https://ria.ru/20211008/otravlenie-1753684555.html

Число погибших от суррогатного спирта в Оренбуржье возросло до 18

Число погибших от суррогатного спирта в Оренбуржье возросло до 18 - РИА Новости, 08.10.2021

Число погибших от суррогатного спирта в Оренбуржье возросло до 18

Суррогатным алкоголем в Оренбургской области отравились 36 человек, 18 из них скончались, сообщили в местном правительстве. Ранее было известно о 17 жертвах. РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T14:27

2021-10-08T14:27

2021-10-08T15:42

оренбургская область

происшествия

здоровье - общество

денис паслер

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УФА, 8 окт — РИА Новости. Суррогатным алкоголем в Оренбургской области отравились 36 человек, 18 из них скончались, сообщили в местном правительстве. Ранее было известно о 17 жертвах.По данным властей, в селе Акжарское погибли муж и жена, у которых осталось пять детей. Их взяла под опеку тетя, которая живет в Ясном. Глава региона Денис Паслер поручил оказать семье всю необходимую помощь."Мы подключимся при необходимости, выделим средства из резервного фонда. Также необходимо поддержать родственников, выделить средства на погребение", — сказал он.Анализы показали наличие в биологических жидкостях пострадавших и умерших чистого этанола в дозах, которых достаточно для того, чтобы от ухудшения самочувствия до летального исхода прошел час.Возбуждено пять уголовных дел по разным статьям: о производстве и сбыте небезопасных товаров, повлекших по неосторожности смерть двух и более человек; о производстве, приобретении, хранении и перевозке немаркированного алкоголя в крупном размере группой по предварительному сговору; о незаконном производстве и обороте алкоголя в крупном размере.Задержаны три человека: 29-летний житель Орска, 60-летний мужчина из села Акжарское Ясненского городского округа и 47-летняя женщина из поселка Красночабанский Домбаровского района. По самой тяжкой статье им грозит до десяти лет лишения свободы.

https://ria.ru/20211008/alkogol-1753635060.html

https://ria.ru/20211008/otravleniya-1753640198.html

оренбургская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оренбургская область, происшествия, здоровье - общество, денис паслер