Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Архангельская область
Архангельская область
https://ria.ru/20211008/infrastruktura-1753631347.html
Архангельская область получит 2,6 миллиарда рублей на строительство дорог
Архангельская область получит 2,6 миллиарда рублей на строительство дорог - РИА Новости, 08.10.2021
Архангельская область получит 2,6 миллиарда рублей на строительство дорог
Два инфраструктурных проекта по строительству дорог в Архангельске и Северодвинске получат финансирование в сумме 2,6 миллиарда рублей, что позволит обеспечить... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T10:55
2021-10-08T10:55
архангельская область
экономика
северодвинск
архангельск
карл маркс
марат хуснуллин
александр цыбульский
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571374825_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_25c326dd01bc072a559b79bdf5fa518f.jpg
АРХАНГЕЛЬСК, 8 окт – РИА Новости. Два инфраструктурных проекта по строительству дорог в Архангельске и Северодвинске получат финансирование в сумме 2,6 миллиарда рублей, что позволит обеспечить транспортную доступность к новым жилым кварталам и разгрузить действующую сеть дорог, сообщил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский в своем Telegram-канале.Цыбульский принял участие в заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию в РФ, которую провел заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин. В рамках комиссии рассмотрены заявки регионов на участие в отборе проектов для получения инфраструктурных бюджетных кредитов. Архангельская область представила два проекта – по строительству дорог в Архангельске и Северодвинске."Оба инфраструктурных проекта, которые мы направляли в правительственную комиссию по региональному развитию, поддержаны к финансированию в полном объёме. Все средства, которые мы получим, будут направлены на то, чтобы обеспечить транспортную доступность к новым жилым кварталам и разгрузить действующую сеть дорог", - сообщил Цыбульский.Глава региона рассказал о том, что первый инфраструктурный проект предполагает строительство автомагистрали в рамках комплексной застройки квартала Архангельска в округе Майская горка. Речь идет о продолжении проспекта Московский и реконструкции дороги по улице Ленина от проспекта Московский до Окружного шоссе."Дорожные" инвестиции напрямую связаны с реализацией программ комплексной застройки Майской горки, в ближайшие несколько лет здесь будет построено не меньше 300 тысяч квадратных метров жилья", – подчеркнул Цыбульский.Второй проект, который получил федеральную поддержку, — строительство дорог в Северодвинске. Здесь в рамках комплексной застройки квартала, расположенного в границах улиц Карла Маркса и Северо-Западной, будет возведено 100 тысяч квадратных метров жилья."Архангельской области одобрен кредит на строительство дорог. В области ведется активное строительство домов, их доступность для жителей должна своевременно обеспечиваться. При этом нельзя допускать перегруза уже существующей транспортной системы", – отметил вице-премьер Марат Хуснуллин, слова которого приводит пресс-служба губернатора региона.
https://ria.ru/20211006/qr-kod-1753381804.html
https://ria.ru/20210922/izbienie-1751263353.html
северодвинск
архангельск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571374825_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_97912473e1ba52145636f1698b33495e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, северодвинск, архангельск, карл маркс, марат хуснуллин, александр цыбульский, россия
10:55 08.10.2021
 
Архангельская область получит 2,6 миллиарда рублей на строительство дорог

Архангельская область получит 2,6 миллиарда рублей на инфраструктурные проекты

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкВид на центральную часть города Архангельска
Вид на центральную часть города Архангельска - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
АРХАНГЕЛЬСК, 8 окт – РИА Новости. Два инфраструктурных проекта по строительству дорог в Архангельске и Северодвинске получат финансирование в сумме 2,6 миллиарда рублей, что позволит обеспечить транспортную доступность к новым жилым кварталам и разгрузить действующую сеть дорог, сообщил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский в своем Telegram-канале.
Цыбульский принял участие в заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию в РФ, которую провел заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин. В рамках комиссии рассмотрены заявки регионов на участие в отборе проектов для получения инфраструктурных бюджетных кредитов. Архангельская область представила два проекта – по строительству дорог в Архангельске и Северодвинске.
Посетитель предъявляет QR-код для посещения общественного места - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
6 октября, 17:45Распространение коронавируса
В Архангельской области введут QR-коды для посещения кафе
"Оба инфраструктурных проекта, которые мы направляли в правительственную комиссию по региональному развитию, поддержаны к финансированию в полном объёме. Все средства, которые мы получим, будут направлены на то, чтобы обеспечить транспортную доступность к новым жилым кварталам и разгрузить действующую сеть дорог", - сообщил Цыбульский.
Глава региона рассказал о том, что первый инфраструктурный проект предполагает строительство автомагистрали в рамках комплексной застройки квартала Архангельска в округе Майская горка. Речь идет о продолжении проспекта Московский и реконструкции дороги по улице Ленина от проспекта Московский до Окружного шоссе.
"Дорожные" инвестиции напрямую связаны с реализацией программ комплексной застройки Майской горки, в ближайшие несколько лет здесь будет построено не меньше 300 тысяч квадратных метров жилья", – подчеркнул Цыбульский.
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
22 сентября, 11:40
В Архангельской области тренер по боевым искусствам избивал учеников
Второй проект, который получил федеральную поддержку, — строительство дорог в Северодвинске. Здесь в рамках комплексной застройки квартала, расположенного в границах улиц Карла Маркса и Северо-Западной, будет возведено 100 тысяч квадратных метров жилья.
"Архангельской области одобрен кредит на строительство дорог. В области ведется активное строительство домов, их доступность для жителей должна своевременно обеспечиваться. При этом нельзя допускать перегруза уже существующей транспортной системы", – отметил вице-премьер Марат Хуснуллин, слова которого приводит пресс-служба губернатора региона.
 
Архангельская областьЭкономикаСеверодвинскАрхангельскКарл МарксМарат ХуснуллинАлександр ЦыбульскийРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:42"Ъ": правительство подготовило параметры новой системы оплаты труда врачей
04:36При крушении самолета в США погибли четыре человека
04:30Зеленскому подсказали, как подружиться с Путиным
04:26Байден поздравил Муратова с Нобелевской премией мира
04:15Инфекционист назвал самое опасное для "встречи" с COVID-19 время года
03:22Врач рассказал, как не заболеть в межсезонье
03:15Россиянам рассказали, какая доза алкоголя безопасна для здоровья
03:14Кинолог рассказал, как поспать утром вместо выгула собаки
03:07Минобороны раскрыло облик первой российской сверхлегкой ракеты
03:00Адвокат рассказала, как родственники крадут квартиры
02:39На Украине предупредили Россию "об ударе в спину"
02:26В Раде вспомнили слова последнего русского царя из-за ситуации в стране
02:15Эксперт объяснил, когда ждать роста ставок по депозитам
02:15Кредитные сезоны. Когда выгоднее всего брать у банка деньги в долг?
01:59МИД подтвердил официальный визит Нуланд в Москву
01:22В Саратове водитель автобуса избил коллегу в борьбе за пассажиров
01:15Автомобилистам напомнили о необходимости следить за топливом в баке
01:14Замгоссекретаря США Нуланд планирует посетить Москву с официальным визитом
01:08Эксперты заявили о сохранении дефицита газа, несмотря на слова Путина
01:07В Британии рассказали, как страна "оказалась во власти Путина"
Лента новостейМолния