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Участников драки в московском метро обвинили в покушении на убийство
Участников драки в московском метро обвинили в покушении на убийство - РИА Новости, 08.10.2021
Участников драки в московском метро обвинили в покушении на убийство
Зачинщикам драки в московском метро предъявили обвинения в покушении на убийство и угрозе применения насилия против представителя власти, сообщили в СК России. РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T21:11
2021-10-08T21:11
2021-10-08T23:45
происшествия
москва
избиение пассажира в московском метро
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Зачинщикам драки в московском метро предъявили обвинения в покушении на убийство и угрозе применения насилия против представителя власти, сообщили в СК России.По уголовному делу проходят Магамаали Ханмагомедов, Ибрагим Мусалаев и Гасан Залибеков.Обвиняемые вечером 4 октября в поезде метро угрожали присутствовавшим женщинам и нецензурно выражались. Ехавший в том же вагоне 25-летний Роман Ковалев сделал им замечание, после чего молодого человека начали избивать.Когда он упал на пол, Ханмагомедов и Мусалаев пинали Ковалева по голове, а Залибеков кричал, что если кто-то попытается помочь, его тоже жестоко изобьют.Пассажиры сообщили о драке машинисту, и на следующей станции нападавшие выбежали из поезда и попытались скрыться на улице. Вскоре их задержали, при этом они угрожали полицейским канцелярским ножом и распылили перцовый баллончик.Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, все трое — ранее судимые уроженцы Дагестана. В момент нападения они были пьяны.Пострадавшего госпитализировали с переломами лицевой кости и носа, а также ушибами. Ему сделали операцию, ожидается еще одна.Cуд арестовал участников нападения.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва, избиение пассажира в московском метро
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости.
Зачинщикам драки в московском метро предъявили обвинения в покушении на убийство и угрозе применения насилия против представителя власти, сообщили в СК
России.
По уголовному делу проходят Магамаали Ханмагомедов, Ибрагим Мусалаев и Гасан Залибеков.
Обвиняемые вечером 4 октября в поезде метро угрожали присутствовавшим женщинам и нецензурно выражались. Ехавший в том же вагоне 25-летний Роман Ковалев сделал им замечание, после чего молодого человека начали избивать.
Когда он упал на пол, Ханмагомедов и Мусалаев пинали Ковалева по голове, а Залибеков кричал, что если кто-то попытается помочь, его тоже жестоко изобьют.
Пассажиры сообщили о драке машинисту, и на следующей станции нападавшие выбежали из поезда и попытались скрыться на улице. Вскоре их задержали, при этом они угрожали полицейским канцелярским ножом и распылили перцовый баллончик.
Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, все трое — ранее судимые уроженцы Дагестана. В момент нападения они были пьяны.
Пострадавшего госпитализировали с переломами лицевой кости и носа, а также ушибами. Ему сделали операцию, ожидается еще одна.
Cуд арестовал участников нападения.