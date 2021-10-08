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Тамбовская область
https://ria.ru/20211008/natsproekt-1753742489.html
Максим Егоров поручил ускорить работу по нацпроектам в Тамбовской области
Максим Егоров поручил ускорить работу по нацпроектам в Тамбовской области - РИА Новости, 08.10.2021
Максим Егоров поручил ускорить работу по нацпроектам в Тамбовской области
Временно исполняющий обязанности главы администрации Тамбовской области Максим Егоров поручил перестроить работу по реализации нацпроектов в регионе, начиная с... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T19:14
2021-10-08T19:14
тамбовская область
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ТАМБОВ, 8 окт - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности главы администрации Тамбовской области Максим Егоров поручил перестроить работу по реализации нацпроектов в регионе, начиная с заказчиков в лице муниципалитетов и профильных органов власти, и заканчивая общественным контролем, сообщил в пятницу РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.Егоров провел совещание по вопросам исполнения мероприятий национальных проектов, запланированных на 2021 год. В нем приняли участие руководители органов региональной исполнительной власти, местного самоуправления, Росстройнадзора."Были сформулированы задачи четко планировать работы, действовать на опережение, подписать контракты на следующий год до февраля, применять комплексный подход, синхронизацию и своевременную корректировку проектов, предоставлять визуализацию этапов их исполнения с помощью цифровых технологий, а также широкое информировать население о реализации нацпроектов через социальные сети", - сказал собеседник агентства.По его словам, в ходе совещания были проанализированы причины отставания в строительстве некоторых объектов и намечены меры для их устранения.В пресс-службе добавили, что врио главы администрации намерен в ближайшее время побывать во всех городах и районах области, проверить готовность ЖКХ к работе в зимних условиях, обсудить исполнение национальных проектов, федеральных и региональных программ.
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19:14 08.10.2021
 

Максим Егоров поручил ускорить работу по нацпроектам в Тамбовской области

© Фото : Администрация Тамбовской областиМаксим Егоров провел совещание по вопросам исполнения мероприятий национальных проектов
Максим Егоров провел совещание по вопросам исполнения мероприятий национальных проектов - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© Фото : Администрация Тамбовской области
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ТАМБОВ, 8 окт - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности главы администрации Тамбовской области Максим Егоров поручил перестроить работу по реализации нацпроектов в регионе, начиная с заказчиков в лице муниципалитетов и профильных органов власти, и заканчивая общественным контролем, сообщил в пятницу РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
Егоров провел совещание по вопросам исполнения мероприятий национальных проектов, запланированных на 2021 год. В нем приняли участие руководители органов региональной исполнительной власти, местного самоуправления, Росстройнадзора.
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"Были сформулированы задачи четко планировать работы, действовать на опережение, подписать контракты на следующий год до февраля, применять комплексный подход, синхронизацию и своевременную корректировку проектов, предоставлять визуализацию этапов их исполнения с помощью цифровых технологий, а также широкое информировать население о реализации нацпроектов через социальные сети", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в ходе совещания были проанализированы причины отставания в строительстве некоторых объектов и намечены меры для их устранения.
"Уровень исполнения нацпроектов в начале октября на 88% - слабый результат. Считаю, что в это время намеченные планы должны быть либо завершены, либо близки к финишу. Подрядчики, которые срывают сроки исполнения контрактов, не будут больше работать в нашем регионе", - приводит пресс-служба слова Егорова.
В пресс-службе добавили, что врио главы администрации намерен в ближайшее время побывать во всех городах и районах области, проверить готовность ЖКХ к работе в зимних условиях, обсудить исполнение национальных проектов, федеральных и региональных программ.
 
Тамбовская область
 
 
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