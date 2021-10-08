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Цветущие поля в Омской области - РИА Новости, 1920
Омская область
https://ria.ru/20211008/omsk-1753661062.html
В Омской области увеличат поддержку социальных предпринимателей
В Омской области увеличат поддержку социальных предпринимателей - РИА Новости, 08.10.2021
В Омской области увеличат поддержку социальных предпринимателей
Активную позицию Омской области по поддержке социальных предпринимателей отметили на федеральном уровне и увеличили размер финансовой поддержки в 5 раз,... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T12:52
2021-10-08T12:52
омская область
экономика
казахстан
московская область (подмосковье)
россия
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ОМСК, 8 окт - РИА Новости. Активную позицию Омской области по поддержке социальных предпринимателей отметили на федеральном уровне и увеличили размер финансовой поддержки в 5 раз, отмечают в минэкономики региона.По словам первого замминистра экономики Омской области Дениса Кушнера, Минэкономразвития России уже принимает решение о предоставлении мер финансовой поддержки, учитывая динамику социальных предпринимателей в регионе. Омская область с 2020 года ведёт реестр социальных предприятий, который пополняется, сейчас в нём уже 129 субъектов предпринимательства. В прошлом году, когда он включал 81 социальное предприятие, Омская область вошла в 10 регионов-лидеров, заняв седьмое место. Самое большое число социальных предприятий зафиксировано в Московской области – 291 субъект предпринимательства."В этом году нам выделено из федерального бюджета 15 миллионов рублей на гранты именно тем субъектам, которые признаны социальными и вошли в реестр. Активную позицию Омской области в Минэкономразвития России заметили и на следующий год региону увеличены лимиты на поддержку социальных предприятий до 77 миллионов рублей", - рассказал Денис Кушнер.По словам председателя Центра инноваций социальной сферы Ирины Сербиной, Омская область сохраняет лидирующие позиции в сфере поддержки проектов соцпредпринимателей, региону есть чем поделиться с коллегами из других регионов и стран. В этом году участие в юбилейном международном форуме "ИННОСИБ", который пройдёт с 21 по 23 октября, примут представители 28 регионов России и делегация из Республики Казахстан. Мероприятие пройдёт на средства нацпроекта по поддержке малого предпринимательства.
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казахстан
московская область (подмосковье)
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экономика, казахстан, московская область (подмосковье), россия
12:52 08.10.2021
 
В Омской области увеличат поддержку социальных предпринимателей

В Омской области в пять раз увеличат поддержку социальных предпринимателей

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкУспенский кафедральный собор в Омске
Успенский кафедральный собор в Омске - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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ОМСК, 8 окт - РИА Новости. Активную позицию Омской области по поддержке социальных предпринимателей отметили на федеральном уровне и увеличили размер финансовой поддержки в 5 раз, отмечают в минэкономики региона.
По словам первого замминистра экономики Омской области Дениса Кушнера, Минэкономразвития России уже принимает решение о предоставлении мер финансовой поддержки, учитывая динамику социальных предпринимателей в регионе. Омская область с 2020 года ведёт реестр социальных предприятий, который пополняется, сейчас в нём уже 129 субъектов предпринимательства. В прошлом году, когда он включал 81 социальное предприятие, Омская область вошла в 10 регионов-лидеров, заняв седьмое место. Самое большое число социальных предприятий зафиксировано в Московской области – 291 субъект предпринимательства.
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"В этом году нам выделено из федерального бюджета 15 миллионов рублей на гранты именно тем субъектам, которые признаны социальными и вошли в реестр. Активную позицию Омской области в Минэкономразвития России заметили и на следующий год региону увеличены лимиты на поддержку социальных предприятий до 77 миллионов рублей", - рассказал Денис Кушнер.
По словам председателя Центра инноваций социальной сферы Ирины Сербиной, Омская область сохраняет лидирующие позиции в сфере поддержки проектов соцпредпринимателей, региону есть чем поделиться с коллегами из других регионов и стран. В этом году участие в юбилейном международном форуме "ИННОСИБ", который пройдёт с 21 по 23 октября, примут представители 28 регионов России и делегация из Республики Казахстан. Мероприятие пройдёт на средства нацпроекта по поддержке малого предпринимательства.
 
Омская областьЭкономикаКазахстанМосковская область (Подмосковье)Россия
 
 
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