https://ria.ru/20211008/podlodka-1753660590.html

Получившая повреждения американская подлодка прибыла на базу на Гуаме

Получившая повреждения американская подлодка прибыла на базу на Гуаме - РИА Новости, 08.10.2021

Получившая повреждения американская подлодка прибыла на базу на Гуаме

Атомная подлодка ВМС США Connecticut, получившая повреждения при столкновении в международных водах Индо-Тихоокеанского региона, прибыла на базу на Гуаме,... РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T12:51

2021-10-08T12:51

2021-10-08T18:25

в мире

китай

гуам

мид кнр

военно-морские силы сша

южно-китайское море

чжао лицзянь

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ВАШИНГТОН, 8 окт — РИА Новости. Атомная подлодка ВМС США Connecticut, получившая повреждения при столкновении в международных водах Индо-Тихоокеанского региона, прибыла на базу на Гуаме, передает телеканал CNN со ссылкой на заявление ВМС.Отмечается, что субмарина добралась до базы своим ходом.Газета Washington Post, со своей стороны, пишет, что инцидент произошел 2 октября в Южно-Китайском море."Как представляется, Китай не был причиной столкновения", — сказал газете неназванный представитель ВМС.Американские военные сообщили об инциденте накануне вечером. По их словам, субмарина, находившаяся в подводном положении, столкнулась с неким "объектом". Что именно это было, не уточняется.В ВМС подчеркнули, что столкновение не задело ядерную установку и что жизням моряков ничего не угрожает. При этом сообщалось об 11 пострадавших — у них травмы средней степени тяжести и легкие.Китай выразил глубокую озабоченность этим инцидентом. Как заявил представитель МИД Чжао Лицзянь, США сознательно скрывали подробности аварии, поэтому Пекин намерен потребовать разъяснений об истинном положении дел.

https://ria.ru/20211008/podlodka-1753634145.html

китай

гуам

южно-китайское море

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в мире, китай, гуам, мид кнр, военно-морские силы сша, южно-китайское море, чжао лицзянь