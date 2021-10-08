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Максим Егоров поручил ускорить работу по нацпроектам в Тамбовской области
Максим Егоров поручил ускорить работу по нацпроектам в Тамбовской области - РИА Новости, 08.10.2021
Максим Егоров поручил ускорить работу по нацпроектам в Тамбовской области
Временно исполняющий обязанности главы администрации Тамбовской области Максим Егоров поручил перестроить работу по реализации нацпроектов в регионе, начиная с... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T19:14
2021-10-08T19:14
2021-10-08T19:14
тамбовская область
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ТАМБОВ, 8 окт - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности главы администрации Тамбовской области Максим Егоров поручил перестроить работу по реализации нацпроектов в регионе, начиная с заказчиков в лице муниципалитетов и профильных органов власти, и заканчивая общественным контролем, сообщил в пятницу РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.Егоров провел совещание по вопросам исполнения мероприятий национальных проектов, запланированных на 2021 год. В нем приняли участие руководители органов региональной исполнительной власти, местного самоуправления, Росстройнадзора."Были сформулированы задачи четко планировать работы, действовать на опережение, подписать контракты на следующий год до февраля, применять комплексный подход, синхронизацию и своевременную корректировку проектов, предоставлять визуализацию этапов их исполнения с помощью цифровых технологий, а также широкое информировать население о реализации нацпроектов через социальные сети", - сказал собеседник агентства.По его словам, в ходе совещания были проанализированы причины отставания в строительстве некоторых объектов и намечены меры для их устранения.В пресс-службе добавили, что врио главы администрации намерен в ближайшее время побывать во всех городах и районах области, проверить готовность ЖКХ к работе в зимних условиях, обсудить исполнение национальных проектов, федеральных и региональных программ.
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ТАМБОВ, 8 окт - РИА Новости.
Временно исполняющий обязанности главы администрации Тамбовской области
Максим Егоров поручил перестроить работу по реализации нацпроектов в регионе, начиная с заказчиков в лице муниципалитетов и профильных органов власти, и заканчивая общественным контролем, сообщил в пятницу РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
Егоров провел совещание по вопросам исполнения мероприятий национальных проектов, запланированных на 2021 год. В нем приняли участие руководители органов региональной исполнительной власти, местного самоуправления, Росстройнадзора.
"Были сформулированы задачи четко планировать работы, действовать на опережение, подписать контракты на следующий год до февраля, применять комплексный подход, синхронизацию и своевременную корректировку проектов, предоставлять визуализацию этапов их исполнения с помощью цифровых технологий, а также широкое информировать население о реализации нацпроектов через социальные сети", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в ходе совещания были проанализированы причины отставания в строительстве некоторых объектов и намечены меры для их устранения.
"Уровень исполнения нацпроектов в начале октября на 88% - слабый результат. Считаю, что в это время намеченные планы должны быть либо завершены, либо близки к финишу. Подрядчики, которые срывают сроки исполнения контрактов, не будут больше работать в нашем регионе", - приводит пресс-служба слова Егорова.
В пресс-службе добавили, что врио главы администрации намерен в ближайшее время побывать во всех городах и районах области, проверить готовность ЖКХ к работе в зимних условиях, обсудить исполнение национальных проектов, федеральных и региональных программ.