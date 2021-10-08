https://ria.ru/20211008/puteshestviya-1753618687.html

В Европе экологи предлагают запретить рекламу авиаперелетов

В Европе экологи предлагают запретить рекламу авиаперелетов - РИА Новости, 08.10.2021

В Европе экологи предлагают запретить рекламу авиаперелетов

Около двух десятков европейских экологических организаций и движений призывают запретить авиакомпаниям рекламировать свои услуги, сообщает "Европульс". РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T11:43

2021-10-08T11:43

2021-10-08T11:43

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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Около двух десятков европейских экологических организаций и движений призывают запретить авиакомпаниям рекламировать свои услуги, сообщает "Европульс".Защитники природы объявили о начале сбора подписей за новую европейскую гражданскую инициативу.Она направлена против фирм, чьи услуги и продукция связана с использованием угля, нефти, ее производных и других видов ископаемого топлива. В первую очередь речь идет о транспортных компаниях — например, авиаперевозчиках или автомобильных заводах. Кроме того, такие организации хотят исключить из числа спонсоров спортивных мероприятий.По мнению авторов проекта, запрет рекламы стимулирует отказ компаний от "грязного" топлива.Подобная схема уже реализована в Амстердаме. В некоторых городах Франции и Швеции также обсуждают эти ограничения. Новая инициатива предполагает запрет на размещение "грязной" рекламы на всей территории ЕС.У европейцев будет год, чтобы поддержать проект. Если он наберет больше миллиона подписей от представителей минимум семи стран-членов ЕС, то Еврокомиссия обязуется рассмотреть предложение и разработать соответствующий законопроект. Затем его будут обсуждать депутаты Европарламента и Совет ЕС, как и другие законодательные инициативы.

https://ria.ru/20211005/lakhdenpokhya-1752295423.html

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амстердам, франция, швеция, еврокомиссия, совет ес, новости - туризм, авиакомпании, туризм, европарламент