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В воде горит: как прошли уникальные учения пожарных на Москве-реке

В воде горит: как прошли уникальные учения пожарных на Москве-реке - РИА Новости, 08.10.2021

В воде горит: как прошли уникальные учения пожарных на Москве-реке

В условиях современного мегаполиса пожарные и спасатели Москвы умеют, казалось бы, практически все: спасать людей с высоты, оказывать помощь пострадавшим на... РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T09:00

2021-10-08T09:00

2021-10-08T09:00

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В условиях современного мегаполиса пожарные и спасатели Москвы умеют, казалось бы, практически все: спасать людей с высоты, оказывать помощь пострадавшим на воде, тушить возгорания любой сложности. Однако и для них находятся все новые и новые вызовы. Так, в конце сентября аварийно-спасательные подразделения департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы провели дебютные учения на главной городской реке, в рамках которых отработали сразу и тушение пожара на судне, и ликвидацию разлива нефтепродуктов, и спасение людей на воде. Корреспондент РИА Новости принял участие в показательном мероприятии и узнал, возможно ли подобное происшествие в реальности и как городские службы взаимодействуют между собой в процессе его устранения.Впервые и вновьДля буднего раннего утра на набережной в Капотне необыкновенно людно: на небольшой смотровой площадке у воды развернут оперативный штаб, повсюду – люди в форме, шипят рации связи. Редкие местные жители, проходя мимо, останавливаются на полпути с широко распахнутыми глазами. Понять их можно: на воде напротив оперштаба горит маломерное судно – зрелище, которое вряд ли ожидаешь увидеть во время утреннего моциона.Случайных пешеходов оперативно успокаивают специалисты департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ) Москвы, мониторящие периметр парка. Корабль горит понарошку, поводов для беспокойства нет. В Капотне аварийно-спасательные подразделения города отрабатывают учения по ликвидации разлива нефтепродуктов в акватории Москвы-реки в результате столкновения прогулочного судна со зданием ТЭЦ-26. Как отмечает заместитель руководителя ведомства Андрей Иванов, подобное мероприятие – первое в своем роде для столичных пожарных и спасателей.Для проведения учений участок Москвы-реки в районе Капотня выбрали неслучайно. Здесь на левом берегу расположено здание водозаборной станции ТЭЦ-26, которое сыграло одну из "главных ролей" в отработке действий спасателей. По легенде, прогулочное судно, двигаясь вниз по течению, теряет управление, сталкивается со стоящим на якоре нефтеналивным судном, от чего на последнем начинается пожар и происходит разлив нефтепродуктов, а после прогулочный корабль врезается в саму станцию."По сути, здание ТЭЦ-26 само по себе не представляет опасности для акватории, однако мы решили использовать его как имеющийся элемент для отработки всех возможных сценариев. Здесь действительно проходят суда, которые могут потерпеть крушение, поэтому важно комплексно среагировать на такую ситуацию и устранить последствия происшествия в кратчайшие сроки", – объясняет Иванов.Песня воды и пламениУчения стартуют с объявления спасательной тревоги в громкоговоритель, набережная и акватория тут же приходят в движение: оперативный штаб на земле координирует дальнейшие действия спасательных подразделений, по очереди прибывающих на место происшествия, с воды раздаются звуки сирен и шум моторов спецтехники."Суда потеряли ход, получили пробоины, в воде находится пять человек, производится спасение силами водных спасателей, возможна утечка нефтепродуктов, ведем разведку", – доносится из рации в оперштабе.Первыми к судну, загоревшемуся после столкновения, прибывают катера линейного отдела Московской городской поисково-спасательной службы (МГПСС) на воде и суда государственной инспекции по маломерным судам. Одновременно на потенциально опасном участке Москвы-реки ограничивают движение от Бесединских мостов до 35 километра, выставляют катера полиции.Такому происшествию в Москве сразу присваивается ранг опасности №3 из пяти существующих, а к ликвидации его последствий привлекаются специалисты практически всех профильных служб города."На территории Москвы еще не было таких аварий с разливом нефтепродуктов, как в Норильске, которая привела к масштабной экологической катастрофе. Но специфика нашего города, его инфраструктура и плотность населения требует от всех столичных структур постоянной готовности к возможному реагированию на такие события. Мероприятие проводится с использованием самой современной спецтехники и оборудования, задействованы представители различных слоев власти и городских организаций: МВД, Росгвардия, личный состав пожарного гарнизона столицы, спасатели на воде, добровольные аварийные формирования, водолазы. Общая численность – более 60 человек, всего спецтехники – 15 единиц", – комментирует начальник главного управления МЧС России по городу Москве, генерал-майор внутренней службы Сергей Желтов.В рамках разведки спасатели Москвы устанавливают площадь возгорания на нефтеналивном судне – 150 квадратных метров. Попытки экипажа, оставшегося на борту, потушить пожар самостоятельно не приводят к результатам. Пока специалисты МГПСС эвакуируют пострадавших на судне и упавших в воду на берег для оказания первой помощи, оперштаб вызывает к месту происшествия многоцелевой пожарный корабль "Полковник Чернышев", который задействуют в тушении возгораний как на воде, так и на береговой линии. Экипаж корабля приводит в действие лафетные стволы – своеобразные водяные "пушки", которые направляют точно на огонь под сильным напором. Благодаря слаженным действиям специалистов, возгорание удается локализовать за несколько минут.На страже природыСпасением пострадавших и тушением пожара работа аварийных подразделений Москвы не ограничивается. Следующая задача спасателей – разобраться с разливом нефтепродуктов и проверить здание водозаборной станции на повреждения."Такая ситуация несет угрозу не только для людей, но и экологии Москвы. К отработке действий по ликвидации нефтеразлива привлекается экологическая полиция, лаборатория "Мосэкомониторинга", органы профильного надзора. К тому же участвуют службы, локализующие разлив, обеспечивают безопасность работ, а затем утилизируют потенциально опасные фракции и элементы", – объясняет Иванов.Для локализации загрязнения на воду по команде оперштаба выходят специалисты МГПСС и ГУП "Мосводосток" на двух катерах. Одновременно с этим над Москвой-рекой запускают беспилотный летательный аппарат для разведки, к работе приступают водолазы – проводят обследование подводной части сооружения на наличие повреждений после столкновения с прогулочным судном.Чтобы предотвратить распространение вредных веществ по водной поверхности, специалисты на катерах устанавливают два боновых заграждения по 240 метров по границам пятна. Затем пленку собирают с помощью плавающих мотопомп. Последними на место разлива прибывают специалисты лабораторий департамента ГОЧСиПБ и "Мосэкомониторинга". Прямо на месте они отбирают пробы воды и проводят экстренный анализ на содержание нефтепродуктов. Через несколько минут оперштаб получает информацию, что показатели допустимой концентрации вредных веществ не достигают предельных значений, а значит – угроза ликвидирована."С учетом погоды мы не подключили еще несколько видов наземных служб, по замыслу, с обоих берегов должны работать еще несколько подразделений специалистов. Однако цели учений достигнуты, взаимодействие между службами отработано, поставленные задачи выполнены в полном объеме. При необходимости мы готовы задействовать два или три воздушных судна Московского авиационного центра, которые смогут сбрасывать абсорбент для локализации нефтеразлива при помощи подвесной системы, купируя его распространение. Но уже сейчас система чрезвычайного реагирования Москвы доказывает свою эффективность", – заключает Иванов.

https://realty.ria.ru/20180904/1527784139.html

https://realty.ria.ru/20200415/1569053568.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, капотня, мосводосток, городское хозяйство москвы