечают, что существенные улучшения достигнуты и в работе аэропорта. Так, география рейсов омского аэропорта расширилась до 22 направлений внутри Российской Федерации. В 2019-м впервые за многие годы пассажиропоток аэропорта "Омск-Центральный" превысил планку в 1,3 миллиона человек, в 2021 году прогнозируется 1,4 миллиона человек. В 2021 году открыты регулярные рейсы из Омска в города Киргизии - Ош, Бишкек; Таджикистана - Бохтар, Куляб; Узбекистана - Наманган.
Осуществляется прямое авиасообщение со столицей Казахстана – городом Нур-Султан. Российская авиакомпания Red Wings, существующая на рынке с 1999 года, заявила о возможности создания своей базы - хаба и филиала - в Омске.
"Потенциальная карта полетов учитывает открытие направлений в страны Центральной Азии. Идут переговоры", - отмечается в сообщении.