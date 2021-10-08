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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20211008/zayavleniya-1753673192.html
Более 570 заявлений на выплаты по уходу за инвалидами поданы в Подмосковье
Более 570 заявлений на выплаты по уходу за инвалидами поданы в Подмосковье - РИА Новости, 08.10.2021
Более 570 заявлений на выплаты по уходу за инвалидами поданы в Подмосковье
Более 570 заявлений на предоставление ежемесячной выплаты по уходу за инвалидами было подано в Подмосковье в 2021 году, сообщает пресс-центр Мособлдумы. РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T13:32
2021-10-08T13:32
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Более 570 заявлений на предоставление ежемесячной выплаты по уходу за инвалидами было подано в Подмосковье в 2021 году, сообщает пресс-центр Мособлдумы."В Подмосковье в 2021 году было подано 578 заявлений на предоставление ежемесячной денежной выплаты на осуществление ухода за инвалидами (в 2020 году – 511, в 2019 году – 232)", - говорится в сообщении.По данным пресс-центра, Мособлдума на 2-м заседании приняла постановление об итогах мониторинга правоприменения закона "О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Московской области". Председатель Комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев отметил, что мониторинг проводился во II-III кварталах 2021 года, был изучен период с 1 января 2019 года по 1 января 2021 года. Согласно данным мониторинга, в регионе жителей с ограниченными возможностями здоровья становится меньше. Если в 2019 году их было более 426 тысяч, то в 2021 – около 400 тысяч. При этом количество инвалидов трудоспособного возраста увеличивается - с 119 тысяч человек в 2019 году до 150 тысяч в 2021 году."В 2018 году мы приняли изменения в закон, которыми установили право на ежемесячную денежную выплату на уход за инвалидами I, II группы. Она предоставляется в том числе лицам, осуществляющим дистанционную работу, или которые трудятся не более двух часов в день, в возрасте от 18 до 65 лет, и не имеющим группы инвалидности. После чего количество поданных заявлений увеличилось более чем на 300 штук. Это говорит о том, что дополнительная мера соцподдержки актуальна и востребована", - цитирует пресс-центр Голубева.
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московская область (подмосковье), московская областная дума
13:32 08.10.2021
 

Более 570 заявлений на выплаты по уходу за инвалидами поданы в Подмосковье

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Более 570 заявлений на предоставление ежемесячной выплаты по уходу за инвалидами было подано в Подмосковье в 2021 году, сообщает пресс-центр Мособлдумы.
"В Подмосковье в 2021 году было подано 578 заявлений на предоставление ежемесячной денежной выплаты на осуществление ухода за инвалидами (в 2020 году – 511, в 2019 году – 232)", - говорится в сообщении.
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По данным пресс-центра, Мособлдума на 2-м заседании приняла постановление об итогах мониторинга правоприменения закона "О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Московской области". Председатель Комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев отметил, что мониторинг проводился во II-III кварталах 2021 года, был изучен период с 1 января 2019 года по 1 января 2021 года. Согласно данным мониторинга, в регионе жителей с ограниченными возможностями здоровья становится меньше. Если в 2019 году их было более 426 тысяч, то в 2021 – около 400 тысяч. При этом количество инвалидов трудоспособного возраста увеличивается - с 119 тысяч человек в 2019 году до 150 тысяч в 2021 году.
"В 2018 году мы приняли изменения в закон, которыми установили право на ежемесячную денежную выплату на уход за инвалидами I, II группы. Она предоставляется в том числе лицам, осуществляющим дистанционную работу, или которые трудятся не более двух часов в день, в возрасте от 18 до 65 лет, и не имеющим группы инвалидности. После чего количество поданных заявлений увеличилось более чем на 300 штук. Это говорит о том, что дополнительная мера соцподдержки актуальна и востребована", - цитирует пресс-центр Голубева.
 
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