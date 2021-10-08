https://ria.ru/20211008/draka-1753761359.html

Участников драки в московском метро обвинили в покушении на убийство

Участников драки в московском метро обвинили в покушении на убийство - РИА Новости, 08.10.2021

Участников драки в московском метро обвинили в покушении на убийство

Зачинщикам драки в московском метро предъявили обвинения в покушении на убийство и угрозе применения насилия против представителя власти, сообщили в СК России. РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T21:11

2021-10-08T21:11

2021-10-08T23:45

происшествия

москва

избиение пассажира в московском метро

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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Зачинщикам драки в московском метро предъявили обвинения в покушении на убийство и угрозе применения насилия против представителя власти, сообщили в СК России.По уголовному делу проходят Магамаали Ханмагомедов, Ибрагим Мусалаев и Гасан Залибеков.Обвиняемые вечером 4 октября в поезде метро угрожали присутствовавшим женщинам и нецензурно выражались. Ехавший в том же вагоне 25-летний Роман Ковалев сделал им замечание, после чего молодого человека начали избивать.Когда он упал на пол, Ханмагомедов и Мусалаев пинали Ковалева по голове, а Залибеков кричал, что если кто-то попытается помочь, его тоже жестоко изобьют.Пассажиры сообщили о драке машинисту, и на следующей станции нападавшие выбежали из поезда и попытались скрыться на улице. Вскоре их задержали, при этом они угрожали полицейским канцелярским ножом и распылили перцовый баллончик.Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, все трое — ранее судимые уроженцы Дагестана. В момент нападения они были пьяны.Пострадавшего госпитализировали с переломами лицевой кости и носа, а также ушибами. Ему сделали операцию, ожидается еще одна.Cуд арестовал участников нападения.

https://ria.ru/20211008/sobyanin-1753686119.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, избиение пассажира в московском метро