https://ria.ru/20211008/infrastruktura-1753631347.html

Архангельская область получит 2,6 миллиарда рублей на строительство дорог

Архангельская область получит 2,6 миллиарда рублей на строительство дорог - РИА Новости, 08.10.2021

Архангельская область получит 2,6 миллиарда рублей на строительство дорог

Два инфраструктурных проекта по строительству дорог в Архангельске и Северодвинске получат финансирование в сумме 2,6 миллиарда рублей, что позволит обеспечить... РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T10:55

2021-10-08T10:55

2021-10-08T10:55

архангельская область

экономика

северодвинск

архангельск

карл маркс

марат хуснуллин

александр цыбульский

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571374825_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_25c326dd01bc072a559b79bdf5fa518f.jpg

АРХАНГЕЛЬСК, 8 окт – РИА Новости. Два инфраструктурных проекта по строительству дорог в Архангельске и Северодвинске получат финансирование в сумме 2,6 миллиарда рублей, что позволит обеспечить транспортную доступность к новым жилым кварталам и разгрузить действующую сеть дорог, сообщил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский в своем Telegram-канале.Цыбульский принял участие в заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию в РФ, которую провел заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин. В рамках комиссии рассмотрены заявки регионов на участие в отборе проектов для получения инфраструктурных бюджетных кредитов. Архангельская область представила два проекта – по строительству дорог в Архангельске и Северодвинске."Оба инфраструктурных проекта, которые мы направляли в правительственную комиссию по региональному развитию, поддержаны к финансированию в полном объёме. Все средства, которые мы получим, будут направлены на то, чтобы обеспечить транспортную доступность к новым жилым кварталам и разгрузить действующую сеть дорог", - сообщил Цыбульский.Глава региона рассказал о том, что первый инфраструктурный проект предполагает строительство автомагистрали в рамках комплексной застройки квартала Архангельска в округе Майская горка. Речь идет о продолжении проспекта Московский и реконструкции дороги по улице Ленина от проспекта Московский до Окружного шоссе."Дорожные" инвестиции напрямую связаны с реализацией программ комплексной застройки Майской горки, в ближайшие несколько лет здесь будет построено не меньше 300 тысяч квадратных метров жилья", – подчеркнул Цыбульский.Второй проект, который получил федеральную поддержку, — строительство дорог в Северодвинске. Здесь в рамках комплексной застройки квартала, расположенного в границах улиц Карла Маркса и Северо-Западной, будет возведено 100 тысяч квадратных метров жилья."Архангельской области одобрен кредит на строительство дорог. В области ведется активное строительство домов, их доступность для жителей должна своевременно обеспечиваться. При этом нельзя допускать перегруза уже существующей транспортной системы", – отметил вице-премьер Марат Хуснуллин, слова которого приводит пресс-служба губернатора региона.

https://ria.ru/20211006/qr-kod-1753381804.html

https://ria.ru/20210922/izbienie-1751263353.html

северодвинск

архангельск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, северодвинск, архангельск, карл маркс, марат хуснуллин, александр цыбульский, россия