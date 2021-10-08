https://ria.ru/20211008/koronavirus-1753698437.html
Челябинская область вводит обязательную вакцинацию от COVID-19
Челябинская область вводит обязательную вакцинацию от COVID-19 - РИА Новости, 08.10.2021
Челябинская область вводит обязательную вакцинацию от COVID-19
Обязательная вакцинация против новой коронавирусной инфекции вводится в Челябинской области с 11 октября для отдельных категорий граждан старше 18 лет в связи с РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T15:30
2021-10-08T15:30
2021-10-08T15:30
распространение коронавируса
общество
челябинская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
коронавирус в россии
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ЧЕЛЯБИНСК, 8 окт – РИА Новости. Обязательная вакцинация против новой коронавирусной инфекции вводится в Челябинской области с 11 октября для отдельных категорий граждан старше 18 лет в связи с неблагополучной ситуацией по COVID-19, сообщает в пятницу управление Роспотребнадзора по региону.По данным управления, в Челябинской области ситуация по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией расценивается как неблагополучная. Так, в сентябре по сравнению с августом текущего года отмечен рост заболеваемости на 30,8%."Постановляю обеспечить с 11 октября 2021 года проведение профилактических прививок против COVID-19 гражданам в возрасте старше 18 лет, выполняющим работы или оказывающим услуги населению в организациях образования всех форм собственности, в организациях, осуществляющих медицинскую деятельность, в сфере обслуживания населения: торговли, общественного питания, транспорта общего пользования, соцзащиты населения, ЖКХ", - говорится в постановлении главного санитарного врача области Анатолия Семенова, размещенном на сайте управления.Также прививки необходимо сделать гражданам, оказывающим услуги почтовой связи, в организациях, оказывающих гостиничные услуги, в МФЦ, театрах, кинотеатрах, библиотеках, детских досуговых игровых комнатах, уточняется в постановлении. Кроме того, вакцинация должна быть проведена государственным гражданским служащим, муниципальным служащим, работникам органов власти и местного самоуправления, поясняется в постановлении.По данным минздрава региона, в Челябинской области с начала пандемии подтверждено 100 679 случаев заболевания COVID-19 (плюс 400 новых подтверждений ко вчерашнему дню, школьников нет).
https://ria.ru/20211007/koronavirus-1753491222.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, челябинская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирус в россии
Челябинская область вводит обязательную вакцинацию от COVID-19
Челябинская область с 11 октября вводит обязательную вакцинацию от COVID-19
ЧЕЛЯБИНСК, 8 окт – РИА Новости.
Обязательная вакцинация против новой коронавирусной инфекции вводится в Челябинской области
с 11 октября для отдельных категорий граждан старше 18 лет в связи с неблагополучной ситуацией по COVID-19, сообщает в пятницу управление Роспотребнадзора
по региону.
По данным управления, в Челябинской области ситуация по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией расценивается как неблагополучная. Так, в сентябре по сравнению с августом текущего года отмечен рост заболеваемости на 30,8%.
"Постановляю обеспечить с 11 октября 2021 года проведение профилактических прививок против COVID-19 гражданам в возрасте старше 18 лет, выполняющим работы или оказывающим услуги населению в организациях образования всех форм собственности, в организациях, осуществляющих медицинскую деятельность, в сфере обслуживания населения: торговли, общественного питания, транспорта общего пользования, соцзащиты населения, ЖКХ", - говорится в постановлении главного санитарного врача области Анатолия Семенова, размещенном на сайте управления.
Также прививки необходимо сделать гражданам, оказывающим услуги почтовой связи, в организациях, оказывающих гостиничные услуги, в МФЦ, театрах, кинотеатрах, библиотеках, детских досуговых игровых комнатах, уточняется в постановлении. Кроме того, вакцинация должна быть проведена государственным гражданским служащим, муниципальным служащим, работникам органов власти и местного самоуправления, поясняется в постановлении.
По данным минздрава региона, в Челябинской области с начала пандемии подтверждено 100 679 случаев заболевания COVID-19 (плюс 400 новых подтверждений ко вчерашнему дню, школьников нет).