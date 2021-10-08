Рада отложила рассмотрение вопроса о назначении первого вице-спикера
Рада отложила до 19 октября рассмотрение вопроса о назначении нового первого вице-спикера
КИЕВ, 8 окт - РИА Новости. Верховная рада Украины отложила до 19 октября рассмотрение вопроса о назначении первого вице-спикера парламента, сообщил в пятницу спикер высшего законодательного органа страны Руслан Стефанчук.
Верховная рада накануне отправила в отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова. Депутаты пропрезидентской партии "Слуга народа" инициировали процедуру его отставки, объяснив это тем, что Разумков якобы перестал быть членом команды и действовал вразрез с программой партии. Разумков эти обвинения отвергает. В пятницу спикером парламента был назначен Руслан Стефанчук, который занимал должность первого вице-спикера. Депутаты также планировали назначить на пост первого вице-спикера главу партии Александра Корниенко, но не успели, так как время работы парламента истекло.
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"Коллеги, блестящее предложение: закрыть сегодня (в пятницу – ред.) пленарное заседание. Вернемся к этому вопросу на следующей пленарной неделе", - сказал спикер Рады, после чего объявил заседание парламента закрытым до 10.00 (совпадает с мск) 19 октября.
Согласно календарному плану, Рада продолжит работу в пленарном режиме с 19 по 22 октября.
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