https://ria.ru/20211008/gaz-1753687924.html

Британия заподозрила Россию в преднамеренном ограничении поставок газа в ЕС

Британия заподозрила Россию в преднамеренном ограничении поставок газа в ЕС - РИА Новости, 08.10.2021

Британия заподозрила Россию в преднамеренном ограничении поставок газа в ЕС

Правительство премьера Британии Бориса Джонсона считает, что Россия специально сократила поставки газа в Европу, чтобы заставить Евросоюз одобрить строительство РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T14:44

2021-10-08T14:44

2021-10-08T14:44

великобритания

евросоюз

борис джонсон

северный поток — 2

россия

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ЛОНДОН, 8 окт – РИА Новости. Правительство премьера Британии Бориса Джонсона считает, что Россия специально сократила поставки газа в Европу, чтобы заставить Евросоюз одобрить строительство газопровода "Северный поток — 2", пишет газета Times со ссылкой на пресс-секретаря Джонсона."Министры считают, что Россия преднамеренно ограничивает поставки газа, это часть стратегии заставить Европейский союз одобрить "Северный поток — 2", - пишет газета."Борис Джонсон вчера вечером предупредил, что одобрение Европейским союзом "Северного потока — 2" будет иметь "серьезные последствия для безопасности". Хотя "Северный поток — 2" не будет иметь прямого влияния на энергетическую безопасность Великобритании, он может привести к серьезным последствиям для стран Центральной и Восточной Европы. Некоторые европейские страны практически полностью зависят от российского газа, что вызывает серьезную озабоченность относительно энергетической безопасности", - приводит издание слова представителя британского премьера.Как отметил представитель Джонсона, "Северный поток — 2" перенаправит поставки от Украины, что будет иметь серьезные экономические последствия для ее экономики". "Это также может иметь серьезные последствия для ее безопасности", - добавил он."Северный поток — 2" - трубопровод от побережья РФ через Балтийское море до Германии, состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Вашингтон, заинтересованный в поставках собственного сжиженного природного газа в ЕС, активно противостоял проекту на этапе строительства, теперь предлагает сосредоточиться на минимизации негативных последствий для энергетической безопасности Европы.Так, в июле США фактически признали неизбежность завершения создания газопровода, опубликовав совместное заявление с Германией, в котором был сформулирован ряд условий для работы "Северного потока — 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы транзит российского газа через Украину после 2024 года должен продолжиться, а Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией.Американские конгрессмены критикуют администрацию за недостаточно, по их мнению, жесткий подход к решению проблемы российского трубопровода и требуют ужесточения санкций. На прошлой неделе палата представителей США включила в проект оборонного бюджета на 2022 года пункт, обязывающий президента Джо Байдена ввести санкции против всех без исключения физических и юридических лиц, которые принимают участие в строительстве или обеспечении работы "Северного потока — 2".В России неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.

https://ria.ru/20211008/gaz-1753669318.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211008/gaz-1753666788.html

https://ria.ru/20211004/ofshor-1753064686.html

великобритания

россия

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великобритания, евросоюз, борис джонсон, северный поток — 2, россия