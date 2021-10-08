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Число погибших от суррогатного спирта в Оренбуржье возросло до 18
Число погибших от суррогатного спирта в Оренбуржье возросло до 18 - РИА Новости, 08.10.2021
Число погибших от суррогатного спирта в Оренбуржье возросло до 18
Суррогатным алкоголем в Оренбургской области отравились 36 человек, 18 из них скончались, сообщили в местном правительстве. Ранее было известно о 17 жертвах. РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T14:27
2021-10-08T15:42
оренбургская область
происшествия
здоровье - общество
денис паслер
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УФА, 8 окт — РИА Новости. Суррогатным алкоголем в Оренбургской области отравились 36 человек, 18 из них скончались, сообщили в местном правительстве. Ранее было известно о 17 жертвах.По данным властей, в селе Акжарское погибли муж и жена, у которых осталось пять детей. Их взяла под опеку тетя, которая живет в Ясном. Глава региона Денис Паслер поручил оказать семье всю необходимую помощь."Мы подключимся при необходимости, выделим средства из резервного фонда. Также необходимо поддержать родственников, выделить средства на погребение", — сказал он.Анализы показали наличие в биологических жидкостях пострадавших и умерших чистого этанола в дозах, которых достаточно для того, чтобы от ухудшения самочувствия до летального исхода прошел час.Возбуждено пять уголовных дел по разным статьям: о производстве и сбыте небезопасных товаров, повлекших по неосторожности смерть двух и более человек; о производстве, приобретении, хранении и перевозке немаркированного алкоголя в крупном размере группой по предварительному сговору; о незаконном производстве и обороте алкоголя в крупном размере.Задержаны три человека: 29-летний житель Орска, 60-летний мужчина из села Акжарское Ясненского городского округа и 47-летняя женщина из поселка Красночабанский Домбаровского района. По самой тяжкой статье им грозит до десяти лет лишения свободы.
https://ria.ru/20211008/alkogol-1753635060.html
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оренбургская область, происшествия, здоровье - общество, денис паслер
14:27 08.10.2021 (обновлено: 15:42 08.10.2021)
 
Число погибших от суррогатного спирта в Оренбуржье возросло до 18

Число жертв отравления суррогатным спиртом в Оренбургской области возросло до 18

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМашины скорой помощи в Казани
Машины скорой помощи в Казани - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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УФА, 8 окт — РИА Новости. Суррогатным алкоголем в Оренбургской области отравились 36 человек, 18 из них скончались, сообщили в местном правительстве. Ранее было известно о 17 жертвах.
"В стационарах Орска, Ясного и Адамовки получают лечение 15 человек, двое из них в крайне тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ. С пациентами на востоке Оренбуржья работают лучшие наркологи и реаниматологи", — говорится в релизе.
По данным властей, в селе Акжарское погибли муж и жена, у которых осталось пять детей. Их взяла под опеку тетя, которая живет в Ясном. Глава региона Денис Паслер поручил оказать семье всю необходимую помощь.
"Мы подключимся при необходимости, выделим средства из резервного фонда. Также необходимо поддержать родственников, выделить средства на погребение", — сказал он.
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Возбуждено пять уголовных дел по разным статьям: о производстве и сбыте небезопасных товаров, повлекших по неосторожности смерть двух и более человек; о производстве, приобретении, хранении и перевозке немаркированного алкоголя в крупном размере группой по предварительному сговору; о незаконном производстве и обороте алкоголя в крупном размере.
Задержаны три человека: 29-летний житель Орска, 60-летний мужчина из села Акжарское Ясненского городского округа и 47-летняя женщина из поселка Красночабанский Домбаровского района. По самой тяжкой статье им грозит до десяти лет лишения свободы.
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