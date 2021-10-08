https://ria.ru/20211008/moskva-1753763610.html

В Москве заметили сугроб

Комплекс городского хозяйства Москвы объяснил, откуда в Отрадном снег - РИА Новости, 08.10.2021

В Москве заметили сугроб

Сугроб снега остался в столичном районе Отрадное после реконструкции трубопровода холодного водоснабжения бестраншейным методом, сообщает комплекс городского... РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T21:42

2021-10-08T21:42

2021-10-08T21:43

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отрадное

москва

жкх

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Сугроб снега остался в столичном районе Отрадное после реконструкции трубопровода холодного водоснабжения бестраншейным методом, сообщает комплекс городского хозяйства Москвы."Сегодня после реконструкции трубопровода холодного водоснабжения бестраншейным методом на проезде Якушкина, дом 7 в СВАО остался сугроб снега. Он сразу же привлек внимание местных жителей", - сообщили в КГХ.Комплекс городского хозяйства пояснил, что при бестраншейной технологии ремонта трубопровода используется пропитанный специальной смолой стеклопластиковый чулок или рукав, к месту работ чулок перевозят в машине со льдом, чтобы пластифицирующая смола не затвердела раньше времени."Когда рукав уже протянут в трубопровод, по нему запускают циркуляцию горячей воды. Под воздействием высоких температур он быстро затвердевает и обволакивает старую трубу изнутри. Метод санации позволяет продлить жизнеспособность трубы примерно на 50 лет при минимальном объеме земляных работ. Даже если труба со временем потеряет несущую способность, полимерный рукав внутри сможет самостоятельно выдерживать нагрузку", - сообщили в КГХ.

https://ria.ru/20211008/moyka-1753695518.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, отрадное, москва, жкх