https://ria.ru/20211008/pensionerka-1753611664.html

В красноярском селе жестоко убили пенсионерку-таксистку

В красноярском селе жестоко убили пенсионерку-таксистку - РИА Новости, 08.10.2021

В красноярском селе жестоко убили пенсионерку-таксистку

Оперативники задержали 25-летнего жителя села Пятково Красноярского края по подозрению в жестоком убийстве пожилой женщины-таксистки с целью ограбления,... РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T08:26

2021-10-08T08:26

2021-10-08T10:06

происшествия

красноярск

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 8 окт - РИА Новости. Оперативники задержали 25-летнего жителя села Пятково Красноярского края по подозрению в жестоком убийстве пожилой женщины-таксистки с целью ограбления, сообщает ГСУСК региона.По его данным, информация о пропаже 68-летней женщины, предоставлявшей в Казачинском районе услуги такси, поступила 5 октября. В результате выяснилось, что к преступлению может быть причастен 25-летний житель села Пятково.По версии следствия, вечером 3 октября подозреваемый, с целью разбойного нападения на женщину, обратился к ней с просьбой отвезти его в село Бобровка."Следуя по пути, мужчина, урожая ножом получил от потерпевшей информацию о пин-кодах ее банковских карт, после чего нанес женщине удар ножом в область шеи, переместил ее на заднее пассажирское сидение автомобиля и вернулся к себе домой... Продолжая реализацию преступного умысла, злоумышленник нанес потерпевшей множественные ножевые ранения, после чего поместил тело в колодец, расположенный на территории своего домовладения, присыпав землей и мусором... В общей сложности завладел деньгами в сумме более 80 тысяч", - говорится в сообщении.Затем на ее машине он уехал в Красноярск, где и снял деньги женщины. Мужчина задержан, ему предъявлено обвинение. В ходе допроса и проверки показаний на месте он подробно рассказал об обстоятельствах совершенного преступления. В настоящее время он арестован.

https://ria.ru/20211007/ubiystvo-1753490496.html

красноярск

красноярский край

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происшествия, красноярск, красноярский край