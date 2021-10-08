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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211008/sertifikat-1753702823.html
Медведев заявил о низком темпе переговоров по признанию COVID-сертификатов
Медведев заявил о низком темпе переговоров по признанию COVID-сертификатов - РИА Новости, 08.10.2021
Медведев заявил о низком темпе переговоров по признанию COVID-сертификатов
Переговорный процесс по взаимному признанию сертификатов о вакцинации идет медленно, некоторые признают российские вакцины избирательно, заявил зампредседателя... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T15:57
2021-10-08T16:11
распространение коронавируса
дмитрий медведев
здоровье - общество
россия
коронавирус в россии
вакцина "спутник v"
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Переговорный процесс по взаимному признанию сертификатов о вакцинации идет медленно, некоторые признают российские вакцины избирательно, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Наша страна неоднократно призывала партнеров по Большой двадцатке к взаимному признанию сертификатов о вакцинации. Переговорный процесс на эту тему идет медленно, некоторые государства признают наши вакцины, но избирательно. И это тоже создает проблемы, у нас все-таки не одна вакцина", - сказал он на совещании о мерах по обеспечению производства, экспорта, а также признания за рубежом российских вакцин.Он попросил доложить какие дополнительные меры необходимы для ускорения регистрации вакцины и признания сертификатов.
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дмитрий медведев, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии, вакцина "спутник v"
15:57 08.10.2021 (обновлено: 16:11 08.10.2021)
 
Медведев заявил о низком темпе переговоров по признанию COVID-сертификатов

Медведев: переговорный процесс о взаимном признании COVID-сертификатов идет медленно

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью телеканалу Russia Today
Председатель Единой России, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью телеканалу Russia Today - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Переговорный процесс по взаимному признанию сертификатов о вакцинации идет медленно, некоторые признают российские вакцины избирательно, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Наша страна неоднократно призывала партнеров по Большой двадцатке к взаимному признанию сертификатов о вакцинации. Переговорный процесс на эту тему идет медленно, некоторые государства признают наши вакцины, но избирательно. И это тоже создает проблемы, у нас все-таки не одна вакцина", - сказал он на совещании о мерах по обеспечению производства, экспорта, а также признания за рубежом российских вакцин.
Он попросил доложить какие дополнительные меры необходимы для ускорения регистрации вакцины и признания сертификатов.
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Распространение коронавирусаДмитрий МедведевЗдоровье - ОбществоРоссияКоронавирус в РоссииВакцина "Спутник V"
 
 
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