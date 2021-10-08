https://ria.ru/20211008/infrastruktura-1753631347.html
Архангельская область получит 2,6 миллиарда рублей на строительство дорог
Архангельская область получит 2,6 миллиарда рублей на строительство дорог - РИА Новости, 08.10.2021
Архангельская область получит 2,6 миллиарда рублей на строительство дорог
Два инфраструктурных проекта по строительству дорог в Архангельске и Северодвинске получат финансирование в сумме 2,6 миллиарда рублей, что позволит обеспечить... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T10:55
2021-10-08T10:55
2021-10-08T10:55
архангельская область
экономика
северодвинск
архангельск
карл маркс
марат хуснуллин
александр цыбульский
россия
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АРХАНГЕЛЬСК, 8 окт – РИА Новости. Два инфраструктурных проекта по строительству дорог в Архангельске и Северодвинске получат финансирование в сумме 2,6 миллиарда рублей, что позволит обеспечить транспортную доступность к новым жилым кварталам и разгрузить действующую сеть дорог, сообщил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский в своем Telegram-канале.Цыбульский принял участие в заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию в РФ, которую провел заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин. В рамках комиссии рассмотрены заявки регионов на участие в отборе проектов для получения инфраструктурных бюджетных кредитов. Архангельская область представила два проекта – по строительству дорог в Архангельске и Северодвинске."Оба инфраструктурных проекта, которые мы направляли в правительственную комиссию по региональному развитию, поддержаны к финансированию в полном объёме. Все средства, которые мы получим, будут направлены на то, чтобы обеспечить транспортную доступность к новым жилым кварталам и разгрузить действующую сеть дорог", - сообщил Цыбульский.Глава региона рассказал о том, что первый инфраструктурный проект предполагает строительство автомагистрали в рамках комплексной застройки квартала Архангельска в округе Майская горка. Речь идет о продолжении проспекта Московский и реконструкции дороги по улице Ленина от проспекта Московский до Окружного шоссе."Дорожные" инвестиции напрямую связаны с реализацией программ комплексной застройки Майской горки, в ближайшие несколько лет здесь будет построено не меньше 300 тысяч квадратных метров жилья", – подчеркнул Цыбульский.Второй проект, который получил федеральную поддержку, — строительство дорог в Северодвинске. Здесь в рамках комплексной застройки квартала, расположенного в границах улиц Карла Маркса и Северо-Западной, будет возведено 100 тысяч квадратных метров жилья."Архангельской области одобрен кредит на строительство дорог. В области ведется активное строительство домов, их доступность для жителей должна своевременно обеспечиваться. При этом нельзя допускать перегруза уже существующей транспортной системы", – отметил вице-премьер Марат Хуснуллин, слова которого приводит пресс-служба губернатора региона.
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экономика, северодвинск, архангельск, карл маркс, марат хуснуллин, александр цыбульский, россия
Архангельская область получит 2,6 миллиарда рублей на строительство дорог
Архангельская область получит 2,6 миллиарда рублей на инфраструктурные проекты
АРХАНГЕЛЬСК, 8 окт – РИА Новости.
Два инфраструктурных проекта по строительству дорог в Архангельске
и Северодвинске
получат финансирование в сумме 2,6 миллиарда рублей, что позволит обеспечить транспортную доступность к новым жилым кварталам и разгрузить действующую сеть дорог, сообщил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский
в своем Telegram-канале
.
Цыбульский принял участие в заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию в РФ
, которую провел заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин
. В рамках комиссии рассмотрены заявки регионов на участие в отборе проектов для получения инфраструктурных бюджетных кредитов. Архангельская область
представила два проекта – по строительству дорог в Архангельске и Северодвинске.
"Оба инфраструктурных проекта, которые мы направляли в правительственную комиссию по региональному развитию, поддержаны к финансированию в полном объёме. Все средства, которые мы получим, будут направлены на то, чтобы обеспечить транспортную доступность к новым жилым кварталам и разгрузить действующую сеть дорог", - сообщил Цыбульский.
Глава региона рассказал о том, что первый инфраструктурный проект предполагает строительство автомагистрали в рамках комплексной застройки квартала Архангельска в округе Майская горка. Речь идет о продолжении проспекта Московский и реконструкции дороги по улице Ленина от проспекта Московский до Окружного шоссе.
"Дорожные" инвестиции напрямую связаны с реализацией программ комплексной застройки Майской горки, в ближайшие несколько лет здесь будет построено не меньше 300 тысяч квадратных метров жилья", – подчеркнул Цыбульский.
Второй проект, который получил федеральную поддержку, — строительство дорог в Северодвинске. Здесь в рамках комплексной застройки квартала, расположенного в границах улиц Карла Маркса
и Северо-Западной, будет возведено 100 тысяч квадратных метров жилья.
"Архангельской области одобрен кредит на строительство дорог. В области ведется активное строительство домов, их доступность для жителей должна своевременно обеспечиваться. При этом нельзя допускать перегруза уже существующей транспортной системы", – отметил вице-премьер Марат Хуснуллин, слова которого приводит пресс-служба губернатора региона.