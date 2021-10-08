10:30 08.10.2021 (обновлено: 10:47 08.10.2021)
В УрФУ опровергли слухи о планируемом нападении
В Уральском федеральном университете опровергли ложные сообщения о планируемом нападении
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЗдание Уральского федерального университета имени первого президента России Б.Н. Ельцина в Екатеринбурге
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 окт – РИА Новости. Уральский федеральный университет (УрФУ) опроверг сообщения в СМИ о планируемом вооруженном нападении на вуз, из-за которого студенты якобы решить не идти на занятия.
"Информация о якобы планируемом вооруженном нападении недостоверна, университет не поддерживает распространение ложных сведений. Ситуация под контролем управления безопасности вуза и правоохранительных органов. Пропускной режим в корпусах соответствует необходимым требованиям. Студенты находятся на занятиях, которые проводятся по расписанию", - говорится в сообщении екатеринбургского вуза.
По данным СМИ, ранее в родительских чатах также начали пересылать сообщения, опубликованные в одном из Telegram-каналов, о готовящемся нападении на школы в Екатеринбурге, из-за слухов многие решили сегодня оставить детей дома, чтобы не рисковать. Глава пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил журналистам, что сотрудники правоохранительных органов проверяют сообщения, распространяемые в социальных сетях, и обратился к родителям с просьбой не поддаваться на провокации и не паниковать.
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