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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211008/literatura-1753713354.html
Российский писатель раскритиковал Нобелевскую премию по литературе
Российский писатель раскритиковал Нобелевскую премию по литературе - РИА Новости, 08.10.2021
Российский писатель раскритиковал Нобелевскую премию по литературе
Нобелевской премии по литературе стоит уделять меньше внимания, в этом году ее присудили танзанийскому писателю Абдулразаку Гурне, вероятнее всего, по... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T16:32
2021-10-08T17:17
литература
нобелевская премия
культура
новости культуры
книги
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Нобелевской премии по литературе стоит уделять меньше внимания, в этом году ее присудили танзанийскому писателю Абдулразаку Гурне, вероятнее всего, по политическим причинам, считает писатель, драматург и эссеист Евгений Попов.Кроме того, эксперт призвал относиться к Нобелевской премии с меньшей долей серьезности, ведь в разные времена она не замечала выдающихся мировых писателей."И не нужно так прыгать вокруг Нобелевской премии. В свое время ее не заинтересовали Толстой и Джойс. В нынешние времена - Фазиль Искандер, Петер Эстерхази, Саша Соколов. Тусовка!" - резюмировал Попов.Пресс-служба издательства "Эксмо-АСТ" добавила, что Абдулразак Гурна пока не был известен российскому читателю, однако любые премии, в частности такие, как Нобелевская, играют огромную роль в популяризации литературы в целом, что дает возможность издательству предоставить читателю книжную новинку.Абдулразак Гурна родился на острове Занзибар в 1948 году, писал романы о колониализме и об обществе в Восточной Африке. Гурна стал лауреатом премии за "его бескомпромиссное и сострадательное постижение последствий колониализма и судьбы беженцев в пропасти между культурами и континентами".
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литература, нобелевская премия, новости культуры, книги
16:32 08.10.2021 (обновлено: 17:17 08.10.2021)
 
Российский писатель раскритиковал Нобелевскую премию по литературе

Писатель Евгений Попов раскритиковал результаты Нобелевской премии по литературе

© AP Photo / Patrick SemanskyМедаль Нобелевской премии мира
Медаль Нобелевской премии мира - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© AP Photo / Patrick Semansky
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Нобелевской премии по литературе стоит уделять меньше внимания, в этом году ее присудили танзанийскому писателю Абдулразаку Гурне, вероятнее всего, по политическим причинам, считает писатель, драматург и эссеист Евгений Попов.
"Этого автора в России практически никто не знает. Да и в мире, пожалуй, тоже. Боюсь ошибиться, но решение это, скорей всего, опять политическое, как и в случае, например, со Светланой Алексиевич. Я пытался читать его по-английски - скукота. Но это мое частное мнение", - поделился Попов с РИА Новости.
Кроме того, эксперт призвал относиться к Нобелевской премии с меньшей долей серьезности, ведь в разные времена она не замечала выдающихся мировых писателей.
"И не нужно так прыгать вокруг Нобелевской премии. В свое время ее не заинтересовали Толстой и Джойс. В нынешние времена - Фазиль Искандер, Петер Эстерхази, Саша Соколов. Тусовка!" - резюмировал Попов.
Пресс-служба издательства "Эксмо-АСТ" добавила, что Абдулразак Гурна пока не был известен российскому читателю, однако любые премии, в частности такие, как Нобелевская, играют огромную роль в популяризации литературы в целом, что дает возможность издательству предоставить читателю книжную новинку.
Абдулразак Гурна родился на острове Занзибар в 1948 году, писал романы о колониализме и об обществе в Восточной Африке. Гурна стал лауреатом премии за "его бескомпромиссное и сострадательное постижение последствий колониализма и судьбы беженцев в пропасти между культурами и континентами".
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