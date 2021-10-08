https://ria.ru/20211008/sng-1753656475.html
Песков ответил на вопрос об участии Путина в саммите СНГ
Песков ответил на вопрос об участии Путина в саммите СНГ - РИА Новости, 08.10.2021
Песков ответил на вопрос об участии Путина в саммите СНГ
Кремль сообщит своевременно о том, в каком формате президент РФ Владимир Путин будет участвовать в саммите СНГ, заявил пресс-секретарь российского лидера... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T12:40
2021-10-08T12:40
2021-10-08T12:40
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Кремль сообщит своевременно о том, в каком формате президент РФ Владимир Путин будет участвовать в саммите СНГ, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Как ранее сообщалось, заседания Совета министров иностранных дел и Совета глав государств СНГ планируется провести в Минске 14-15 октября.
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в мире, минск, владимир путин, дмитрий песков, снг, россия
Песков ответил на вопрос об участии Путина в саммите СНГ
Кремль сообщит, в каком формате Путин будет участвовать в саммите СНГ