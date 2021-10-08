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Росатом выберет школьников для участия в экспедиции на Северный полюс
Росатом выберет школьников для участия в экспедиции на Северный полюс - РИА Новости, 08.10.2021
Росатом выберет школьников для участия в экспедиции на Северный полюс
Восьмого октября при поддержке Госкорпорации "Росатом" стартует просветительский проект для учеников 7-10 классов и студентов 1 курса ССУЗов "Ледокол знаний... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T07:00
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МОСКВА, 8 окт – Пресс-служба Росатом. Восьмого октября при поддержке Госкорпорации "Росатом" стартует просветительский проект для учеников 7-10 классов и студентов 1 курса ССУЗов "Ледокол знаний. Homo Science project" в рамках Года науки и технологий России. В борьбе за уникальную возможность отправиться в просветительскую экспедицию на Северный полюс участникам предстоит посоревноваться в нескольких этапах и продемонстрировать как свою эрудицию и широту кругозора, так и творческие способности. Уже летом 2022 года 25 сильнейших участников дойдут до вершины планеты на атомном ледоколе "50 лет Победы".Механика участия проста: для начала необходимо зарегистрироваться на сайте www.polus.atom.online; а затем регулярно проходить викторины, отвечая на вопросы из самых разных областей. Принять участие возможно до 27 октября. У викторины четыре уровня сложности. В течение месяца будет формироваться рейтинг участников.После прохождения всех этапов викторины, участникам предстоит выполнить творческое задание, по результатам которого определятся те самые 25 финалистов, которые отправятся в экспедицию "Ледокол знаний. Homo Science project".Имена финалистов будут объявлены 10 ноября, во Всемирный день науки за мир и развитие.Те, кто войдут в топ-50 участников, согласно общему рейтингу, получат доступ к обучающим онлайн-курсам, а участники, занявшие места с 51 по 100 – годовую подписку на сервис аудио и электронных книг.Напомним, что совсем недавно завершилась просветительская экспедиция на Северный полюс "Ледокол Знаний. Homo Science project". 24 августа одиннадцатидневное арктическое путешествие подошло к концу. Атомный ледокол "50 лет Победы" доставил на шапку нашей планеты более 80 талантливых школьников и студентов первых курсов – победителей и призеров различных конкурсов и олимпиад.Для справки:Homo Science – просветительский проект, организованный Госкорпорацией "Росатом" специально для молодежи на интернет-площадке homo-science.ru. Его адресаты – все, кто только начинает думать и мечтать, и те, кто не собирается прекращать этим заниматься. Цель проекта – донести академические знания из самых разных областей науки до молодежи. Homo Science предоставляет медиаплощадку для блогеров-популяризаторов науки и ученых, которые готовы объяснить научные процессы понятным и доступным языком.Полезные ссылки:Сайт проекта: www.polus.atom.onlineСайтHomo Science: www.homo-science.ruInstagram Homo Science: www.instagram.com/homoscience_ruVkontakte Homo Science: www.vk.com/homoscience_ruFacebook Homo Science: www.facebook.com/homsci/Youtube-каналHomo Science: https://www.youtube.com/c/HomoScienceПартнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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пресс-релизы
07:00 08.10.2021 (обновлено: 09:33 08.10.2021)
 

Росатом выберет школьников для участия в экспедиции на Северный полюс

© Фото : пресс-служба РосатомЭкспедиция на Северный полюс
Экспедиция на Северный полюс - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© Фото : пресс-служба Росатом
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт – Пресс-служба Росатом. Восьмого октября при поддержке Госкорпорации "Росатом" стартует просветительский проект для учеников 7-10 классов и студентов 1 курса ССУЗов "Ледокол знаний. Homo Science project" в рамках Года науки и технологий России. В борьбе за уникальную возможность отправиться в просветительскую экспедицию на Северный полюс участникам предстоит посоревноваться в нескольких этапах и продемонстрировать как свою эрудицию и широту кругозора, так и творческие способности. Уже летом 2022 года 25 сильнейших участников дойдут до вершины планеты на атомном ледоколе "50 лет Победы".
Механика участия проста: для начала необходимо зарегистрироваться на сайте www.polus.atom.online; а затем регулярно проходить викторины, отвечая на вопросы из самых разных областей. Принять участие возможно до 27 октября. У викторины четыре уровня сложности. В течение месяца будет формироваться рейтинг участников.
© Фото : пресс-служба РосатомЭкспедиция на Северный полюс
Экспедиция на Северный полюс - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© Фото : пресс-служба Росатом
Экспедиция на Северный полюс
После прохождения всех этапов викторины, участникам предстоит выполнить творческое задание, по результатам которого определятся те самые 25 финалистов, которые отправятся в экспедицию "Ледокол знаний. Homo Science project".
Имена финалистов будут объявлены 10 ноября, во Всемирный день науки за мир и развитие.
Те, кто войдут в топ-50 участников, согласно общему рейтингу, получат доступ к обучающим онлайн-курсам, а участники, занявшие места с 51 по 100 – годовую подписку на сервис аудио и электронных книг.
Напомним, что совсем недавно завершилась просветительская экспедиция на Северный полюс "Ледокол Знаний. Homo Science project". 24 августа одиннадцатидневное арктическое путешествие подошло к концу. Атомный ледокол "50 лет Победы" доставил на шапку нашей планеты более 80 талантливых школьников и студентов первых курсов – победителей и призеров различных конкурсов и олимпиад.
© Фото : пресс-служба РосатомЭкспедиция на Северный полюс
Экспедиция на Северный полюс - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© Фото : пресс-служба Росатом
Экспедиция на Северный полюс
Для справки:
Homo Science – просветительский проект, организованный Госкорпорацией "Росатом" специально для молодежи на интернет-площадке homo-science.ru. Его адресаты – все, кто только начинает думать и мечтать, и те, кто не собирается прекращать этим заниматься. Цель проекта – донести академические знания из самых разных областей науки до молодежи. Homo Science предоставляет медиаплощадку для блогеров-популяризаторов науки и ученых, которые готовы объяснить научные процессы понятным и доступным языком.
Полезные ссылки:
Сайт проекта: www.polus.atom.online
СайтHomo Science: www.homo-science.ru
Instagram Homo Science: www.instagram.com/homoscience_ru
Vkontakte Homo Science: www.vk.com/homoscience_ru
Facebook Homo Science: www.facebook.com/homsci/
Youtube-каналHomo Science: https://www.youtube.com/c/HomoScience
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
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