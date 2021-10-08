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В Орловской области загорелись два жилых дома
В Орловской области загорелись два жилых дома - РИА Новости, 08.10.2021
В Орловской области загорелись два жилых дома
Крыши двух соседних домов горят на площади 650 квадратных метров в Мценске Орловской области, эвакуированы 80 человек, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T05:29
2021-10-08T05:29
происшествия
мценск
орловская область
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Крыши двух соседних домов горят на площади 650 квадратных метров в Мценске Орловской области, эвакуированы 80 человек, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ."В 02.05 (мск) пятницы поступило сообщение о пожаре по адресу: Орловская область, город Мценск, улица Первый микрорайон, дом 21... Установлено, что происходит возгорание кровли двух рядом стоящих многоквартирных жилых домов на общей площади 650 квадратных метров. Из зданий эвакуировано 80 человек и 5 спасено", - рассказал собеседник агентства.По предварительной информации, пострадавших нет. В 04.00 (мск) пожар локализован. Задействованы более 40 человек и 15 единиц техники.
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происшествия, мценск, орловская область
05:29 08.10.2021
 
В Орловской области загорелись два жилых дома

В Орловской области загорелись два жилых дома, 80 человек эвакуировали

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкСотрудник противопожарной службы
Сотрудник противопожарной службы - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Крыши двух соседних домов горят на площади 650 квадратных метров в Мценске Орловской области, эвакуированы 80 человек, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
"В 02.05 (мск) пятницы поступило сообщение о пожаре по адресу: Орловская область, город Мценск, улица Первый микрорайон, дом 21... Установлено, что происходит возгорание кровли двух рядом стоящих многоквартирных жилых домов на общей площади 650 квадратных метров. Из зданий эвакуировано 80 человек и 5 спасено", - рассказал собеседник агентства.
По предварительной информации, пострадавших нет. В 04.00 (мск) пожар локализован. Задействованы более 40 человек и 15 единиц техники.
Сотрудник пожарной службы - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
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ПроисшествияМценскОрловская область
 
 
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