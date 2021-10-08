https://ria.ru/20211008/vaktsinatsiya-1753657114.html

В Кремле выразили надежду на скорое признание Евросоюзом вакцин от COVID-19

В Кремле выразили надежду на скорое признание Евросоюзом вакцин от COVID-19 - РИА Новости, 08.10.2021

В Кремле выразили надежду на скорое признание Евросоюзом вакцин от COVID-19

В Кремле надеются на скорый результат переговоров с ЕС о взаимном признании сертификатов о вакцинации от коронавируса, сообщил журналистам пресс-секретарь главы РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T12:41

2021-10-08T12:41

2021-10-08T12:41

распространение коронавируса

дмитрий песков

евросоюз

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

вакцина "спутник v"

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. В Кремле надеются на скорый результат переговоров с ЕС о взаимном признании сертификатов о вакцинации от коронавируса, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Минздрав России направил в представительство ЕС документы для взаимного признания сертификатов о вакцинации от COVID-19, визит представителей европейского регулятора для сертификации вакцины "Спутник V" может состояться уже в декабре."Мы надеемся, что, собственно, скоро будет результат, это главное", - сказал Песков. Он отметил, что в переговорах РФ и ЕС о взаимном признании вакцин от COVID-19 были недопонимания, но сейчас больше поводов для оптимизма, работа идет в конструктивном ключе."Мы знаем, что идут контакты, были взаимные недопонимания, связанные, наверное, с технологией предоставления друг другу информации и так далее, но сейчас, наверное, больше поводов для оптимизма, работа ведется в конструктивном ключе", - сообщил Песков.

https://ria.ru/20211002/barery-1752796598.html

https://ria.ru/20210924/vaktsina-1751660830.html

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дмитрий песков, евросоюз, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "спутник v"