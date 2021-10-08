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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211008/vaktsinatsiya-1753657114.html
В Кремле выразили надежду на скорое признание Евросоюзом вакцин от COVID-19
В Кремле выразили надежду на скорое признание Евросоюзом вакцин от COVID-19 - РИА Новости, 08.10.2021
В Кремле выразили надежду на скорое признание Евросоюзом вакцин от COVID-19
В Кремле надеются на скорый результат переговоров с ЕС о взаимном признании сертификатов о вакцинации от коронавируса, сообщил журналистам пресс-секретарь главы РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T12:41
2021-10-08T12:41
распространение коронавируса
дмитрий песков
евросоюз
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцина "спутник v"
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. В Кремле надеются на скорый результат переговоров с ЕС о взаимном признании сертификатов о вакцинации от коронавируса, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Минздрав России направил в представительство ЕС документы для взаимного признания сертификатов о вакцинации от COVID-19, визит представителей европейского регулятора для сертификации вакцины "Спутник V" может состояться уже в декабре."Мы надеемся, что, собственно, скоро будет результат, это главное", - сказал Песков. Он отметил, что в переговорах РФ и ЕС о взаимном признании вакцин от COVID-19 были недопонимания, но сейчас больше поводов для оптимизма, работа идет в конструктивном ключе."Мы знаем, что идут контакты, были взаимные недопонимания, связанные, наверное, с технологией предоставления друг другу информации и так далее, но сейчас, наверное, больше поводов для оптимизма, работа ведется в конструктивном ключе", - сообщил Песков.
https://ria.ru/20211002/barery-1752796598.html
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дмитрий песков, евросоюз, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "спутник v"
12:41 08.10.2021
 
В Кремле выразили надежду на скорое признание Евросоюзом вакцин от COVID-19

Песков выразил надежду на скорое взаимное признание с Евросоюзом вакцин от COVID-19

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. В Кремле надеются на скорый результат переговоров с ЕС о взаимном признании сертификатов о вакцинации от коронавируса, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Минздрав России направил в представительство ЕС документы для взаимного признания сертификатов о вакцинации от COVID-19, визит представителей европейского регулятора для сертификации вакцины "Спутник V" может состояться уже в декабре.
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"Мы надеемся, что, собственно, скоро будет результат, это главное", - сказал Песков. Он отметил, что в переговорах РФ и ЕС о взаимном признании вакцин от COVID-19 были недопонимания, но сейчас больше поводов для оптимизма, работа идет в конструктивном ключе.
"Мы знаем, что идут контакты, были взаимные недопонимания, связанные, наверное, с технологией предоставления друг другу информации и так далее, но сейчас, наверное, больше поводов для оптимизма, работа ведется в конструктивном ключе", - сообщил Песков.
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Распространение коронавирусаДмитрий ПесковЕвросоюзЗдоровье - ОбществоРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцина "Спутник V"
 
 
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