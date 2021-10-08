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На Украине заявили о необходимости привлечь США к переговорам по Донбассу
На Украине заявили о необходимости привлечь США к переговорам по Донбассу - РИА Новости, 08.10.2021
На Украине заявили о необходимости привлечь США к переговорам по Донбассу
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак и заместитель помощника государственного секретаря США Робин Данниган встретились в Киеве и обсудили возможность... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T18:21
2021-10-08T18:21
в мире
украина
сша
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андрей ермак
ситуация в днр и лнр
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КИЕВ, 8 окт - РИА Новости. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак и заместитель помощника государственного секретаря США Робин Данниган встретились в Киеве и обсудили возможность привлечения Вашингтона к переговорному процессу по урегулированию конфликта на востоке Украины, сообщила в пятницу пресс-служба офиса украинского лидера."Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак 7 октября провел встречу с заместителем помощника государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Робин Данниган, которая находилась в Киеве с первым визитом… Андрей Ермак подчеркнул важность добавления США к переговорному процессу по мирному урегулированию на востоке Украины", - говорится в сообщении на сайте офиса.Отмечается, что во время встречи отдельно поднимался вопрос дальнейшего взаимодействия в энергетической сфере. Также стороны обсудили угрозы в энергетической отрасли, которые Украина видит в проекте "Северный поток 2"."Робин Данниган подчеркнула важность осуществления реформ в Украине, необходимость усиления антикоррупционных институтов и сообщила о готовности Соединенных Штатов и в дальнейшем поддерживать эти стратегические инициативы. Руководитель офиса президента подтвердил полную готовность украинской стороны развивать успешно созданную независимую антикоррупционную инфраструктуру", - добавили в офисе.Также в офисе отметили, что на встрече Ермак выразил надежду на дальнейшую поддержку Вашингтоном "Крымской платформы".
https://ria.ru/20210831/uregulirovanie-1748030592.html
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в мире, украина, сша, вашингтон (город), андрей ермак, ситуация в днр и лнр
18:21 08.10.2021
 
На Украине заявили о необходимости привлечь США к переговорам по Донбассу

Глава офиса Зеленского Ермак подчеркнул важность привлечения США к переговорам по Донбассу

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГлава администрации президента Украины Андрей Ермак
Глава администрации президента Украины Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 8 окт - РИА Новости. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак и заместитель помощника государственного секретаря США Робин Данниган встретились в Киеве и обсудили возможность привлечения Вашингтона к переговорному процессу по урегулированию конфликта на востоке Украины, сообщила в пятницу пресс-служба офиса украинского лидера.
"Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак 7 октября провел встречу с заместителем помощника государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Робин Данниган, которая находилась в Киеве с первым визитом… Андрей Ермак подчеркнул важность добавления США к переговорному процессу по мирному урегулированию на востоке Украины", - говорится в сообщении на сайте офиса.
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Отмечается, что во время встречи отдельно поднимался вопрос дальнейшего взаимодействия в энергетической сфере. Также стороны обсудили угрозы в энергетической отрасли, которые Украина видит в проекте "Северный поток 2".
"Робин Данниган подчеркнула важность осуществления реформ в Украине, необходимость усиления антикоррупционных институтов и сообщила о готовности Соединенных Штатов и в дальнейшем поддерживать эти стратегические инициативы. Руководитель офиса президента подтвердил полную готовность украинской стороны развивать успешно созданную независимую антикоррупционную инфраструктуру", - добавили в офисе.
Также в офисе отметили, что на встрече Ермак выразил надежду на дальнейшую поддержку Вашингтоном "Крымской платформы".
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