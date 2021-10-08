https://ria.ru/20211008/koronavirus-1753639851.html
В Москве за сутки выявили 4595 случаев COVID-19
В Москве за сутки выявили 4595 случаев COVID-19 - РИА Новости, 08.10.2021
В Москве за сутки выявили 4595 случаев COVID-19
Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве (4595), Санкт-Петербурге (2501) и Подмосковье (1490), сообщили журналистам в... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T11:42
2021-10-08T11:42
2021-10-08T11:42
распространение коронавируса
общество
магаданская область
московская область (подмосковье)
москва
здоровье - общество
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве (4595), Санкт-Петербурге (2501) и Подмосковье (1490), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва – 4595, 2. Санкт-Петербург – 2501, 3. Московская область – 1490", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев отмечено в Магаданской области – 18, Чукотском автономном округе – 17, Ненецком автономном округе – 16.
https://ria.ru/20211007/tatarstan-1753566176.html
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общество, магаданская область, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, коронавирус covid-19
В Москве за сутки выявили 4595 случаев COVID-19
Оперштаб: в Москве за сутки выявили 4595 случаев COVID-19