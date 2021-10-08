https://ria.ru/20211008/zanyatost-1753692055.html

В Липецкой области открылся центр занятости нового формата

В Липецкой области открылся центр занятости нового формата - РИА Новости, 08.10.2021

В Липецкой области открылся центр занятости нового формата

Центр занятости нового формата открылся в Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T15:01

2021-10-08T15:01

2021-10-08T15:01

липецкая область

работа

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 8 окт – РИА Новости. Центр занятости нового формата открылся в Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, центр переехал в новое здание, обновил дизайн, а главное, перестроил работу с соискателями и работодателями. Теперь у центра есть фирменный стиль в интерьере и одежде сотрудников. Работать учреждение будет по принципу одного окна, как МФЦ. В помещении есть комната для встречи с работодателями, сектор с цифровыми сервисами, детский уголок.Артамонов отметил, что главным отличием нового формата от старого стало то, что все услуги жители получат комплексно и адресно, то есть исходя из конкретной жизненной ситуации. В центре будет работать штатный психолог, а также сотрудники центра всегда готовы помочь определиться с направлением переобучения или открытием своего дела. Заявители, обратившиеся в центр занятости, смогут пройти тестирование на профессиональные предпочтения или стать участником открытого отбора сотрудников, во время которого с соискателями беседуют непосредственно представители работодателей."Содействие в трудоустройстве жителей региона – существенный фактор финансового благополучия липчан. Мы повышаем уровень информирования населения, улучшаем качество обслуживания, оперативно решаем приоритетные задачи социальной политики", - сказал Артамонов.

https://ria.ru/20211005/vyplaty-1753214213.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

работа, игорь артамонов