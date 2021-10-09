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Назван оптимальный момент, чтобы взять кредит в банке
Кредитные сезоны. Когда выгоднее всего брать у банка деньги в долг? - РИА Новости, 09.10.2021
Назван оптимальный момент, чтобы взять кредит в банке
В какое время лучше брать кредит, а когда стоит выдержать паузу, в интервью радио Sputnik рассказала финансовый консультант Ольга Трофименко. Она отметила, что... РИА Новости, 09.10.2021
2021-10-09T02:15
2021-10-09T02:15
экономика
деньги
долг
кредит
банки
россия
ольга трофименко
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. В какое время лучше брать кредит, а когда стоит выдержать паузу, в интервью радио Sputnik рассказала финансовый консультант Ольга Трофименко. Она отметила, что в году есть два сезона, когда банки снижают проценты.Первый период, подходящий для оформления кредита, в этом году уже остался позади, но у заемщиков еще есть шанс получить деньги на выгодных условиях, считает Трофименко.По ее словам, чаще всего банки снижают проценты летом.Следующий "кредитный сезон" наступит в декабре, уверена финансовый консультант. Причем в преддверии новогодних праздников условия для заемщиков могут оказаться максимально привлекательными. Трофименко советует отложить запланированную покупку до конца года, если для нее требуется взять ссуду в банке."Перед самым Новым годом большинство банков, процентов 90, дают самые выгодные (за год. — Прим. ред.) условия по кредитам. Тут опять люди заняты подарками и другими делами, им не до банков. Но у финансовых организаций заканчивается календарный год, за который надо делать отчетность, а в нее входит в том числе и количество выданных кредитов", — объяснила Трофименко.
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экономика, деньги, долг, кредит, банки, россия, ольга трофименко
02:15 09.10.2021
 
Кредитные сезоны. Когда выгоднее всего брать у банка деньги в долг?

Финансовый консультант Трофименко: чаще всего банки снижают проценты по кредитам летом

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПроценты
Проценты - РИА Новости, 1920, 09.10.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. В какое время лучше брать кредит, а когда стоит выдержать паузу, в интервью радио Sputnik рассказала финансовый консультант Ольга Трофименко. Она отметила, что в году есть два сезона, когда банки снижают проценты.
Первый период, подходящий для оформления кредита, в этом году уже остался позади, но у заемщиков еще есть шанс получить деньги на выгодных условиях, считает Трофименко.
По ее словам, чаще всего банки снижают проценты летом.
"Летом люди меньше заинтересованы в кредитах. Они заняты дачами, отпусками и так далее, а не банками, поэтому летом условия по кредитам лучше, иногда даже на порядок лучше, чем осенью и зимой", — сказала Трофименко.
Следующий "кредитный сезон" наступит в декабре, уверена финансовый консультант. Причем в преддверии новогодних праздников условия для заемщиков могут оказаться максимально привлекательными. Трофименко советует отложить запланированную покупку до конца года, если для нее требуется взять ссуду в банке.
"Перед самым Новым годом большинство банков, процентов 90, дают самые выгодные (за год. — Прим. ред.) условия по кредитам. Тут опять люди заняты подарками и другими делами, им не до банков. Но у финансовых организаций заканчивается календарный год, за который надо делать отчетность, а в нее входит в том числе и количество выданных кредитов", — объяснила Трофименко.
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ЭкономикаДеньгиДолгКредитБанкиРоссияОльга Трофименко
 
 
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