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Мишустин поможет приобрести оборудование для больницы в Курской области
Мишустин поможет приобрести оборудование для больницы в Курской области - РИА Новости, 08.10.2021
Мишустин поможет приобрести оборудование для больницы в Курской области
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетил Курскую областную клиническую больницу и пообещал оказать содействие в приобретении современного высокотехнологичного РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T14:21
2021-10-08T14:21
общество
курская область
михаил мишустин
россия
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КУРСК, 8 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетил Курскую областную клиническую больницу и пообещал оказать содействие в приобретении современного высокотехнологичного оборудования, которого в данный момент недостает учреждению.В штате больницы более двух тысяч человек, из них 88% - медицинские работники. Укомплектованность врачами - 96%, а средним медперсоналом - 95%.Премьер в ходе посещения больницы осмотрел операционный блок отделения сосудистой хирургии, где установлены новые ангиографы, которые позволяют проводить в три раза больше операций, чем это было ранее.Затем премьеру рассказали о работе операционного блока отделения урологии, который нуждается как в ремонте, так и в новом оборудовании. По словам представителей больницы, в Курской области одно из первых мест занимают мочекаменные болезни, в связи с чем необходимо высокотехнологичное оборудование.Чуть позже в ходе общения с медицинскими работниками учреждения премьера попросили оказать содействие в приобретении необходимых аппаратов, в том числе речь идет об аппарате радиочастотной абляции при аритмии и аппарате дистанционной литотрепсии, который позволяет дробить камни при мочекаменной болезни."Что касается вопросов обеспечения самыми современными технологиями, вы абсолютно правы. Раз уж мы сюда приехали, мы поможем", - сказал Мишустин, заверив, что даст все соответствующие поручения.
https://realty.ria.ru/20211008/mishustin-1753660261.html
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общество, курская область, михаил мишустин, россия
14:21 08.10.2021
 
Мишустин поможет приобрести оборудование для больницы в Курской области

Мишустин пообещал помочь с приобретением оборудования для Курской областной больницы

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на церемонии вручения премий правительства РФ 2021 года в области образования и почётных грамот правительства РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на церемонии вручения премий правительства РФ 2021 года в области образования и почётных грамот правительства РФ - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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КУРСК, 8 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетил Курскую областную клиническую больницу и пообещал оказать содействие в приобретении современного высокотехнологичного оборудования, которого в данный момент недостает учреждению.
В штате больницы более двух тысяч человек, из них 88% - медицинские работники. Укомплектованность врачами - 96%, а средним медперсоналом - 95%.
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Премьер в ходе посещения больницы осмотрел операционный блок отделения сосудистой хирургии, где установлены новые ангиографы, которые позволяют проводить в три раза больше операций, чем это было ранее.
Затем премьеру рассказали о работе операционного блока отделения урологии, который нуждается как в ремонте, так и в новом оборудовании. По словам представителей больницы, в Курской области одно из первых мест занимают мочекаменные болезни, в связи с чем необходимо высокотехнологичное оборудование.
Чуть позже в ходе общения с медицинскими работниками учреждения премьера попросили оказать содействие в приобретении необходимых аппаратов, в том числе речь идет об аппарате радиочастотной абляции при аритмии и аппарате дистанционной литотрепсии, который позволяет дробить камни при мочекаменной болезни.
"Что касается вопросов обеспечения самыми современными технологиями, вы абсолютно правы. Раз уж мы сюда приехали, мы поможем", - сказал Мишустин, заверив, что даст все соответствующие поручения.
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ОбществоКурская областьМихаил МишустинРоссия
 
 
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