https://ria.ru/20211008/vaktsinatsiya-1753657114.html
В Кремле выразили надежду на скорое признание Евросоюзом вакцин от COVID-19
В Кремле выразили надежду на скорое признание Евросоюзом вакцин от COVID-19 - РИА Новости, 08.10.2021
В Кремле выразили надежду на скорое признание Евросоюзом вакцин от COVID-19
В Кремле надеются на скорый результат переговоров с ЕС о взаимном признании сертификатов о вакцинации от коронавируса, сообщил журналистам пресс-секретарь главы РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T12:41
2021-10-08T12:41
2021-10-08T12:41
распространение коронавируса
дмитрий песков
евросоюз
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцина "спутник v"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751615487_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e20f94eb77b4d24e4d747feb6d2eaf21.jpg
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. В Кремле надеются на скорый результат переговоров с ЕС о взаимном признании сертификатов о вакцинации от коронавируса, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Минздрав России направил в представительство ЕС документы для взаимного признания сертификатов о вакцинации от COVID-19, визит представителей европейского регулятора для сертификации вакцины "Спутник V" может состояться уже в декабре."Мы надеемся, что, собственно, скоро будет результат, это главное", - сказал Песков. Он отметил, что в переговорах РФ и ЕС о взаимном признании вакцин от COVID-19 были недопонимания, но сейчас больше поводов для оптимизма, работа идет в конструктивном ключе."Мы знаем, что идут контакты, были взаимные недопонимания, связанные, наверное, с технологией предоставления друг другу информации и так далее, но сейчас, наверное, больше поводов для оптимизма, работа ведется в конструктивном ключе", - сообщил Песков.
https://ria.ru/20211002/barery-1752796598.html
https://ria.ru/20210924/vaktsina-1751660830.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751615487_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2c0274eda5c8ea8a88d98184e9acb730.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, евросоюз, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "спутник v"
В Кремле выразили надежду на скорое признание Евросоюзом вакцин от COVID-19
Песков выразил надежду на скорое взаимное признание с Евросоюзом вакцин от COVID-19