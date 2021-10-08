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https://ria.ru/20211008/zaksenkhauzen-1753674943.html
Экс-охранник Заксенхаузена заявил о своей невиновности
Экс-охранник Заксенхаузена заявил о своей невиновности - РИА Новости, 08.10.2021
Экс-охранник Заксенхаузена заявил о своей невиновности
Столетний экс-охранник концлагеря Заксенхаузен заявил в немецком суде о своей невиновности, сообщило агентство dpa из зала заседания. РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T13:41
2021-10-08T14:57
в мире
берлин (город)
германия
вторая мировая война (1939-1945)
бранденбург
без срока давности
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БЕРЛИН, 8 окт — РИА Новости. Столетний экс-охранник концлагеря Заксенхаузен заявил в немецком суде о своей невиновности, сообщило агентство dpa из зала заседания.Он также рассказал о своем детстве и юности в Литве и жизни в Германии после освобождения из советского плена, отказавшись отвечать на вопросы о периоде Второй мировой войны. Ранее подсудимый не стал комментировать обвинение, которое ему зачитали в четверг.Бывшего эсэсовца подозревают в причастности к гибели 3518 узников нацистского лагеря. Дальнейшие слушания запланированы вплоть до 7 января. В процессе принимают участие свидетели — бывшие заключенные Заксенхаузена.Из-за большого интереса со стороны СМИ и коронавирусных ограничений суд проходит в спортзале исправительного учреждения в городе Бранденбург-на-Хафеле. В концлагерь в городе Ораниенбург под Берлином с 1936 по 1945 год отправили более 200 тысяч человек. Десятки тысяч погибли от голода, болезней, принудительного труда, медицинских опытов, пыток и акций по систематическому уничтожению, которые проводили военизированные подразделения СС.Бойцы Красной армии и Войска Польского освободили его 22 апреля 1945 года, там находились около трех тысяч узников. Более 30 тысяч угнали на так называемый марш смерти, который сопровождался зверствами со стороны охранников. На территории бывшего лагеря работает мемориал, ежегодно его посещают около 700 тысяч человек.
https://ria.ru/20210930/zaderzhanie-1752504803.html
https://ria.ru/20210923/oberlender-1751493312.html
берлин (город)
германия
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в мире, берлин (город), германия, вторая мировая война (1939-1945), бранденбург, без срока давности
13:41 08.10.2021 (обновлено: 14:57 08.10.2021)
 
Экс-охранник Заксенхаузена заявил о своей невиновности

Столетний экс-охранник Заксенхаузена заявил суду в Германии о своей невиновности

© REUTERS / Annegret Hilse100-летний экс-охранник концлагеря Заксенхаузен во время суда в Бранденбурге
100-летний экс-охранник концлагеря Заксенхаузен во время суда в Бранденбурге - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© REUTERS / Annegret Hilse
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БЕРЛИН, 8 окт — РИА Новости. Столетний экс-охранник концлагеря Заксенхаузен заявил в немецком суде о своей невиновности, сообщило агентство dpa из зала заседания.
Он также рассказал о своем детстве и юности в Литве и жизни в Германии после освобождения из советского плена, отказавшись отвечать на вопросы о периоде Второй мировой войны. Ранее подсудимый не стал комментировать обвинение, которое ему зачитали в четверг.
Судебный офицер перед заседанием суда по делу 96-летней экс-секретарши концлагеря Штутгоф Ирмгард Фюрхнер - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
30 сентября, 15:36
В Германии задержали 96-летнюю экс-секретаршу концлагеря Штутгоф
Бывшего эсэсовца подозревают в причастности к гибели 3518 узников нацистского лагеря. Дальнейшие слушания запланированы вплоть до 7 января. В процессе принимают участие свидетели — бывшие заключенные Заксенхаузена.
Из-за большого интереса со стороны СМИ и коронавирусных ограничений суд проходит в спортзале исправительного учреждения в городе Бранденбург-на-Хафеле.
В концлагерь в городе Ораниенбург под Берлином с 1936 по 1945 год отправили более 200 тысяч человек. Десятки тысяч погибли от голода, болезней, принудительного труда, медицинских опытов, пыток и акций по систематическому уничтожению, которые проводили военизированные подразделения СС.
Бойцы Красной армии и Войска Польского освободили его 22 апреля 1945 года, там находились около трех тысяч узников. Более 30 тысяч угнали на так называемый марш смерти, который сопровождался зверствами со стороны охранников. На территории бывшего лагеря работает мемориал, ежегодно его посещают около 700 тысяч человек.
Гельмут Оберлендер - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
23 сентября, 16:52
Нацистский преступник Оберлендер умер в Канаде, не дождавшись депортации
 
В миреБерлин (город)ГерманияВторая мировая война (1939-1945)БранденбургБез срока давности
 
 
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