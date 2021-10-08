https://ria.ru/20211008/inoagenty-1753726643.html

Минюст расширил список СМИ-иноагентов

Минюст расширил список СМИ-иноагентов - РИА Новости, 08.10.2021

Минюст расширил список СМИ-иноагентов

Министерство юстиции включило в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, издания Bellingcat* и MNews*, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T17:34

2021-10-08T17:34

2021-10-08T21:36

общество

bellingcat

россия

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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Министерство юстиции включило в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, издания Bellingcat* и MNews*, сообщает пресс-служба ведомства.В список также попали ООО "МЕМО"* и американская компания Mason G.E.S. Anonymous Foundation*, владелец mnews.world*.Также туда вошли девять физических лиц: Арапова Галина Юрьевна*, Вольтская Татьяна Анатольевна*, Захаров Андрей Вячеславович*, Клепиковская Екатерина Дмитриевна*, Перл Роман Александрович*, Симонов Евгений Алексеевич*, Соловьева Елена Анатольевна*, Сотников Даниил Владимирович*, Сурначева Елизавета Дмитриевна*.В пресс-релизе отметили, что это сделано во исполнение требований законодательства.Ранее директор СВР Сергей Нарышкин заявлял, что Bellingcat* и издания "Проект"* и Insider* связаны в одну сеть. Она нужна для давления как на страны, так и на физических и юридических лиц. У ведомства есть информация о том, кто управляет этим проектом якобы журналистских расследований, в котором есть и бывшие сотрудники спецслужб, отмечал Нарышкин.* СМИ, выполняющее роль иноагента.

https://ria.ru/20211007/meduza-1753574301.html

https://ria.ru/20211003/inoagenty-1752905316.html

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общество, bellingcat, россия