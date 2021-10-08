https://ria.ru/20211008/koronavirus-1753645379.html

Благовещенск введет QR-коды для посещения общепита

Благовещенск введет QR-коды для посещения общепита - РИА Новости, 08.10.2021

Благовещенск введет QR-коды для посещения общепита

Наличие QR-кода о прививке или отрицательного ПЦР-теста на COVID-19 станет обязательным при посещении общепита в Благовещенске с 18 октября, сообщил губернатор... РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T12:04

2021-10-08T12:04

2021-10-08T12:04

амурская область

общество

свободный

тамбовский район

белогорск

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

василий орлов (губернатор)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745885788_0:0:2780:1565_1920x0_80_0_0_02d53ceb971904be1668ffe733b4b18e.jpg

БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 окт – РИА Новости. Наличие QR-кода о прививке или отрицательного ПЦР-теста на COVID-19 станет обязательным при посещении общепита в Благовещенске с 18 октября, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов в своем Instagram-аккаунте."С 18 октября для посещения заведений общепита в Благовещенске обязательно наличие QR-кода или отрицательного ПЦР-теста. Также цифровой QR-код смогут получить люди, официально переболевшие коронавирусном в течение шести месяцев. С 1 ноября мера будет распространена на все спортивные клубы, фитнес-центры, кинотеатры, театры, музеи, библиотеки и другие объекты массового скопления людей", - сообщил Орлов.Правительство Приамурья уточняет, что губернатор Приамурья поручил к 15 октября разработать комплекс мероприятий по введению системы QR- кодов. Как сообщает власти со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Амурской области, больше всего заболевших в восьми муниципалитетах Приамурья: Благовещенске (28,2%), Свободном (12,9%), Тынде, (4,9%), Райчихинске (4,6%), Белогорске (3,8%), Тамбовском районе (6,4%), Ивановском районе (4,1%), Сковородинском районе (3,7%).По данным властей региона, среди заболевших COVID-19 96,3% не были вакцинированы от COVID-19, среди привитых зарегистрировано 0,5% заболевших."Речь о принудительной вакцинации ни в коем случае не идет. Люди, которые не хотят или по медицинским показаниям не могут поставить прививки, смогут пойти в ресторан с ПЦР-справкой. Такая справка действительна в течение трех суток. К сожалению, в Амурской области продолжает расти заболеваемость COVID-19, и мы вынуждены вводить ограничительные меры. Благовещенск станет пилотной территорией. Сначала система QR-кодов будет введена в областной столице, затем эта практика будет распространена на все крупные города области", - цитирует Орлова правительство Приамурья.

https://ria.ru/20211007/tatarstan-1753566176.html

свободный

тамбовский район

белогорск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, свободный, тамбовский район, белогорск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, василий орлов (губернатор)