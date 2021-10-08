https://ria.ru/20211008/inoagenty-1753726643.html
Минюст расширил список СМИ-иноагентов
Минюст расширил список СМИ-иноагентов - РИА Новости, 08.10.2021
Минюст расширил список СМИ-иноагентов
Министерство юстиции включило в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, издания Bellingcat* и MNews*, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T17:34
2021-10-08T17:34
2021-10-08T21:36
общество
bellingcat
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150902/42/1509024206_0:84:2000:1209_1920x0_80_0_0_a8d4d83ed79f4a4f880576d47e32dba7.jpg
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Министерство юстиции включило в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, издания Bellingcat* и MNews*, сообщает пресс-служба ведомства.В список также попали ООО "МЕМО"* и американская компания Mason G.E.S. Anonymous Foundation*, владелец mnews.world*.Также туда вошли девять физических лиц: Арапова Галина Юрьевна*, Вольтская Татьяна Анатольевна*, Захаров Андрей Вячеславович*, Клепиковская Екатерина Дмитриевна*, Перл Роман Александрович*, Симонов Евгений Алексеевич*, Соловьева Елена Анатольевна*, Сотников Даниил Владимирович*, Сурначева Елизавета Дмитриевна*.В пресс-релизе отметили, что это сделано во исполнение требований законодательства.Ранее директор СВР Сергей Нарышкин заявлял, что Bellingcat* и издания "Проект"* и Insider* связаны в одну сеть. Она нужна для давления как на страны, так и на физических и юридических лиц. У ведомства есть информация о том, кто управляет этим проектом якобы журналистских расследований, в котором есть и бывшие сотрудники спецслужб, отмечал Нарышкин.* СМИ, выполняющее роль иноагента.
https://ria.ru/20211007/meduza-1753574301.html
https://ria.ru/20211003/inoagenty-1752905316.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150902/42/1509024206_139:0:1862:1292_1920x0_80_0_0_37aeeb16dfd043e9c44a3322fe44b5a3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, bellingcat, россия
17:34 08.10.2021 (обновлено: 21:36 08.10.2021)
Минюст расширил список СМИ-иноагентов
Минюст внес в реестр СМИ-иноагентов издания Bellingcat и MNews и девять физических лиц