https://ria.ru/20211008/rada-1753702094.html

Рада отложила рассмотрение вопроса о назначении первого вице-спикера

Рада отложила рассмотрение вопроса о назначении первого вице-спикера - РИА Новости, 08.10.2021

Рада отложила рассмотрение вопроса о назначении первого вице-спикера

Верховная рада Украины отложила до 19 октября рассмотрение вопроса о назначении первого вице-спикера парламента, сообщил в пятницу спикер высшего... РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T15:52

2021-10-08T15:52

2021-10-08T15:52

в мире

украина

верховная рада украины

руслан стефанчук

александр корниенко

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КИЕВ, 8 окт - РИА Новости. Верховная рада Украины отложила до 19 октября рассмотрение вопроса о назначении первого вице-спикера парламента, сообщил в пятницу спикер высшего законодательного органа страны Руслан Стефанчук.Верховная рада накануне отправила в отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова. Депутаты пропрезидентской партии "Слуга народа" инициировали процедуру его отставки, объяснив это тем, что Разумков якобы перестал быть членом команды и действовал вразрез с программой партии. Разумков эти обвинения отвергает. В пятницу спикером парламента был назначен Руслан Стефанчук, который занимал должность первого вице-спикера. Депутаты также планировали назначить на пост первого вице-спикера главу партии Александра Корниенко, но не успели, так как время работы парламента истекло.Согласно календарному плану, Рада продолжит работу в пленарном режиме с 19 по 22 октября.

https://ria.ru/20211007/razumkov-1753476027.html

https://ria.ru/20211005/obezyana-1753244733.html

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в мире, украина, верховная рада украины, руслан стефанчук, александр корниенко