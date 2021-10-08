https://ria.ru/20211008/literatura-1753713354.html
Российский писатель раскритиковал Нобелевскую премию по литературе
Российский писатель раскритиковал Нобелевскую премию по литературе - РИА Новости, 08.10.2021
Российский писатель раскритиковал Нобелевскую премию по литературе
Нобелевской премии по литературе стоит уделять меньше внимания, в этом году ее присудили танзанийскому писателю Абдулразаку Гурне, вероятнее всего, по... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T16:32
2021-10-08T16:32
2021-10-08T17:17
литература
нобелевская премия
культура
новости культуры
книги
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/08/1753646976_120:0:2294:1223_1920x0_80_0_0_ae5431f6ee384f1f4bbbbef9745c4a6d.jpg
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Нобелевской премии по литературе стоит уделять меньше внимания, в этом году ее присудили танзанийскому писателю Абдулразаку Гурне, вероятнее всего, по политическим причинам, считает писатель, драматург и эссеист Евгений Попов.Кроме того, эксперт призвал относиться к Нобелевской премии с меньшей долей серьезности, ведь в разные времена она не замечала выдающихся мировых писателей."И не нужно так прыгать вокруг Нобелевской премии. В свое время ее не заинтересовали Толстой и Джойс. В нынешние времена - Фазиль Искандер, Петер Эстерхази, Саша Соколов. Тусовка!" - резюмировал Попов.Пресс-служба издательства "Эксмо-АСТ" добавила, что Абдулразак Гурна пока не был известен российскому читателю, однако любые премии, в частности такие, как Нобелевская, играют огромную роль в популяризации литературы в целом, что дает возможность издательству предоставить читателю книжную новинку.Абдулразак Гурна родился на острове Занзибар в 1948 году, писал романы о колониализме и об обществе в Восточной Африке. Гурна стал лауреатом премии за "его бескомпромиссное и сострадательное постижение последствий колониализма и судьбы беженцев в пропасти между культурами и континентами".
https://ria.ru/20211008/nobel-1753645859.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/08/1753646976_15:0:2360:1759_1920x0_80_0_0_ad21b4283bfe68c25b05613e4d010283.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
литература, нобелевская премия, новости культуры, книги
16:32 08.10.2021 (обновлено: 17:17 08.10.2021)
Российский писатель раскритиковал Нобелевскую премию по литературе
Писатель Евгений Попов раскритиковал результаты Нобелевской премии по литературе
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Нобелевской премии по литературе стоит уделять меньше внимания, в этом году ее присудили танзанийскому писателю Абдулразаку Гурне, вероятнее всего, по политическим причинам, считает писатель, драматург и эссеист Евгений Попов.
"Этого автора в России практически никто не знает. Да и в мире, пожалуй, тоже. Боюсь ошибиться, но решение это, скорей всего, опять политическое, как и в случае, например, со Светланой Алексиевич. Я пытался читать его по-английски - скукота. Но это мое частное мнение", - поделился Попов с РИА Новости.
Кроме того, эксперт призвал относиться к Нобелевской премии с меньшей долей серьезности, ведь в разные времена она не замечала выдающихся мировых писателей.
"И не нужно так прыгать вокруг Нобелевской премии. В свое время ее не заинтересовали Толстой и Джойс. В нынешние времена - Фазиль Искандер
, Петер Эстерхази, Саша Соколов. Тусовка!" - резюмировал Попов.
Пресс-служба издательства "Эксмо-АСТ" добавила, что Абдулразак Гурна пока не был известен российскому читателю, однако любые премии, в частности такие, как Нобелевская, играют огромную роль в популяризации литературы в целом, что дает возможность издательству предоставить читателю книжную новинку.
Абдулразак Гурна родился на острове Занзибар
в 1948 году, писал романы о колониализме и об обществе в Восточной Африке. Гурна стал лауреатом премии за "его бескомпромиссное и сострадательное постижение последствий колониализма и судьбы беженцев в пропасти между культурами и континентами".