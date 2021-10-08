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Московские дороги и тротуары в субботу промоют специальным шампунем
Московские дороги и тротуары в субботу промоют специальным шампунем - РИА Новости, 08.10.2021
Московские дороги и тротуары в субботу промоют специальным шампунем
Московские дороги и тротуары в субботу промоют со специальным шампунем, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T15:16
2021-10-08T15:16
2021-10-08T15:16
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Московские дороги и тротуары в субботу промоют со специальным шампунем, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что специальный шампунь применяется для того, чтобы удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, после этого будет проведена обычная мойка водой.В пресс-службе подчеркнули, что моющее средство, которое используется, безопасно, оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей.
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