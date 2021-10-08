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Пользователи ВКонтакте рассказали, страдают ли они от осенней хандры
Пользователи ВКонтакте рассказали, страдают ли они от осенней хандры - РИА Новости, 08.10.2021
Пользователи ВКонтакте рассказали, страдают ли они от осенней хандры
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости предложило своим подписчикам... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T12:46
2021-10-08T12:46
2021-10-08T12:46
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости предложило своим подписчикам рассказать, посетила ли их в этом году сезонная хандра. Варианты ответа были: накрыло по полной; не заметил; не страдаю сезонными обострениями. Также можно было оставить свой вариант в комментариях.В итоге большинство подписчиков ответили, что их "накрыло по полной". Так проголосовали почти 40% опрошенных. На втором месте оказались те, кто не страдает сезонными обострениями — 35% проголосовавших. В комментариях многие пользователи отметили, что работа — лучшее средство для борьбы с грустью. А некоторые заявили, что осень — их любимое время года.
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