https://ria.ru/20211008/sport-1753713054.html

Совет по развитию спорта будет создан при губернаторе Волгоградской области

Совет по развитию спорта будет создан при губернаторе Волгоградской области - РИА Новости, 08.10.2021

Совет по развитию спорта будет создан при губернаторе Волгоградской области

Администрация Волгоградской области объявила о создании при губернаторе совета по развитию физической культуры и спорта — такое решение принято по итогам... РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T16:30

2021-10-08T16:30

2021-10-08T16:30

волгоградская область

токио

андрей бочаров

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ВОЛГОГРАД, 8 окт - РИА Новости. Администрация Волгоградской области объявила о создании при губернаторе совета по развитию физической культуры и спорта — такое решение принято по итогам встречи главы региона Андрея Бочарова с паралимпийскими чемпионами Токио, сообщает в пятницу пресс-служба администрации региона.По информации ведомства, в пятницу Бочаров встретился с золотым и серебряным призерами Паралимпиады-2020 Андреем Гладковым и Натальей Бутковой, а также их тренерами. Губернатор вручил им региональные награды."По итогам сегодняшней встречи с паралимпийцами и их наставниками принято решение о создании при губернаторе Волгоградской области совета по развитию физической культуры и спорта. Андрей Бочаров принял предложение возглавить этот совет", - говорится в сообщении администрации.

https://ria.ru/20211007/most-1753474211.html

токио

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2021

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токио, андрей бочаров