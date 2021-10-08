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Рада отложила рассмотрение вопроса о назначении первого вице-спикера
Рада отложила рассмотрение вопроса о назначении первого вице-спикера - РИА Новости, 08.10.2021
Рада отложила рассмотрение вопроса о назначении первого вице-спикера
Верховная рада Украины отложила до 19 октября рассмотрение вопроса о назначении первого вице-спикера парламента, сообщил в пятницу спикер высшего... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T15:52
2021-10-08T15:52
в мире
украина
верховная рада украины
руслан стефанчук
александр корниенко
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КИЕВ, 8 окт - РИА Новости. Верховная рада Украины отложила до 19 октября рассмотрение вопроса о назначении первого вице-спикера парламента, сообщил в пятницу спикер высшего законодательного органа страны Руслан Стефанчук.Верховная рада накануне отправила в отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова. Депутаты пропрезидентской партии "Слуга народа" инициировали процедуру его отставки, объяснив это тем, что Разумков якобы перестал быть членом команды и действовал вразрез с программой партии. Разумков эти обвинения отвергает. В пятницу спикером парламента был назначен Руслан Стефанчук, который занимал должность первого вице-спикера. Депутаты также планировали назначить на пост первого вице-спикера главу партии Александра Корниенко, но не успели, так как время работы парламента истекло.Согласно календарному плану, Рада продолжит работу в пленарном режиме с 19 по 22 октября.
https://ria.ru/20211007/razumkov-1753476027.html
https://ria.ru/20211005/obezyana-1753244733.html
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в мире, украина, верховная рада украины, руслан стефанчук, александр корниенко
15:52 08.10.2021
 
Рада отложила рассмотрение вопроса о назначении первого вице-спикера

Рада отложила до 19 октября рассмотрение вопроса о назначении нового первого вице-спикера

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 8 окт - РИА Новости. Верховная рада Украины отложила до 19 октября рассмотрение вопроса о назначении первого вице-спикера парламента, сообщил в пятницу спикер высшего законодательного органа страны Руслан Стефанчук.
Верховная рада накануне отправила в отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова. Депутаты пропрезидентской партии "Слуга народа" инициировали процедуру его отставки, объяснив это тем, что Разумков якобы перестал быть членом команды и действовал вразрез с программой партии. Разумков эти обвинения отвергает. В пятницу спикером парламента был назначен Руслан Стефанчук, который занимал должность первого вице-спикера. Депутаты также планировали назначить на пост первого вице-спикера главу партии Александра Корниенко, но не успели, так как время работы парламента истекло.
Дмитрий Разумков на заседании Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
7 октября, 11:46
Рада отправила в отставку спикера парламента Разумкова
"Коллеги, блестящее предложение: закрыть сегодня (в пятницу – ред.) пленарное заседание. Вернемся к этому вопросу на следующей пленарной неделе", - сказал спикер Рады, после чего объявил заседание парламента закрытым до 10.00 (совпадает с мск) 19 октября.
Согласно календарному плану, Рада продолжит работу в пленарном режиме с 19 по 22 октября.
Почетный караул возле здания Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
5 октября, 19:46
На Украине предложили на пост спикера Рады обезьяну с гранатой
 
В миреУкраинаВерховная Рада УкраиныРуслан СтефанчукАлександр Корниенко
 
 
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