https://ria.ru/20211009/koronavirus-1753797195.html

Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу

Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу - РИА Новости, 09.10.2021

Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу

Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Сахалинской области, он составляет 0,17%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 09.10.2021

2021-10-09T11:48

2021-10-09T11:48

2021-10-09T11:48

распространение коронавируса

сахалинская область

республика алтай

республика калмыкия

здоровье - общество

коронавирус в россии

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Сахалинской области, он составляет 0,17%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Сахалинская область – 0,17%, 2. Республика Калмыкия, Республика Алтай – 0,18%, 3. Магаданская область – 0,19%", – говорится в сообщении.

сахалинская область

республика алтай

республика калмыкия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сахалинская область, республика алтай, республика калмыкия, здоровье - общество, коронавирус в россии