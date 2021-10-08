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Будущее угольной энергетики в эпоху борьбы за климат обсудят на РЭН-2021
Будущее угольной энергетики в эпоху борьбы за климат обсудят на РЭН-2021 - РИА Новости, 08.10.2021
Будущее угольной энергетики в эпоху борьбы за климат обсудят на РЭН-2021
Экспертная дискуссия "Будущее угольной энергетики в эпоху борьбы за климат: конец или новое начало?", посвященная вопросам развития угольной промышленности в... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T14:10
2021-10-08T14:10
фонд "росконгресс"
россия
форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021
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МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Экспертная дискуссия "Будущее угольной энергетики в эпоху борьбы за климат: конец или новое начало?", посвященная вопросам развития угольной промышленности в условиях энергоперехода, пройдет в рамках деловой программы Международного форума "Российская энергетическая неделя", который состоится в Москве 13–15 октября 2021 года, сообщает пресс-служба Фонда Росконгресс."Климатический и экологический аспекты при ведении хозяйственной деятельности имеют принципиальное значение и оказывают непосредственное влияние на экономические показатели и репутацию бизнеса. Угольная генерация сегодня находится под постоянным давлением со стороны мировой повестки общественности, экологических активистов, населения. Будущее угольной генерации в России все еще неясно, поскольку отрасль ждут новые ограничения на выбросы твердых частиц, оксида азота, диоксида серы и углекислого газа. В 2024 году будет пересмотрен справочник НДТ, на основе которого будут утверждены новые технологические показатели выбросов загрязняющих веществ, активно развивается климатическое законодательство, в конечном счете закрепляя цену на углерод. В формируемом новом энергетическом укладе газ и другие альтернативные чистые источники постепенно вытесняют уголь из топливного баланса электростанций. Тем не менее перспективы угля в генерации не могут определяться исключительно вопросом защиты климата. Однако для того, чтобы оставаться на рынке, такому топливу придется показывать все более высокую экономическую и экологическую эффективность. Все это создает новые, куда более жесткие требования к технологиям угольной генерации". – говорится в сообщении пресс-службы.Замминистра энергетики России Павел Сниккарс отметил, что ведомство с учетом общемировых тенденций поддерживает развитие низкоуглеродных источников энергии."Следуя "зеленому" тренду, нельзя забывать о сохранении баланса между ВИЭ и традиционной генерацией в структуре энергобаланса страны для обеспечения надёжности работы энергосистемы. Одним из элементов этого баланса является угольная генерация. Необходимо идти в сторону повышения эффективности генерации, снижая нагрузку на окружающую среду и сокращая выбросы парникового газа", – сказал чиновник, слова 45которого цитирует пресс-служба. . подчеркнул заместитель Министра энергетики Российской Федерации Павел Сниккарс.Участники встречи обсудят, насколько оправданы планы по сохранению объемов угольной генерации в Российской Федерации до 2035 года, выгодна ли экологизация угольной энергетики с учетом развития иных видов генерации, каково будущее мировой угольной энергетики и насколько Россия в тренде, а также каковы возможные пути экологизации угольной энергетики в России.Организаторами Российской энергетической недели – 2021 выступают министерство энергетики Российской Федерации, Фонд Росконгресс и правительство Москвы.
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фонд "росконгресс", россия, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021
14:10 08.10.2021
 

Будущее угольной энергетики в эпоху борьбы за климат обсудят на РЭН-2021

© Фото : Пресс-служба Фонда РосконгрессБудущее угольной энергетики в эпоху борьбы за климат обсудят на РЭН-2021
Будущее угольной энергетики в эпоху борьбы за климат обсудят на РЭН-2021 - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© Фото : Пресс-служба Фонда Росконгресс
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МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Экспертная дискуссия "Будущее угольной энергетики в эпоху борьбы за климат: конец или новое начало?", посвященная вопросам развития угольной промышленности в условиях энергоперехода, пройдет в рамках деловой программы Международного форума "Российская энергетическая неделя", который состоится в Москве 13–15 октября 2021 года, сообщает пресс-служба Фонда Росконгресс.
"Климатический и экологический аспекты при ведении хозяйственной деятельности имеют принципиальное значение и оказывают непосредственное влияние на экономические показатели и репутацию бизнеса. Угольная генерация сегодня находится под постоянным давлением со стороны мировой повестки общественности, экологических активистов, населения. Будущее угольной генерации в России все еще неясно, поскольку отрасль ждут новые ограничения на выбросы твердых частиц, оксида азота, диоксида серы и углекислого газа. В 2024 году будет пересмотрен справочник НДТ, на основе которого будут утверждены новые технологические показатели выбросов загрязняющих веществ, активно развивается климатическое законодательство, в конечном счете закрепляя цену на углерод. В формируемом новом энергетическом укладе газ и другие альтернативные чистые источники постепенно вытесняют уголь из топливного баланса электростанций. Тем не менее перспективы угля в генерации не могут определяться исключительно вопросом защиты климата. Однако для того, чтобы оставаться на рынке, такому топливу придется показывать все более высокую экономическую и экологическую эффективность. Все это создает новые, куда более жесткие требования к технологиям угольной генерации". – говорится в сообщении пресс-службы.
Участники форума Российская энергетическая неделя - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
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Юношеская секция "РЭН.Юниор" пройдет в рамках РЭН-2021
Замминистра энергетики России Павел Сниккарс отметил, что ведомство с учетом общемировых тенденций поддерживает развитие низкоуглеродных источников энергии.
"Следуя "зеленому" тренду, нельзя забывать о сохранении баланса между ВИЭ и традиционной генерацией в структуре энергобаланса страны для обеспечения надёжности работы энергосистемы. Одним из элементов этого баланса является угольная генерация. Необходимо идти в сторону повышения эффективности генерации, снижая нагрузку на окружающую среду и сокращая выбросы парникового газа", – сказал чиновник, слова 45которого цитирует пресс-служба. . подчеркнул заместитель Министра энергетики Российской Федерации Павел Сниккарс.
Участники встречи обсудят, насколько оправданы планы по сохранению объемов угольной генерации в Российской Федерации до 2035 года, выгодна ли экологизация угольной энергетики с учетом развития иных видов генерации, каково будущее мировой угольной энергетики и насколько Россия в тренде, а также каковы возможные пути экологизации угольной энергетики в России.
Организаторами Российской энергетической недели – 2021 выступают министерство энергетики Российской Федерации, Фонд Росконгресс и правительство Москвы.
 
Фонд "Росконгресс"РоссияФорум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2021
 
 
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