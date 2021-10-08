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Религия
https://ria.ru/20211008/kulikovo_pole-1753642325.html
Мусульмане оценили выставку "Великий Болгар" на Куликовом поле
Мусульмане оценили выставку "Великий Болгар" на Куликовом поле - РИА Новости, 08.10.2021
Мусульмане оценили выставку "Великий Болгар" на Куликовом поле
Мусульманская община Тульской области положительно оценивает выставку "Великий Болгар. Цивилизация на Волге" в музее-заповеднике "Куликово поле", рассказал РИА... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T11:51
2021-10-08T11:58
религия
владимир путин
куликово поле (заповедник)
куликовская битва
"куликово поле"
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Мусульманская община Тульской области положительно оценивает выставку "Великий Болгар. Цивилизация на Волге" в музее-заповеднике "Куликово поле", рассказал РИА Новости доктор исторических наук, профессор, заведующий музейным комплексом "Куликово поле" в Моховом Олег Вронский.Выставка "Великий Болгар. Цивилизация на Волге", согласно сообщению на сайте музея, была открыта 13 августа 2020 года в сотрудничестве с Болгарским государственным историко-архитектурным музеем-заповедником. Она посвящена быту центра Болгарской цивилизации на Волге, а затем и Золотой Орды, а также международной торговли на самом активном участке Великого Волжского пути в Евразии — городу Болгару. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и руководству Татарстана подготовить предложения о праздновании в 2022 году 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией в Поволжье.Музейный комплекс "Куликово поле" на месте деревни Моховое был открыт 30 декабря 2015 года. Детский музей и основная экспозиция начали работать в 2016 году. Комплекс разместился на территории около 40 гектаров и включает в себя 39 зданий и сооружений общей площадью 10,6 тысячи квадратных метров.Куликовская битва — важнейшее событие в истории средневековой Руси, во многом определившее дальнейшую судьбу российского государства. Битва на Куликовом поле в 1380 году послужила началом освобождения Руси от ига Золотой Орды. Путин распорядился отпраздновать 650-летие Куликовской битвы в 2030 году.
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владимир путин, куликово поле (заповедник), куликовская битва, "куликово поле", социальный навигатор
11:51 08.10.2021 (обновлено: 11:58 08.10.2021)
 

Мусульмане оценили выставку "Великий Болгар" на Куликовом поле

© Фото : Музей-заповедник Куликово поле / Минкультуры России.Выставка "Великий Болгар. Цивилизация на Волге" в музее-заповеднике "Куликово поле"
Выставка Великий Болгар. Цивилизация на Волге в музее-заповеднике Куликово поле - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© Фото : Музей-заповедник Куликово поле / Минкультуры России.
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Мусульманская община Тульской области положительно оценивает выставку "Великий Болгар. Цивилизация на Волге" в музее-заповеднике "Куликово поле", рассказал РИА Новости доктор исторических наук, профессор, заведующий музейным комплексом "Куликово поле" в Моховом Олег Вронский.

"(Выставка "Великий Болгар" — прим.ред.) у нас будет находиться целый год. Открытие привлекло к себе большое количество представителей мусульманской диаспоры Тульской области, включая духовных лидеров и общественных лидеров. Это подчеркнуло особое значение нашего музея. Оно таково: один из представителей диаспоры сказал, что музей Куликовской битвы — это один из самых неагрессивных музеев полей сражений, которые он видел", — сообщил он.

Выставка "Великий Болгар. Цивилизация на Волге", согласно сообщению на сайте музея, была открыта 13 августа 2020 года в сотрудничестве с Болгарским государственным историко-архитектурным музеем-заповедником. Она посвящена быту центра Болгарской цивилизации на Волге, а затем и Золотой Орды, а также международной торговли на самом активном участке Великого Волжского пути в Евразии — городу Болгару. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и руководству Татарстана подготовить предложения о праздновании в 2022 году 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией в Поволжье.
Музейный комплекс "Куликово поле" на месте деревни Моховое был открыт 30 декабря 2015 года. Детский музей и основная экспозиция начали работать в 2016 году. Комплекс разместился на территории около 40 гектаров и включает в себя 39 зданий и сооружений общей площадью 10,6 тысячи квадратных метров.
Музей Куликово поле - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
Вчера, 10:05Религия
В музее "Куликово поле" отреставрируют храмы к 650-летию сражения
Куликовская битва — важнейшее событие в истории средневековой Руси, во многом определившее дальнейшую судьбу российского государства. Битва на Куликовом поле в 1380 году послужила началом освобождения Руси от ига Золотой Орды. Путин распорядился отпраздновать 650-летие Куликовской битвы в 2030 году.
 
РелигияВладимир ПутинКуликово поле (заповедник)Куликовская битва"Куликово поле"Социальный навигатор
 
 
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