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Волгоградская область
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Совет по развитию спорта будет создан при губернаторе Волгоградской области
Совет по развитию спорта будет создан при губернаторе Волгоградской области - РИА Новости, 08.10.2021
Совет по развитию спорта будет создан при губернаторе Волгоградской области
Администрация Волгоградской области объявила о создании при губернаторе совета по развитию физической культуры и спорта — такое решение принято по итогам... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T16:30
2021-10-08T16:30
волгоградская область
токио
андрей бочаров
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ВОЛГОГРАД, 8 окт - РИА Новости. Администрация Волгоградской области объявила о создании при губернаторе совета по развитию физической культуры и спорта — такое решение принято по итогам встречи главы региона Андрея Бочарова с паралимпийскими чемпионами Токио, сообщает в пятницу пресс-служба администрации региона.По информации ведомства, в пятницу Бочаров встретился с золотым и серебряным призерами Паралимпиады-2020 Андреем Гладковым и Натальей Бутковой, а также их тренерами. Губернатор вручил им региональные награды."По итогам сегодняшней встречи с паралимпийцами и их наставниками принято решение о создании при губернаторе Волгоградской области совета по развитию физической культуры и спорта. Андрей Бочаров принял предложение возглавить этот совет", - говорится в сообщении администрации.
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токио, андрей бочаров
16:30 08.10.2021
 
Совет по развитию спорта будет создан при губернаторе Волгоградской области

Администрация Волгоградской области объявила о создании совета по развитию спорта

© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкГорода России. Волгоград
Города России. Волгоград - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© РИА Новости / Константин Чалабов
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ВОЛГОГРАД, 8 окт - РИА Новости. Администрация Волгоградской области объявила о создании при губернаторе совета по развитию физической культуры и спорта — такое решение принято по итогам встречи главы региона Андрея Бочарова с паралимпийскими чемпионами Токио, сообщает в пятницу пресс-служба администрации региона.
По информации ведомства, в пятницу Бочаров встретился с золотым и серебряным призерами Паралимпиады-2020 Андреем Гладковым и Натальей Бутковой, а также их тренерами. Губернатор вручил им региональные награды.
"По итогам сегодняшней встречи с паралимпийцами и их наставниками принято решение о создании при губернаторе Волгоградской области совета по развитию физической культуры и спорта. Андрей Бочаров принял предложение возглавить этот совет", - говорится в сообщении администрации.
Волгоград - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
7 октября, 11:41Волгоградская область
Разрушенный мост через реку Елань под Волгоградом восстановят до конца года
 
Волгоградская областьТокиоАндрей Бочаров
 
 
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