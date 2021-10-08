https://ria.ru/20211008/omsk-1753661062.html

В Омской области увеличат поддержку социальных предпринимателей

В Омской области увеличат поддержку социальных предпринимателей - РИА Новости, 08.10.2021

В Омской области увеличат поддержку социальных предпринимателей

Активную позицию Омской области по поддержке социальных предпринимателей отметили на федеральном уровне и увеличили размер финансовой поддержки в 5 раз,... РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T12:52

2021-10-08T12:52

2021-10-08T12:52

омская область

экономика

казахстан

московская область (подмосковье)

россия

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ОМСК, 8 окт - РИА Новости. Активную позицию Омской области по поддержке социальных предпринимателей отметили на федеральном уровне и увеличили размер финансовой поддержки в 5 раз, отмечают в минэкономики региона.По словам первого замминистра экономики Омской области Дениса Кушнера, Минэкономразвития России уже принимает решение о предоставлении мер финансовой поддержки, учитывая динамику социальных предпринимателей в регионе. Омская область с 2020 года ведёт реестр социальных предприятий, который пополняется, сейчас в нём уже 129 субъектов предпринимательства. В прошлом году, когда он включал 81 социальное предприятие, Омская область вошла в 10 регионов-лидеров, заняв седьмое место. Самое большое число социальных предприятий зафиксировано в Московской области – 291 субъект предпринимательства."В этом году нам выделено из федерального бюджета 15 миллионов рублей на гранты именно тем субъектам, которые признаны социальными и вошли в реестр. Активную позицию Омской области в Минэкономразвития России заметили и на следующий год региону увеличены лимиты на поддержку социальных предприятий до 77 миллионов рублей", - рассказал Денис Кушнер.По словам председателя Центра инноваций социальной сферы Ирины Сербиной, Омская область сохраняет лидирующие позиции в сфере поддержки проектов соцпредпринимателей, региону есть чем поделиться с коллегами из других регионов и стран. В этом году участие в юбилейном международном форуме "ИННОСИБ", который пройдёт с 21 по 23 октября, примут представители 28 регионов России и делегация из Республики Казахстан. Мероприятие пройдёт на средства нацпроекта по поддержке малого предпринимательства.

https://ria.ru/20211007/infrastruktura-1753552743.html

казахстан

московская область (подмосковье)

россия

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экономика, казахстан, московская область (подмосковье), россия