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https://ria.ru/20211008/inoagenty-1753726643.html
Минюст расширил список СМИ-иноагентов
Минюст расширил список СМИ-иноагентов - РИА Новости, 08.10.2021
Минюст расширил список СМИ-иноагентов
Министерство юстиции включило в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, издания Bellingcat* и MNews*, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T17:34
2021-10-08T21:36
общество
bellingcat
россия
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Министерство юстиции включило в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, издания Bellingcat* и MNews*, сообщает пресс-служба ведомства.В список также попали ООО "МЕМО"* и американская компания Mason G.E.S. Anonymous Foundation*, владелец mnews.world*.Также туда вошли девять физических лиц: Арапова Галина Юрьевна*, Вольтская Татьяна Анатольевна*, Захаров Андрей Вячеславович*, Клепиковская Екатерина Дмитриевна*, Перл Роман Александрович*, Симонов Евгений Алексеевич*, Соловьева Елена Анатольевна*, Сотников Даниил Владимирович*, Сурначева Елизавета Дмитриевна*.В пресс-релизе отметили, что это сделано во исполнение требований законодательства.Ранее директор СВР Сергей Нарышкин заявлял, что Bellingcat* и издания "Проект"* и Insider* связаны в одну сеть. Она нужна для давления как на страны, так и на физических и юридических лиц. У ведомства есть информация о том, кто управляет этим проектом якобы журналистских расследований, в котором есть и бывшие сотрудники спецслужб, отмечал Нарышкин.* СМИ, выполняющее роль иноагента.
https://ria.ru/20211007/meduza-1753574301.html
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общество, bellingcat, россия
17:34 08.10.2021 (обновлено: 21:36 08.10.2021)
 
Минюст расширил список СМИ-иноагентов

Минюст внес в реестр СМИ-иноагентов издания Bellingcat и MNews и девять физических лиц

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание Минюста РФ
Здание Минюста РФ - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Министерство юстиции включило в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, издания Bellingcat* и MNews*, сообщает пресс-служба ведомства.
В список также попали ООО "МЕМО"* и американская компания Mason G.E.S. Anonymous Foundation*, владелец mnews.world*.
Английская версия сайта интернет-издания Meduza - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
7 октября, 19:07
Мосгорсуд признал законным отказ исключить "Медузу"* из списка иноагентов
Также туда вошли девять физических лиц: Арапова Галина Юрьевна*, Вольтская Татьяна Анатольевна*, Захаров Андрей Вячеславович*, Клепиковская Екатерина Дмитриевна*, Перл Роман Александрович*, Симонов Евгений Алексеевич*, Соловьева Елена Анатольевна*, Сотников Даниил Владимирович*, Сурначева Елизавета Дмитриевна*.
В пресс-релизе отметили, что это сделано во исполнение требований законодательства.
Ранее директор СВР Сергей Нарышкин заявлял, что Bellingcat* и издания "Проект"* и Insider* связаны в одну сеть. Она нужна для давления как на страны, так и на физических и юридических лиц. У ведомства есть информация о том, кто управляет этим проектом якобы журналистских расследований, в котором есть и бывшие сотрудники спецслужб, отмечал Нарышкин.
* СМИ, выполняющее роль иноагента.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
3 октября, 21:27
Захарова призвала Лондон объяснить финансирование иноагентов в России
 
ОбществоBellingcatРоссия
 
 
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