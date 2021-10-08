https://ria.ru/20211008/pogoda-1753610337.html

Синоптики предупредили о высоком атмосферном давлении в Москве в пятницу

Синоптики предупредили о высоком атмосферном давлении в Москве в пятницу - РИА Новости, 08.10.2021

Синоптики предупредили о высоком атмосферном давлении в Москве в пятницу

Небольшая облачность, без осадков и высокое атмосферное давление ожидают москвичей в пятницу, воздух прогреется до плюс 13 градусов, сообщил РИА Новости ведущий РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T07:54

2021-10-08T07:54

2021-10-08T07:54

общество

москва

погода

александр синенков

россия

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Небольшая облачность, без осадков и высокое атмосферное давление ожидают москвичей в пятницу, воздух прогреется до плюс 13 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.Синоптик добавил, что ветер западный, слабый 1-6 метров в секунду.Атмосферное давление немного понизится и составит 765 миллиметров ртутного столба, что все равно существенно выше нормы.

https://ria.ru/20211007/davlenie-1753492879.html

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2021

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общество, москва, погода, александр синенков, россия