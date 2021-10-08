https://ria.ru/20211008/napadenie-1753627338.html

В УрФУ опровергли слухи о планируемом нападении

В УрФУ опровергли слухи о планируемом нападении - РИА Новости, 08.10.2021

В УрФУ опровергли слухи о планируемом нападении

Уральский федеральный университет (УрФУ) опроверг сообщения в СМИ о планируемом вооруженном нападении на вуз, из-за которого студенты якобы решить не идти на... РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T10:30

2021-10-08T10:30

2021-10-08T10:47

происшествия

екатеринбург

свердловская область

уральский федеральный университет

валерий горелых

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 окт – РИА Новости. Уральский федеральный университет (УрФУ) опроверг сообщения в СМИ о планируемом вооруженном нападении на вуз, из-за которого студенты якобы решить не идти на занятия."Информация о якобы планируемом вооруженном нападении недостоверна, университет не поддерживает распространение ложных сведений. Ситуация под контролем управления безопасности вуза и правоохранительных органов. Пропускной режим в корпусах соответствует необходимым требованиям. Студенты находятся на занятиях, которые проводятся по расписанию", - говорится в сообщении екатеринбургского вуза.По данным СМИ, ранее в родительских чатах также начали пересылать сообщения, опубликованные в одном из Telegram-каналов, о готовящемся нападении на школы в Екатеринбурге, из-за слухов многие решили сегодня оставить детей дома, чтобы не рисковать. Глава пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил журналистам, что сотрудники правоохранительных органов проверяют сообщения, распространяемые в социальных сетях, и обратился к родителям с просьбой не поддаваться на провокации и не паниковать.

https://ria.ru/20210927/strelba-1752056431.html

екатеринбург

свердловская область

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происшествия, екатеринбург, свердловская область, уральский федеральный университет, валерий горелых