https://ria.ru/20211008/sertifikat-1753702823.html

Медведев заявил о низком темпе переговоров по признанию COVID-сертификатов

Медведев заявил о низком темпе переговоров по признанию COVID-сертификатов - РИА Новости, 08.10.2021

Медведев заявил о низком темпе переговоров по признанию COVID-сертификатов

Переговорный процесс по взаимному признанию сертификатов о вакцинации идет медленно, некоторые признают российские вакцины избирательно, заявил зампредседателя... РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T15:57

2021-10-08T15:57

2021-10-08T16:11

распространение коронавируса

дмитрий медведев

здоровье - общество

россия

коронавирус в россии

вакцина "спутник v"

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Переговорный процесс по взаимному признанию сертификатов о вакцинации идет медленно, некоторые признают российские вакцины избирательно, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Наша страна неоднократно призывала партнеров по Большой двадцатке к взаимному признанию сертификатов о вакцинации. Переговорный процесс на эту тему идет медленно, некоторые государства признают наши вакцины, но избирательно. И это тоже создает проблемы, у нас все-таки не одна вакцина", - сказал он на совещании о мерах по обеспечению производства, экспорта, а также признания за рубежом российских вакцин.Он попросил доложить какие дополнительные меры необходимы для ускорения регистрации вакцины и признания сертификатов.

https://ria.ru/20211004/voz-1752943639.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий медведев, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии, вакцина "спутник v"