https://ria.ru/20211008/sertifikat-1753702823.html
Медведев заявил о низком темпе переговоров по признанию COVID-сертификатов
Медведев заявил о низком темпе переговоров по признанию COVID-сертификатов - РИА Новости, 08.10.2021
Медведев заявил о низком темпе переговоров по признанию COVID-сертификатов
Переговорный процесс по взаимному признанию сертификатов о вакцинации идет медленно, некоторые признают российские вакцины избирательно, заявил зампредседателя... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T15:57
2021-10-08T15:57
2021-10-08T16:11
распространение коронавируса
дмитрий медведев
здоровье - общество
россия
коронавирус в россии
вакцина "спутник v"
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Переговорный процесс по взаимному признанию сертификатов о вакцинации идет медленно, некоторые признают российские вакцины избирательно, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Наша страна неоднократно призывала партнеров по Большой двадцатке к взаимному признанию сертификатов о вакцинации. Переговорный процесс на эту тему идет медленно, некоторые государства признают наши вакцины, но избирательно. И это тоже создает проблемы, у нас все-таки не одна вакцина", - сказал он на совещании о мерах по обеспечению производства, экспорта, а также признания за рубежом российских вакцин.Он попросил доложить какие дополнительные меры необходимы для ускорения регистрации вакцины и признания сертификатов.
https://ria.ru/20211004/voz-1752943639.html
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дмитрий медведев, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии, вакцина "спутник v"
15:57 08.10.2021 (обновлено: 16:11 08.10.2021)
Медведев заявил о низком темпе переговоров по признанию COVID-сертификатов
Медведев: переговорный процесс о взаимном признании COVID-сертификатов идет медленно