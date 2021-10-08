https://ria.ru/20211008/ozkho-1753751212.html

В ОЗХО подтвердили передачу списка вопросов России по инциденту с Навальным

В ОЗХО подтвердили передачу списка вопросов России по инциденту с Навальным - РИА Новости, 08.10.2021

В ОЗХО подтвердили передачу списка вопросов России по инциденту с Навальным

Технический секретариат ОЗХО подтвердил передачу Великобритании, ФРГ, Франции и Швеции список вопросов РФ по инциденту с Алексеем Навальным, сообщил в пятницу... РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T19:32

2021-10-08T19:32

2021-10-08T20:12

в мире

организация по запрещению химического оружия

россия

сша

нидерланды

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франция

швеция

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МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Технический секретариат ОЗХО подтвердил передачу Великобритании, ФРГ, Франции и Швеции список вопросов РФ по инциденту с Алексеем Навальным, сообщил в пятницу РИА Новости посол РФ в Нидерландах, постоянный представитель РФ при ОЗХО Александр Шульгин.Ранее США и еще 44 страны по линии ОЗХО направили России список вопросов об инциденте с Навальным и заявили, что ждут ответа в течение 10 дней. Москва подготовила встречный демарш в ОЗХО в ответ на письмо ряда стран по делу Алексея Навального, его текст был размещен в пятницу на сайте МИД РФ. В демарше российская сторона просит Технический секретариат ОЗХО передать постоянному представительству Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии при ОЗХО копию вербальной ноты и прилагаемые документы."Получили официальное подтверждение от Технического секретариата ОЗХО, что по нашей просьбе были переданы в адрес Постоянных представительств Великобритании, а также ФРГ, Франции и Швеции российская нота, а также приложение к ней, в котором содержались список вопросов к вышеупомянутым странам по статье IX (2) КЗХО и детальная информация с подробным досье о предпринятых Россией усилиях внести ясность в эту мутную историю", - сказал он.По словам дипломата, "какой-то реакции со стороны коллег" российская сторона пока не получила.Требование к членам ОЗХО ответить на переданные на этой неделе вопросы РФ по инциденту с Алексеем Навальным в течение 10 дней является обязательным, но партнеры не всегда его выполняют, сообщил в пятницу РИА Новости посол РФ в Нидерландах, постоянный представитель РФ при ОЗХО Александр Шульгин"Видимо, вопрос находится на рассмотрении столиц. Не исключаем, что партнерам понадобится какое-то время, чтобы выработать совместную позицию", – добавил Шульгин.По его словам, российская сторона так быстро подготовила встречные вопросы, поскольку постоянно "держит руку на пульсе" этой ситуации, повлекшей за собой новый виток напряженности в отношениях с коллективным Западом."Обращаем внимание, что в отличие от наших западных коллег, мы ничего не скрываем и не прячемся за ширмой "государственной тайны", - сказал посол.Навального 20 августа прошлого года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция.

https://ria.ru/20211007/shulgin-1753599681.html

https://ria.ru/20211007/ozkho-1753440819.html

https://ria.ru/20211004/navalnyy-1753082287.html

https://ria.ru/20211007/demarsh-1753540995.html

россия

сша

нидерланды

германия

франция

швеция

великобритания

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в мире, организация по запрещению химического оружия, россия, сша, нидерланды, германия, франция, швеция, великобритания, алексей навальный, александр шульгин