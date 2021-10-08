https://ria.ru/20211008/kulikovo_pole-1753642325.html

Мусульмане оценили выставку "Великий Болгар" на Куликовом поле

Мусульмане оценили выставку "Великий Болгар" на Куликовом поле - РИА Новости, 08.10.2021

Мусульмане оценили выставку "Великий Болгар" на Куликовом поле

Мусульманская община Тульской области положительно оценивает выставку "Великий Болгар. Цивилизация на Волге" в музее-заповеднике "Куликово поле", рассказал РИА... РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T11:51

2021-10-08T11:51

2021-10-08T11:58

религия

владимир путин

куликово поле (заповедник)

куликовская битва

"куликово поле"

социальный навигатор

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/08/1753641782_0:213:2048:1365_1920x0_80_0_0_437ce7c291d4e78e0cffba6aeb4a6e7c.jpg

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Мусульманская община Тульской области положительно оценивает выставку "Великий Болгар. Цивилизация на Волге" в музее-заповеднике "Куликово поле", рассказал РИА Новости доктор исторических наук, профессор, заведующий музейным комплексом "Куликово поле" в Моховом Олег Вронский.Выставка "Великий Болгар. Цивилизация на Волге", согласно сообщению на сайте музея, была открыта 13 августа 2020 года в сотрудничестве с Болгарским государственным историко-архитектурным музеем-заповедником. Она посвящена быту центра Болгарской цивилизации на Волге, а затем и Золотой Орды, а также международной торговли на самом активном участке Великого Волжского пути в Евразии — городу Болгару. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и руководству Татарстана подготовить предложения о праздновании в 2022 году 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией в Поволжье.Музейный комплекс "Куликово поле" на месте деревни Моховое был открыт 30 декабря 2015 года. Детский музей и основная экспозиция начали работать в 2016 году. Комплекс разместился на территории около 40 гектаров и включает в себя 39 зданий и сооружений общей площадью 10,6 тысячи квадратных метров.Куликовская битва — важнейшее событие в истории средневековой Руси, во многом определившее дальнейшую судьбу российского государства. Битва на Куликовом поле в 1380 году послужила началом освобождения Руси от ига Золотой Орды. Путин распорядился отпраздновать 650-летие Куликовской битвы в 2030 году.

https://ria.ru/20211008/kulikovo_pole-1753620389.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, куликово поле (заповедник), куликовская битва, "куликово поле", социальный навигатор