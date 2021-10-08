Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Амурская область
Амурская область
https://ria.ru/20211008/koronavirus-1753645379.html
Благовещенск введет QR-коды для посещения общепита
Благовещенск введет QR-коды для посещения общепита - РИА Новости, 08.10.2021
Благовещенск введет QR-коды для посещения общепита
Наличие QR-кода о прививке или отрицательного ПЦР-теста на COVID-19 станет обязательным при посещении общепита в Благовещенске с 18 октября, сообщил губернатор... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T12:04
2021-10-08T12:04
амурская область
общество
свободный
тамбовский район
белогорск
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
василий орлов (губернатор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745885788_0:0:2780:1565_1920x0_80_0_0_02d53ceb971904be1668ffe733b4b18e.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 окт – РИА Новости. Наличие QR-кода о прививке или отрицательного ПЦР-теста на COVID-19 станет обязательным при посещении общепита в Благовещенске с 18 октября, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов в своем Instagram-аккаунте."С 18 октября для посещения заведений общепита в Благовещенске обязательно наличие QR-кода или отрицательного ПЦР-теста. Также цифровой QR-код смогут получить люди, официально переболевшие коронавирусном в течение шести месяцев. С 1 ноября мера будет распространена на все спортивные клубы, фитнес-центры, кинотеатры, театры, музеи, библиотеки и другие объекты массового скопления людей", - сообщил Орлов.Правительство Приамурья уточняет, что губернатор Приамурья поручил к 15 октября разработать комплекс мероприятий по введению системы QR- кодов. Как сообщает власти со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Амурской области, больше всего заболевших в восьми муниципалитетах Приамурья: Благовещенске (28,2%), Свободном (12,9%), Тынде, (4,9%), Райчихинске (4,6%), Белогорске (3,8%), Тамбовском районе (6,4%), Ивановском районе (4,1%), Сковородинском районе (3,7%).По данным властей региона, среди заболевших COVID-19 96,3% не были вакцинированы от COVID-19, среди привитых зарегистрировано 0,5% заболевших."Речь о принудительной вакцинации ни в коем случае не идет. Люди, которые не хотят или по медицинским показаниям не могут поставить прививки, смогут пойти в ресторан с ПЦР-справкой. Такая справка действительна в течение трех суток. К сожалению, в Амурской области продолжает расти заболеваемость COVID-19, и мы вынуждены вводить ограничительные меры. Благовещенск станет пилотной территорией. Сначала система QR-кодов будет введена в областной столице, затем эта практика будет распространена на все крупные города области", - цитирует Орлова правительство Приамурья.
https://ria.ru/20211007/tatarstan-1753566176.html
свободный
тамбовский район
белогорск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745885788_49:0:2780:2048_1920x0_80_0_0_a95effd3305ff4f248b349f9c5226ba0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, свободный, тамбовский район, белогорск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, василий орлов (губернатор)
12:04 08.10.2021
 
Благовещенск введет QR-коды для посещения общепита

QR-коды вводят для посетителей общепита в Благовещенске с 18 октября

© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкМедицинские работники в госпитале для лечения пациентов с внебольничной пневмонией в Иркутской области
Медицинские работники в госпитале для лечения пациентов с внебольничной пневмонией в Иркутской области - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 окт – РИА Новости. Наличие QR-кода о прививке или отрицательного ПЦР-теста на COVID-19 станет обязательным при посещении общепита в Благовещенске с 18 октября, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов в своем Instagram-аккаунте.
"С 18 октября для посещения заведений общепита в Благовещенске обязательно наличие QR-кода или отрицательного ПЦР-теста. Также цифровой QR-код смогут получить люди, официально переболевшие коронавирусном в течение шести месяцев. С 1 ноября мера будет распространена на все спортивные клубы, фитнес-центры, кинотеатры, театры, музеи, библиотеки и другие объекты массового скопления людей", - сообщил Орлов.
Медицинский работник на территории многофункционального военного ковид-госпиталя в Кызыле - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
7 октября, 18:30Распространение коронавируса
В Татарстане ужесточают ограничения из-за коронавируса
Правительство Приамурья уточняет, что губернатор Приамурья поручил к 15 октября разработать комплекс мероприятий по введению системы QR- кодов. Как сообщает власти со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Амурской области, больше всего заболевших в восьми муниципалитетах Приамурья: Благовещенске (28,2%), Свободном (12,9%), Тынде, (4,9%), Райчихинске (4,6%), Белогорске (3,8%), Тамбовском районе (6,4%), Ивановском районе (4,1%), Сковородинском районе (3,7%).
По данным властей региона, среди заболевших COVID-19 96,3% не были вакцинированы от COVID-19, среди привитых зарегистрировано 0,5% заболевших.
"Речь о принудительной вакцинации ни в коем случае не идет. Люди, которые не хотят или по медицинским показаниям не могут поставить прививки, смогут пойти в ресторан с ПЦР-справкой. Такая справка действительна в течение трех суток. К сожалению, в Амурской области продолжает расти заболеваемость COVID-19, и мы вынуждены вводить ограничительные меры. Благовещенск станет пилотной территорией. Сначала система QR-кодов будет введена в областной столице, затем эта практика будет распространена на все крупные города области", - цитирует Орлова правительство Приамурья.
 
Амурская областьОбществоСвободныйТамбовский районБелогорскФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоВасилий Орлов (губернатор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:42"Ъ": правительство подготовило параметры новой системы оплаты труда врачей
04:36При крушении самолета в США погибли четыре человека
04:30Зеленскому подсказали, как подружиться с Путиным
04:26Байден поздравил Муратова с Нобелевской премией мира
04:15Инфекционист назвал самое опасное для "встречи" с COVID-19 время года
03:22Врач рассказал, как не заболеть в межсезонье
03:15Россиянам рассказали, какая доза алкоголя безопасна для здоровья
03:14Кинолог рассказал, как поспать утром вместо выгула собаки
03:07Минобороны раскрыло облик первой российской сверхлегкой ракеты
03:00Адвокат рассказала, как родственники крадут квартиры
02:39На Украине предупредили Россию "об ударе в спину"
02:26В Раде вспомнили слова последнего русского царя из-за ситуации в стране
02:15Эксперт объяснил, когда ждать роста ставок по депозитам
02:15Кредитные сезоны. Когда выгоднее всего брать у банка деньги в долг?
01:59МИД подтвердил официальный визит Нуланд в Москву
01:22В Саратове водитель автобуса избил коллегу в борьбе за пассажиров
01:15Автомобилистам напомнили о необходимости следить за топливом в баке
01:14Замгоссекретаря США Нуланд планирует посетить Москву с официальным визитом
01:08Эксперты заявили о сохранении дефицита газа, несмотря на слова Путина
01:07В Британии рассказали, как страна "оказалась во власти Путина"
Лента новостейМолния