https://ria.ru/20211008/natsproekt-1753742489.html

Максим Егоров поручил ускорить работу по нацпроектам в Тамбовской области

Максим Егоров поручил ускорить работу по нацпроектам в Тамбовской области - РИА Новости, 08.10.2021

Максим Егоров поручил ускорить работу по нацпроектам в Тамбовской области

Временно исполняющий обязанности главы администрации Тамбовской области Максим Егоров поручил перестроить работу по реализации нацпроектов в регионе, начиная с... РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T19:14

2021-10-08T19:14

2021-10-08T19:14

тамбовская область

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ТАМБОВ, 8 окт - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности главы администрации Тамбовской области Максим Егоров поручил перестроить работу по реализации нацпроектов в регионе, начиная с заказчиков в лице муниципалитетов и профильных органов власти, и заканчивая общественным контролем, сообщил в пятницу РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.Егоров провел совещание по вопросам исполнения мероприятий национальных проектов, запланированных на 2021 год. В нем приняли участие руководители органов региональной исполнительной власти, местного самоуправления, Росстройнадзора."Были сформулированы задачи четко планировать работы, действовать на опережение, подписать контракты на следующий год до февраля, применять комплексный подход, синхронизацию и своевременную корректировку проектов, предоставлять визуализацию этапов их исполнения с помощью цифровых технологий, а также широкое информировать население о реализации нацпроектов через социальные сети", - сказал собеседник агентства.По его словам, в ходе совещания были проанализированы причины отставания в строительстве некоторых объектов и намечены меры для их устранения.В пресс-службе добавили, что врио главы администрации намерен в ближайшее время побывать во всех городах и районах области, проверить готовность ЖКХ к работе в зимних условиях, обсудить исполнение национальных проектов, федеральных и региональных программ.

https://ria.ru/20211005/uspekhi-1753250180.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60