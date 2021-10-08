https://ria.ru/20211008/moyka-1753695518.html

Московские дороги и тротуары в субботу промоют специальным шампунем

Московские дороги и тротуары в субботу промоют специальным шампунем - РИА Новости, 08.10.2021

Московские дороги и тротуары в субботу промоют специальным шампунем

Московские дороги и тротуары в субботу промоют со специальным шампунем, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T15:16

2021-10-08T15:16

2021-10-08T15:16

москва сегодня: мегаполис для жизни

общество

городское хозяйство москвы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/05/1583280955_0:160:3075:1890_1920x0_80_0_0_121cd766bb58ab701e04407a497d10f9.jpg

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Московские дороги и тротуары в субботу промоют со специальным шампунем, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что специальный шампунь применяется для того, чтобы удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, после этого будет проведена обычная мойка водой.В пресс-службе подчеркнули, что моющее средство, которое используется, безопасно, оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей.

https://ria.ru/20211001/fonari-1752702131.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, городское хозяйство москвы