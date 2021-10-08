https://ria.ru/20211008/smertnost-1753747111.html

Голикова рассказала о показателях смертности от COVID-19 в августе

Голикова рассказала о показателях смертности от COVID-19 в августе - РИА Новости, 08.10.2021

Голикова рассказала о показателях смертности от COVID-19 в августе

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что 81,7% прироста смертности в августе приходится на смертность от COVID-19. РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T19:10

2021-10-08T19:10

2021-10-08T19:56

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

федеральная служба государственной статистики (росстат)

татьяна голикова

здоровье - общество

коронавирусы

россия

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что 81,7% прироста смертности в августе приходится на смертность от COVID-19.По официальным данным Росстата, смертность в августе 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, возросла на 32,5%, а в январе-августе 2021 года по сравнению с январем-августом 2020 года – на 18,9%. Как отметила Голикова, из общего прироста смертности в августе текущего года 81,7% приходится на смертность от COVID-19."Из общего прироста смертности в августе текущего года 81,7% приходится на смертность от COVID-19. В августе текущего года по сравнению с августом прошлого года снижение смертности зафиксировано в Республиках Мордовия и Ингушетия, Чеченской Республике", - сказала вице-премьер журналистам."По оперативным данным сентября текущего года, по сравнению с августом текущего года смертность снизилась на 6,1%, при этом в структуре продолжается рост смертности от COVID-19", - сказала Голикова.Коронавирус в августе 2021 года стал основной причиной смерти 38 603 человек в России, еще в 4 977 случаях он предполагается как основная причина смерти (для подтверждения наличия вируса требуются дополнительные медицинские исследования), следует из данных Росстата, опубликованных в пятницу.По данным ведомства, в августе текущего года смертельные осложнения коронавирус вызвал у 1 254 человек, в еще 4 555 случаях не был основной причиной смерти и не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений.По уточненным данным ведомства, в июле коронавирус стал основной причиной смерти 44 955 (с подтвержденным или предполагаемым COVID-19) человек, смертельные осложнения вызвал у 1 433 человек и в 4 656 случаях не был основной причиной смерти и не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений.В общей сложности по всем категориям, статистику по которым ведет Росстат, с начала года в РФ умерли 254 221 человек с подтвержденной или предполагаемой коронавирусной инфекцией.В 2020 году, по данным статистического ведомства, в России от коронавирусной инфекции скончалось 144 691 человек (6,8% к общему числу умерших в прошлом году).Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявлял, что основная масса пациентов с коронавирусом, которые поступают в российские стационары, не привиты, а с тяжелым течением коронавируса в больницах привитых менее 0,03%. При этом погибают от COVID-19 в основном те, кто не вакцинировался, – по словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, среди ежедневно умирающих от коронавируса в России привитых практически нет, а штаммом "дельта" заболевают не более 2% ранее получивших вакцину.

https://ria.ru/20211006/lokdaun-1753318253.html

https://ria.ru/20211008/golikova-1753746181.html

https://ria.ru/20211007/priznak-1753473645.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), федеральная служба государственной статистики (росстат), татьяна голикова, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии