https://ria.ru/20211008/moskva-1753611362.html
В Москве стартовала реконструкция Большого Лазенковского пруда
В Москве стартовала реконструкция Большого Лазенковского пруда - РИА Новости, 08.10.2021
В Москве стартовала реконструкция Большого Лазенковского пруда
Реконструкция Большого Лазенковского пруда стартовала на западе Москвы, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T08:16
2021-10-08T08:16
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Реконструкция Большого Лазенковского пруда стартовала на западе Москвы, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства."Стартовала реконструкция Большого Лазенковского пруда на западе столицы. Специалисты Комплекса городского хозяйства очистят водоем площадью почти один гектар от иловых отложений, сформируют округлую форму дна и создадут водоупорный слой", - говорится в сообщении.Отмечается, что береговую полосу выполнят из вертикальных и откосных габионных конструкций, которые помогут избежать сползания грунта, а уложенный на дно водоупорный слой предотвратит обмеление пруда в будущем.Помимо этого, в восточной части пруда создадут зону биоплато площадью более 500 квадратных метров. Высадят высшую водную растительность: ирис обыкновенный, ирис болотный, камыш озёрный, сусак зонтичный, кубышку желтую. Эти растения препятствуют размножению водорослей, которые вызывают цветение воды. Кроме того, биоплато служит укрытием для рыб и водоплавающих птиц.Большой Лазенковский пруд — искусственный водоем. В прошлом он использовался как источник воды для тушения пожаров."Полностью завершить работы по реконструкции пруда планируется в третьем квартале 2022 года. Перечень водных объектов, подлежащих благоустройству и реконструкции, формируется ежегодно с учетом мнения горожан", - добавили в пресс-службе.
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общество, москва, городское хозяйство москвы
08:16 08.10.2021 (обновлено: 11:07 08.10.2021)
В Москве стартовала реконструкция Большого Лазенковского пруда
На западе Москвы стартовала реконструкция Большого Лазенковского пруда
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.
Реконструкция Большого Лазенковского пруда стартовала на западе Москвы
, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.
"Стартовала реконструкция Большого Лазенковского пруда на западе столицы. Специалисты Комплекса городского хозяйства очистят водоем площадью почти один гектар от иловых отложений, сформируют округлую форму дна и создадут водоупорный слой", - говорится в сообщении.
Отмечается, что береговую полосу выполнят из вертикальных и откосных габионных конструкций, которые помогут избежать сползания грунта, а уложенный на дно водоупорный слой предотвратит обмеление пруда в будущем.
Помимо этого, в восточной части пруда создадут зону биоплато площадью более 500 квадратных метров. Высадят высшую водную растительность: ирис обыкновенный, ирис болотный, камыш озёрный, сусак зонтичный, кубышку желтую. Эти растения препятствуют размножению водорослей, которые вызывают цветение воды. Кроме того, биоплато служит укрытием для рыб и водоплавающих птиц.
Большой Лазенковский пруд — искусственный водоем. В прошлом он использовался как источник воды для тушения пожаров.
"Полностью завершить работы по реконструкции пруда планируется в третьем квартале 2022 года. Перечень водных объектов, подлежащих благоустройству и реконструкции, формируется ежегодно с учетом мнения горожан", - добавили в пресс-службе.