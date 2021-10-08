https://ria.ru/20211008/oborudovanie-1753682892.html

Мишустин поможет приобрести оборудование для больницы в Курской области

Мишустин поможет приобрести оборудование для больницы в Курской области - РИА Новости, 08.10.2021

Мишустин поможет приобрести оборудование для больницы в Курской области

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетил Курскую областную клиническую больницу и пообещал оказать содействие в приобретении современного высокотехнологичного РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T14:21

2021-10-08T14:21

2021-10-08T14:21

общество

курская область

михаил мишустин

россия

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КУРСК, 8 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетил Курскую областную клиническую больницу и пообещал оказать содействие в приобретении современного высокотехнологичного оборудования, которого в данный момент недостает учреждению.В штате больницы более двух тысяч человек, из них 88% - медицинские работники. Укомплектованность врачами - 96%, а средним медперсоналом - 95%.Премьер в ходе посещения больницы осмотрел операционный блок отделения сосудистой хирургии, где установлены новые ангиографы, которые позволяют проводить в три раза больше операций, чем это было ранее.Затем премьеру рассказали о работе операционного блока отделения урологии, который нуждается как в ремонте, так и в новом оборудовании. По словам представителей больницы, в Курской области одно из первых мест занимают мочекаменные болезни, в связи с чем необходимо высокотехнологичное оборудование.Чуть позже в ходе общения с медицинскими работниками учреждения премьера попросили оказать содействие в приобретении необходимых аппаратов, в том числе речь идет об аппарате радиочастотной абляции при аритмии и аппарате дистанционной литотрепсии, который позволяет дробить камни при мочекаменной болезни."Что касается вопросов обеспечения самыми современными технологиями, вы абсолютно правы. Раз уж мы сюда приехали, мы поможем", - сказал Мишустин, заверив, что даст все соответствующие поручения.

https://realty.ria.ru/20211008/mishustin-1753660261.html

https://ria.ru/20211008/vaktsinatsiya-1753677927.html

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общество, курская область, михаил мишустин, россия