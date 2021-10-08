14:27 08.10.2021 (обновлено: 15:42 08.10.2021)
Число погибших от суррогатного спирта в Оренбуржье возросло до 18
Число жертв отравления суррогатным спиртом в Оренбургской области возросло до 18
УФА, 8 окт — РИА Новости. Суррогатным алкоголем в Оренбургской области отравились 36 человек, 18 из них скончались, сообщили в местном правительстве. Ранее было известно о 17 жертвах.
"В стационарах Орска, Ясного и Адамовки получают лечение 15 человек, двое из них в крайне тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ. С пациентами на востоке Оренбуржья работают лучшие наркологи и реаниматологи", — говорится в релизе.
По данным властей, в селе Акжарское погибли муж и жена, у которых осталось пять детей. Их взяла под опеку тетя, которая живет в Ясном. Глава региона Денис Паслер поручил оказать семье всю необходимую помощь.
"Мы подключимся при необходимости, выделим средства из резервного фонда. Также необходимо поддержать родственников, выделить средства на погребение", — сказал он.
Анализы показали наличие в биологических жидкостях пострадавших и умерших чистого этанола в дозах, которых достаточно для того, чтобы от ухудшения самочувствия до летального исхода прошел час.
Возбуждено пять уголовных дел по разным статьям: о производстве и сбыте небезопасных товаров, повлекших по неосторожности смерть двух и более человек; о производстве, приобретении, хранении и перевозке немаркированного алкоголя в крупном размере группой по предварительному сговору; о незаконном производстве и обороте алкоголя в крупном размере.
Задержаны три человека: 29-летний житель Орска, 60-летний мужчина из села Акжарское Ясненского городского округа и 47-летняя женщина из поселка Красночабанский Домбаровского района. По самой тяжкой статье им грозит до десяти лет лишения свободы.