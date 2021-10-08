https://ria.ru/20211008/zaksenkhauzen-1753674943.html

Экс-охранник Заксенхаузена заявил о своей невиновности

Экс-охранник Заксенхаузена заявил о своей невиновности - РИА Новости, 08.10.2021

Экс-охранник Заксенхаузена заявил о своей невиновности

Столетний экс-охранник концлагеря Заксенхаузен заявил в немецком суде о своей невиновности, сообщило агентство dpa из зала заседания. РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T13:41

2021-10-08T13:41

2021-10-08T14:57

в мире

берлин (город)

германия

вторая мировая война (1939-1945)

бранденбург

без срока давности

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БЕРЛИН, 8 окт — РИА Новости. Столетний экс-охранник концлагеря Заксенхаузен заявил в немецком суде о своей невиновности, сообщило агентство dpa из зала заседания.Он также рассказал о своем детстве и юности в Литве и жизни в Германии после освобождения из советского плена, отказавшись отвечать на вопросы о периоде Второй мировой войны. Ранее подсудимый не стал комментировать обвинение, которое ему зачитали в четверг.Бывшего эсэсовца подозревают в причастности к гибели 3518 узников нацистского лагеря. Дальнейшие слушания запланированы вплоть до 7 января. В процессе принимают участие свидетели — бывшие заключенные Заксенхаузена.Из-за большого интереса со стороны СМИ и коронавирусных ограничений суд проходит в спортзале исправительного учреждения в городе Бранденбург-на-Хафеле. В концлагерь в городе Ораниенбург под Берлином с 1936 по 1945 год отправили более 200 тысяч человек. Десятки тысяч погибли от голода, болезней, принудительного труда, медицинских опытов, пыток и акций по систематическому уничтожению, которые проводили военизированные подразделения СС.Бойцы Красной армии и Войска Польского освободили его 22 апреля 1945 года, там находились около трех тысяч узников. Более 30 тысяч угнали на так называемый марш смерти, который сопровождался зверствами со стороны охранников. На территории бывшего лагеря работает мемориал, ежегодно его посещают около 700 тысяч человек.

https://ria.ru/20210930/zaderzhanie-1752504803.html

https://ria.ru/20210923/oberlender-1751493312.html

берлин (город)

германия

бранденбург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, берлин (город), германия, вторая мировая война (1939-1945), бранденбург, без срока давности