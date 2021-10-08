https://ria.ru/20211008/priznanie-1753679307.html

Европейский бизнес призвал ускорить признание российских вакцин в ЕС

Европейский бизнес призвал ускорить признание российских вакцин в ЕС - РИА Новости, 08.10.2021

Европейский бизнес призвал ускорить признание российских вакцин в ЕС

Необходимо ускорить процесс признания российских вакцин против коронавируса в Евросоюзе и работать над двухсторонними механизмами признания сертификатов... РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T14:00

2021-10-08T14:00

2021-10-08T14:00

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Необходимо ускорить процесс признания российских вакцин против коронавируса в Евросоюзе и работать над двухсторонними механизмами признания сертификатов вакцинации, заявил председатель правления Ассоциации европейского бизнеса Йохан Вандерплаетсе."Еще одна область взаимодействия, с нашей точки зрения, - это необходимость двухсторонних механизмов вакцинации и признание сертификатов вакцинации на двухсторонней основе", - сказал он в ходе брифинга министра иностранных дел России Сергея Лаврова с представителями Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ)."Мы общались с представителями из Еврокомиссии, в том числе вчера, по этому вопросу. Мы говорили о том, что нужно ускорить процесс признания российских вакцин", - добавил Вандерплаетсе.Также он отметил, что ассоциация надеется на признание со стороны России сертификатов западных вакцин."Это очень важно для представителей европейского бизнеса... Для нас все еще невозможно приехать в Россию без действующего теста ПЦР, без сертификата вакцинации (российскими вакцинами - ред.). Такого рода меры очень важны", - пояснил он.

https://ria.ru/20211008/vaktsiny-1753670743.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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