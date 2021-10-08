Британия заподозрила Россию в преднамеренном ограничении поставок газа в ЕС
Британия назвала сокращение поставок газа в Европу преднамеренным
ЛОНДОН, 8 окт – РИА Новости. Правительство премьера Британии Бориса Джонсона считает, что Россия специально сократила поставки газа в Европу, чтобы заставить Евросоюз одобрить строительство газопровода "Северный поток — 2", пишет газета Times со ссылкой на пресс-секретаря Джонсона.
"Министры считают, что Россия преднамеренно ограничивает поставки газа, это часть стратегии заставить Европейский союз одобрить "Северный поток — 2", - пишет газета.
"Борис Джонсон вчера вечером предупредил, что одобрение Европейским союзом "Северного потока — 2" будет иметь "серьезные последствия для безопасности". Хотя "Северный поток — 2" не будет иметь прямого влияния на энергетическую безопасность Великобритании, он может привести к серьезным последствиям для стран Центральной и Восточной Европы. Некоторые европейские страны практически полностью зависят от российского газа, что вызывает серьезную озабоченность относительно энергетической безопасности", - приводит издание слова представителя британского премьера.
Как отметил представитель Джонсона, "Северный поток — 2" перенаправит поставки от Украины, что будет иметь серьезные экономические последствия для ее экономики". "Это также может иметь серьезные последствия для ее безопасности", - добавил он.
"Северный поток — 2" - трубопровод от побережья РФ через Балтийское море до Германии, состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Вашингтон, заинтересованный в поставках собственного сжиженного природного газа в ЕС, активно противостоял проекту на этапе строительства, теперь предлагает сосредоточиться на минимизации негативных последствий для энергетической безопасности Европы.
Так, в июле США фактически признали неизбежность завершения создания газопровода, опубликовав совместное заявление с Германией, в котором был сформулирован ряд условий для работы "Северного потока — 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы транзит российского газа через Украину после 2024 года должен продолжиться, а Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией.
Американские конгрессмены критикуют администрацию за недостаточно, по их мнению, жесткий подход к решению проблемы российского трубопровода и требуют ужесточения санкций. На прошлой неделе палата представителей США включила в проект оборонного бюджета на 2022 года пункт, обязывающий президента Джо Байдена ввести санкции против всех без исключения физических и юридических лиц, которые принимают участие в строительстве или обеспечении работы "Северного потока — 2".
В России неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.