https://ria.ru/20211008/moskva-1753611362.html

В Москве стартовала реконструкция Большого Лазенковского пруда

В Москве стартовала реконструкция Большого Лазенковского пруда - РИА Новости, 08.10.2021

В Москве стартовала реконструкция Большого Лазенковского пруда

Реконструкция Большого Лазенковского пруда стартовала на западе Москвы, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T08:16

2021-10-08T08:16

2021-10-08T11:07

москва сегодня: мегаполис для жизни

общество

москва

городское хозяйство москвы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/08/1753632740_59:0:1481:800_1920x0_80_0_0_7824ab0a4ec84cad3b45d06aa264bf95.jpg

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Реконструкция Большого Лазенковского пруда стартовала на западе Москвы, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства."Стартовала реконструкция Большого Лазенковского пруда на западе столицы. Специалисты Комплекса городского хозяйства очистят водоем площадью почти один гектар от иловых отложений, сформируют округлую форму дна и создадут водоупорный слой", - говорится в сообщении.Отмечается, что береговую полосу выполнят из вертикальных и откосных габионных конструкций, которые помогут избежать сползания грунта, а уложенный на дно водоупорный слой предотвратит обмеление пруда в будущем.Помимо этого, в восточной части пруда создадут зону биоплато площадью более 500 квадратных метров. Высадят высшую водную растительность: ирис обыкновенный, ирис болотный, камыш озёрный, сусак зонтичный, кубышку желтую. Эти растения препятствуют размножению водорослей, которые вызывают цветение воды. Кроме того, биоплато служит укрытием для рыб и водоплавающих птиц.Большой Лазенковский пруд — искусственный водоем. В прошлом он использовался как источник воды для тушения пожаров."Полностью завершить работы по реконструкции пруда планируется в третьем квартале 2022 года. Перечень водных объектов, подлежащих благоустройству и реконструкции, формируется ежегодно с учетом мнения горожан", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20211008/pogoda-1753610337.html

https://ria.ru/20211008/vakansii-1753609295.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, городское хозяйство москвы