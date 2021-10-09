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Шесть видовых зон отдыха появились на Космодамианской набережной в Москве
Шесть видовых зон отдыха появились на Космодамианской набережной в Москве - РИА Новости, 09.10.2021
Шесть видовых зон отдыха появились на Космодамианской набережной в Москве
Шесть видовых зон отдыха появились на Космодамианской набережной в Москве, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 09.10.2021
2021-10-09T09:05
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Шесть видовых зон отдыха появились на Космодамианской набережной в Москве, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства."Шесть видовых зон отдыха появилось на Космодамианской набережной. В рамках комплексного благоустройства острова Балчуг вдоль Москвы-реки установили шесть столиков со стульями. Уличная мебель выполнена из дерева и защищена специальным составом от воздействия влаги, солнечных лучей и перепадов температур", - сообщает пресс-служба.Отмечается, что зоны отдыха монтировали поэтапно: сначала по всей длине набережной появились столы, а затем рядом установили стулья. Некоторые жители приняли столы за одиночные табуреты и даже дали им шуточные названия: "лавки для невлюбленных", "сиденья для отдыха с социальной дистанцией" и "стулья для интровертов".Сейчас все стулья и столы установлены.Работы по комплексному благоустройству Садовнической, Софийской, Раушской и Космодамианской набережных, прилегающих к ним 1-го и 2-го Раушских, Фалеевского, Комиссариатского и Садовнического переулков и Репинского сквера завершили ко Дню города.Результатом благоустройства стало создание почти 9 километров современных и комфортных прогулочных маршрутов вдоль воды.
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общество, москва, городское хозяйство москвы, новости - туризм
09:05 09.10.2021 (обновлено: 11:01 09.10.2021)
Шесть видовых зон отдыха появились на Космодамианской набережной в Москве
В рамках благоустройства острова Балчуг установили шесть столиков со стульями
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.
Шесть видовых зон отдыха появились на Космодамианской набережной в Москве
, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.
"Шесть видовых зон отдыха появилось на Космодамианской набережной. В рамках комплексного благоустройства острова Балчуг вдоль Москвы-реки установили шесть столиков со стульями. Уличная мебель выполнена из дерева и защищена специальным составом от воздействия влаги, солнечных лучей и перепадов температур", - сообщает пресс-служба.
Отмечается, что зоны отдыха монтировали поэтапно: сначала по всей длине набережной появились столы, а затем рядом установили стулья. Некоторые жители приняли столы за одиночные табуреты и даже дали им шуточные названия: "лавки для невлюбленных", "сиденья для отдыха с социальной дистанцией" и "стулья для интровертов".
Сейчас все стулья и столы установлены.
Работы по комплексному благоустройству Садовнической, Софийской, Раушской и Космодамианской набережных, прилегающих к ним 1-го и 2-го Раушских, Фалеевского, Комиссариатского и Садовнического переулков и Репинского сквера завершили ко Дню города.
Результатом благоустройства стало создание почти 9 километров современных и комфортных прогулочных маршрутов вдоль воды.