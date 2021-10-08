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Шапка - Липецкая область
Липецкая область
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В Липецкой области открылся центр занятости нового формата
В Липецкой области открылся центр занятости нового формата - РИА Новости, 08.10.2021
В Липецкой области открылся центр занятости нового формата
Центр занятости нового формата открылся в Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T15:01
2021-10-08T15:01
липецкая область
работа
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 8 окт – РИА Новости. Центр занятости нового формата открылся в Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, центр переехал в новое здание, обновил дизайн, а главное, перестроил работу с соискателями и работодателями. Теперь у центра есть фирменный стиль в интерьере и одежде сотрудников. Работать учреждение будет по принципу одного окна, как МФЦ. В помещении есть комната для встречи с работодателями, сектор с цифровыми сервисами, детский уголок.Артамонов отметил, что главным отличием нового формата от старого стало то, что все услуги жители получат комплексно и адресно, то есть исходя из конкретной жизненной ситуации. В центре будет работать штатный психолог, а также сотрудники центра всегда готовы помочь определиться с направлением переобучения или открытием своего дела. Заявители, обратившиеся в центр занятости, смогут пройти тестирование на профессиональные предпочтения или стать участником открытого отбора сотрудников, во время которого с соискателями беседуют непосредственно представители работодателей."Содействие в трудоустройстве жителей региона – существенный фактор финансового благополучия липчан. Мы повышаем уровень информирования населения, улучшаем качество обслуживания, оперативно решаем приоритетные задачи социальной политики", - сказал Артамонов.
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работа, игорь артамонов
15:01 08.10.2021
 

В Липецкой области открылся центр занятости нового формата

© РИА Новости / Максим БлиновПаспорт РФ
Паспорт РФ - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 8 окт – РИА Новости. Центр занятости нового формата открылся в Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, центр переехал в новое здание, обновил дизайн, а главное, перестроил работу с соискателями и работодателями. Теперь у центра есть фирменный стиль в интерьере и одежде сотрудников. Работать учреждение будет по принципу одного окна, как МФЦ. В помещении есть комната для встречи с работодателями, сектор с цифровыми сервисами, детский уголок.
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Артамонов отметил, что главным отличием нового формата от старого стало то, что все услуги жители получат комплексно и адресно, то есть исходя из конкретной жизненной ситуации. В центре будет работать штатный психолог, а также сотрудники центра всегда готовы помочь определиться с направлением переобучения или открытием своего дела. Заявители, обратившиеся в центр занятости, смогут пройти тестирование на профессиональные предпочтения или стать участником открытого отбора сотрудников, во время которого с соискателями беседуют непосредственно представители работодателей.
"Содействие в трудоустройстве жителей региона – существенный фактор финансового благополучия липчан. Мы повышаем уровень информирования населения, улучшаем качество обслуживания, оперативно решаем приоритетные задачи социальной политики", - сказал Артамонов.
 
Липецкая областьРаботаИгорь Артамонов
 
 
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