Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211008/draka-1753761359.html
Участников драки в московском метро обвинили в покушении на убийство
Участников драки в московском метро обвинили в покушении на убийство - РИА Новости, 08.10.2021
Участников драки в московском метро обвинили в покушении на убийство
Зачинщикам драки в московском метро предъявили обвинения в покушении на убийство и угрозе применения насилия против представителя власти, сообщили в СК России. РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T21:11
2021-10-08T23:45
происшествия
москва
избиение пассажира в московском метро
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/07/1753466076_1:0:3457:1944_1920x0_80_0_0_76519ec469864e717f504f3a6b98b721.jpg
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Зачинщикам драки в московском метро предъявили обвинения в покушении на убийство и угрозе применения насилия против представителя власти, сообщили в СК России.По уголовному делу проходят Магамаали Ханмагомедов, Ибрагим Мусалаев и Гасан Залибеков.Обвиняемые вечером 4 октября в поезде метро угрожали присутствовавшим женщинам и нецензурно выражались. Ехавший в том же вагоне 25-летний Роман Ковалев сделал им замечание, после чего молодого человека начали избивать.Когда он упал на пол, Ханмагомедов и Мусалаев пинали Ковалева по голове, а Залибеков кричал, что если кто-то попытается помочь, его тоже жестоко изобьют.Пассажиры сообщили о драке машинисту, и на следующей станции нападавшие выбежали из поезда и попытались скрыться на улице. Вскоре их задержали, при этом они угрожали полицейским канцелярским ножом и распылили перцовый баллончик.Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, все трое — ранее судимые уроженцы Дагестана. В момент нападения они были пьяны.Пострадавшего госпитализировали с переломами лицевой кости и носа, а также ушибами. Ему сделали операцию, ожидается еще одна.Cуд арестовал участников нападения.
https://ria.ru/20211008/sobyanin-1753686119.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/07/1753466076_0:125:2259:1819_1920x0_80_0_0_001442b78617d3979a197f8a0fd31a2c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, москва, избиение пассажира в московском метро
21:11 08.10.2021 (обновлено: 23:45 08.10.2021)
 

Участников драки в московском метро обвинили в покушении на убийство

© ГУ МВД России по МосквеПодозреваемые в нападении на Романа Ковалева в столичном метро. Оперативная съемка
Подозреваемые в нападении на Романа Ковалева в столичном метро. Оперативная съемка
© ГУ МВД России по Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Зачинщикам драки в московском метро предъявили обвинения в покушении на убийство и угрозе применения насилия против представителя власти, сообщили в СК России.
По уголовному делу проходят Магамаали Ханмагомедов, Ибрагим Мусалаев и Гасан Залибеков.
Обвиняемые вечером 4 октября в поезде метро угрожали присутствовавшим женщинам и нецензурно выражались. Ехавший в том же вагоне 25-летний Роман Ковалев сделал им замечание, после чего молодого человека начали избивать.
Когда он упал на пол, Ханмагомедов и Мусалаев пинали Ковалева по голове, а Залибеков кричал, что если кто-то попытается помочь, его тоже жестоко изобьют.
Пассажиры сообщили о драке машинисту, и на следующей станции нападавшие выбежали из поезда и попытались скрыться на улице. Вскоре их задержали, при этом они угрожали полицейским канцелярским ножом и распылили перцовый баллончик.
Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, все трое — ранее судимые уроженцы Дагестана. В момент нападения они были пьяны.
Пострадавшего госпитализировали с переломами лицевой кости и носа, а также ушибами. Ему сделали операцию, ожидается еще одна.
Cуд арестовал участников нападения.
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
Вчера, 14:34
Собянин поручил выделить избитому пассажиру помощь в два миллиона рублей
 
ПроисшествияМоскваИзбиение пассажира в московском метро
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:42"Ъ": правительство подготовило параметры новой системы оплаты труда врачей
04:36При крушении самолета в США погибли четыре человека
04:30Зеленскому подсказали, как подружиться с Путиным
04:26Байден поздравил Муратова с Нобелевской премией мира
04:15Инфекционист назвал самое опасное для "встречи" с COVID-19 время года
03:22Врач рассказал, как не заболеть в межсезонье
03:15Россиянам рассказали, какая доза алкоголя безопасна для здоровья
03:14Кинолог рассказал, как поспать утром вместо выгула собаки
03:07Минобороны раскрыло облик первой российской сверхлегкой ракеты
03:00Адвокат рассказала, как родственники крадут квартиры
02:39На Украине предупредили Россию "об ударе в спину"
02:26В Раде вспомнили слова последнего русского царя из-за ситуации в стране
02:15Эксперт объяснил, когда ждать роста ставок по депозитам
02:15Кредитные сезоны. Когда выгоднее всего брать у банка деньги в долг?
01:59МИД подтвердил официальный визит Нуланд в Москву
01:22В Саратове водитель автобуса избил коллегу в борьбе за пассажиров
01:15Автомобилистам напомнили о необходимости следить за топливом в баке
01:14Замгоссекретаря США Нуланд планирует посетить Москву с официальным визитом
01:08Эксперты заявили о сохранении дефицита газа, несмотря на слова Путина
01:07В Британии рассказали, как страна "оказалась во власти Путина"
Лента новостейМолния