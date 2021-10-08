https://ria.ru/20211008/koronavirus-1753639851.html

В Москве за сутки выявили 4595 случаев COVID-19

В Москве за сутки выявили 4595 случаев COVID-19 - РИА Новости, 08.10.2021

В Москве за сутки выявили 4595 случаев COVID-19

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве (4595), Санкт-Петербурге (2501) и Подмосковье (1490), сообщили журналистам в... РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T11:42

2021-10-08T11:42

2021-10-08T11:42

распространение коронавируса

общество

магаданская область

московская область (подмосковье)

москва

здоровье - общество

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/13/1741827709_0:136:3400:2048_1920x0_80_0_0_e04cdf0fd849e578bc0f1d663c1907ca.jpg

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве (4595), Санкт-Петербурге (2501) и Подмосковье (1490), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва – 4595, 2. Санкт-Петербург – 2501, 3. Московская область – 1490", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев отмечено в Магаданской области – 18, Чукотском автономном округе – 17, Ненецком автономном округе – 16.

https://ria.ru/20211007/tatarstan-1753566176.html

магаданская область

московская область (подмосковье)

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, магаданская область, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, коронавирус covid-19