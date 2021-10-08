https://ria.ru/20211008/literatura-1753713354.html

Российский писатель раскритиковал Нобелевскую премию по литературе

Российский писатель раскритиковал Нобелевскую премию по литературе - РИА Новости, 08.10.2021

Российский писатель раскритиковал Нобелевскую премию по литературе

Нобелевской премии по литературе стоит уделять меньше внимания, в этом году ее присудили танзанийскому писателю Абдулразаку Гурне, вероятнее всего, по... РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T16:32

2021-10-08T16:32

2021-10-08T17:17

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Нобелевской премии по литературе стоит уделять меньше внимания, в этом году ее присудили танзанийскому писателю Абдулразаку Гурне, вероятнее всего, по политическим причинам, считает писатель, драматург и эссеист Евгений Попов.Кроме того, эксперт призвал относиться к Нобелевской премии с меньшей долей серьезности, ведь в разные времена она не замечала выдающихся мировых писателей."И не нужно так прыгать вокруг Нобелевской премии. В свое время ее не заинтересовали Толстой и Джойс. В нынешние времена - Фазиль Искандер, Петер Эстерхази, Саша Соколов. Тусовка!" - резюмировал Попов.Пресс-служба издательства "Эксмо-АСТ" добавила, что Абдулразак Гурна пока не был известен российскому читателю, однако любые премии, в частности такие, как Нобелевская, играют огромную роль в популяризации литературы в целом, что дает возможность издательству предоставить читателю книжную новинку.Абдулразак Гурна родился на острове Занзибар в 1948 году, писал романы о колониализме и об обществе в Восточной Африке. Гурна стал лауреатом премии за "его бескомпромиссное и сострадательное постижение последствий колониализма и судьбы беженцев в пропасти между культурами и континентами".

https://ria.ru/20211008/nobel-1753645859.html

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литература, нобелевская премия, новости культуры, книги