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Синоптики предупредили о высоком атмосферном давлении в Москве в пятницу
Синоптики предупредили о высоком атмосферном давлении в Москве в пятницу - РИА Новости, 08.10.2021
Синоптики предупредили о высоком атмосферном давлении в Москве в пятницу
Небольшая облачность, без осадков и высокое атмосферное давление ожидают москвичей в пятницу, воздух прогреется до плюс 13 градусов, сообщил РИА Новости ведущий РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T07:54
2021-10-08T07:54
общество
москва
погода
александр синенков
россия
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Небольшая облачность, без осадков и высокое атмосферное давление ожидают москвичей в пятницу, воздух прогреется до плюс 13 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.Синоптик добавил, что ветер западный, слабый 1-6 метров в секунду.Атмосферное давление немного понизится и составит 765 миллиметров ртутного столба, что все равно существенно выше нормы.
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общество, москва, погода, александр синенков, россия
07:54 08.10.2021
 
Синоптики предупредили о высоком атмосферном давлении в Москве в пятницу

Сотрудник "Фобоса" Синенков предупредил о высоком атмосферном давлении в Москве в пятницу

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОтдыхающие на территории Новодевичьего монастыря в Москве
Отдыхающие на территории Новодевичьего монастыря в Москве - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Небольшая облачность, без осадков и высокое атмосферное давление ожидают москвичей в пятницу, воздух прогреется до плюс 13 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха плюс 11-13, в Подмосковье - плюс 9-14", - сказал Синенков.
Синоптик добавил, что ветер западный, слабый 1-6 метров в секунду.
Атмосферное давление немного понизится и составит 765 миллиметров ртутного столба, что все равно существенно выше нормы.
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