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Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу
Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу - РИА Новости, 09.10.2021
Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу
Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Сахалинской области, он составляет 0,17%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 09.10.2021
2021-10-09T11:48
2021-10-09T11:48
2021-10-09T11:48
распространение коронавируса
сахалинская область
республика алтай
республика калмыкия
здоровье - общество
коронавирус в россии
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Сахалинской области, он составляет 0,17%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Сахалинская область – 0,17%, 2. Республика Калмыкия, Республика Алтай – 0,18%, 3. Магаданская область – 0,19%", – говорится в сообщении.
сахалинская область
республика алтай
республика калмыкия
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сахалинская область, республика алтай, республика калмыкия, здоровье - общество, коронавирус в россии
Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу
Оперштаб: названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу