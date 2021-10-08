https://ria.ru/20211008/sport-1753713054.html
Совет по развитию спорта будет создан при губернаторе Волгоградской области
Совет по развитию спорта будет создан при губернаторе Волгоградской области - РИА Новости, 08.10.2021
Совет по развитию спорта будет создан при губернаторе Волгоградской области
Администрация Волгоградской области объявила о создании при губернаторе совета по развитию физической культуры и спорта — такое решение принято по итогам... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T16:30
2021-10-08T16:30
2021-10-08T16:30
волгоградская область
токио
андрей бочаров
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ВОЛГОГРАД, 8 окт - РИА Новости. Администрация Волгоградской области объявила о создании при губернаторе совета по развитию физической культуры и спорта — такое решение принято по итогам встречи главы региона Андрея Бочарова с паралимпийскими чемпионами Токио, сообщает в пятницу пресс-служба администрации региона.По информации ведомства, в пятницу Бочаров встретился с золотым и серебряным призерами Паралимпиады-2020 Андреем Гладковым и Натальей Бутковой, а также их тренерами. Губернатор вручил им региональные награды."По итогам сегодняшней встречи с паралимпийцами и их наставниками принято решение о создании при губернаторе Волгоградской области совета по развитию физической культуры и спорта. Андрей Бочаров принял предложение возглавить этот совет", - говорится в сообщении администрации.
https://ria.ru/20211007/most-1753474211.html
токио
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токио, андрей бочаров
Совет по развитию спорта будет создан при губернаторе Волгоградской области
Администрация Волгоградской области объявила о создании совета по развитию спорта