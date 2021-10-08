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Британия заподозрила Россию в преднамеренном ограничении поставок газа в ЕС
Британия заподозрила Россию в преднамеренном ограничении поставок газа в ЕС - РИА Новости, 08.10.2021
Британия заподозрила Россию в преднамеренном ограничении поставок газа в ЕС
Правительство премьера Британии Бориса Джонсона считает, что Россия специально сократила поставки газа в Европу, чтобы заставить Евросоюз одобрить строительство РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T14:44
2021-10-08T14:44
великобритания
евросоюз
борис джонсон
северный поток — 2
россия
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ЛОНДОН, 8 окт – РИА Новости. Правительство премьера Британии Бориса Джонсона считает, что Россия специально сократила поставки газа в Европу, чтобы заставить Евросоюз одобрить строительство газопровода "Северный поток — 2", пишет газета Times со ссылкой на пресс-секретаря Джонсона."Министры считают, что Россия преднамеренно ограничивает поставки газа, это часть стратегии заставить Европейский союз одобрить "Северный поток — 2", - пишет газета."Борис Джонсон вчера вечером предупредил, что одобрение Европейским союзом "Северного потока — 2" будет иметь "серьезные последствия для безопасности". Хотя "Северный поток — 2" не будет иметь прямого влияния на энергетическую безопасность Великобритании, он может привести к серьезным последствиям для стран Центральной и Восточной Европы. Некоторые европейские страны практически полностью зависят от российского газа, что вызывает серьезную озабоченность относительно энергетической безопасности", - приводит издание слова представителя британского премьера.Как отметил представитель Джонсона, "Северный поток — 2" перенаправит поставки от Украины, что будет иметь серьезные экономические последствия для ее экономики". "Это также может иметь серьезные последствия для ее безопасности", - добавил он."Северный поток — 2" - трубопровод от побережья РФ через Балтийское море до Германии, состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Вашингтон, заинтересованный в поставках собственного сжиженного природного газа в ЕС, активно противостоял проекту на этапе строительства, теперь предлагает сосредоточиться на минимизации негативных последствий для энергетической безопасности Европы.Так, в июле США фактически признали неизбежность завершения создания газопровода, опубликовав совместное заявление с Германией, в котором был сформулирован ряд условий для работы "Северного потока — 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы транзит российского газа через Украину после 2024 года должен продолжиться, а Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией.Американские конгрессмены критикуют администрацию за недостаточно, по их мнению, жесткий подход к решению проблемы российского трубопровода и требуют ужесточения санкций. На прошлой неделе палата представителей США включила в проект оборонного бюджета на 2022 года пункт, обязывающий президента Джо Байдена ввести санкции против всех без исключения физических и юридических лиц, которые принимают участие в строительстве или обеспечении работы "Северного потока — 2".В России неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.
https://ria.ru/20211008/gaz-1753669318.html
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великобритания, евросоюз, борис джонсон, северный поток — 2, россия
14:44 08.10.2021
 
Британия заподозрила Россию в преднамеренном ограничении поставок газа в ЕС

Британия назвала сокращение поставок газа в Европу преднамеренным

© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкБорис Джонсон
Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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ЛОНДОН, 8 окт – РИА Новости. Правительство премьера Британии Бориса Джонсона считает, что Россия специально сократила поставки газа в Европу, чтобы заставить Евросоюз одобрить строительство газопровода "Северный поток — 2", пишет газета Times со ссылкой на пресс-секретаря Джонсона.
"Министры считают, что Россия преднамеренно ограничивает поставки газа, это часть стратегии заставить Европейский союз одобрить "Северный поток — 2", - пишет газета.
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"Борис Джонсон вчера вечером предупредил, что одобрение Европейским союзом "Северного потока — 2" будет иметь "серьезные последствия для безопасности". Хотя "Северный поток — 2" не будет иметь прямого влияния на энергетическую безопасность Великобритании, он может привести к серьезным последствиям для стран Центральной и Восточной Европы. Некоторые европейские страны практически полностью зависят от российского газа, что вызывает серьезную озабоченность относительно энергетической безопасности", - приводит издание слова представителя британского премьера.
Как отметил представитель Джонсона, "Северный поток — 2" перенаправит поставки от Украины, что будет иметь серьезные экономические последствия для ее экономики". "Это также может иметь серьезные последствия для ее безопасности", - добавил он.
"Северный поток — 2" - трубопровод от побережья РФ через Балтийское море до Германии, состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Вашингтон, заинтересованный в поставках собственного сжиженного природного газа в ЕС, активно противостоял проекту на этапе строительства, теперь предлагает сосредоточиться на минимизации негативных последствий для энергетической безопасности Европы.
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В России неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.
 
ВеликобританияЕвросоюзБорис ДжонсонСеверный поток — 2Россия
 
 
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