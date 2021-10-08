Благовещенск введет QR-коды для посещения общепита
QR-коды вводят для посетителей общепита в Благовещенске с 18 октября
© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкМедицинские работники в госпитале для лечения пациентов с внебольничной пневмонией в Иркутской области
БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 окт – РИА Новости. Наличие QR-кода о прививке или отрицательного ПЦР-теста на COVID-19 станет обязательным при посещении общепита в Благовещенске с 18 октября, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов в своем Instagram-аккаунте.
"С 18 октября для посещения заведений общепита в Благовещенске обязательно наличие QR-кода или отрицательного ПЦР-теста. Также цифровой QR-код смогут получить люди, официально переболевшие коронавирусном в течение шести месяцев. С 1 ноября мера будет распространена на все спортивные клубы, фитнес-центры, кинотеатры, театры, музеи, библиотеки и другие объекты массового скопления людей", - сообщил Орлов.
Правительство Приамурья уточняет, что губернатор Приамурья поручил к 15 октября разработать комплекс мероприятий по введению системы QR- кодов. Как сообщает власти со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Амурской области, больше всего заболевших в восьми муниципалитетах Приамурья: Благовещенске (28,2%), Свободном (12,9%), Тынде, (4,9%), Райчихинске (4,6%), Белогорске (3,8%), Тамбовском районе (6,4%), Ивановском районе (4,1%), Сковородинском районе (3,7%).
По данным властей региона, среди заболевших COVID-19 96,3% не были вакцинированы от COVID-19, среди привитых зарегистрировано 0,5% заболевших.
"Речь о принудительной вакцинации ни в коем случае не идет. Люди, которые не хотят или по медицинским показаниям не могут поставить прививки, смогут пойти в ресторан с ПЦР-справкой. Такая справка действительна в течение трех суток. К сожалению, в Амурской области продолжает расти заболеваемость COVID-19, и мы вынуждены вводить ограничительные меры. Благовещенск станет пилотной территорией. Сначала система QR-кодов будет введена в областной столице, затем эта практика будет распространена на все крупные города области", - цитирует Орлова правительство Приамурья.