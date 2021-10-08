https://ria.ru/20211008/diplomaty-1753609431.html

Россия решила пойти на крайние меры после хамского поведения НАТО

"Ъ" рассказал о возможном ответе России на высылку дипломатов из НАТО - РИА Новости, 08.10.2021

Россия решила пойти на крайние меры после хамского поведения НАТО

Газета "Коммерсант" со ссылкой на источники рассказала, какие ответные меры может предпринять Москва после действий НАТО в отношении российских дипломатов. РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T07:33

2021-10-08T07:33

2021-10-08T11:15

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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Газета "Коммерсант" со ссылкой на источники рассказала, какие ответные меры может предпринять Москва после действий НАТО в отношении российских дипломатов.Ранее стало известно, что НАТО вышлет восемь сотрудников представительства России при альянсе, якобы являющихся "незаявленными сотрудниками российской разведки". Кроме того, общее число доступных аккредитаций для Москвы сократили до десяти.Источники газеты утверждают, что ответные меры в отношении НАТО сейчас согласовывают в межведомственном формате. Однако уже принято решение, что они коснутся Военной миссии связи Североатлантического альянса в Москве, действующей под эгидой посольства Бельгии.Издание подчеркивает, что сотрудничество по военной линии между Россией и НАТО заморозили по инициативе альянса после воссоединения с Крымом, а заседания Совета Россия — НАТО не проводятся уже больше двух лет. Поэтому в миссии, призванной обеспечивать, в частности, именно эти вопросы, "можно оставить хоть одного человека, этого будет достаточно", заявил один из собеседников газеты.Источники издания также не исключили, что что Россия сама пойдет на закрытие своей миссии при НАТО.Помимо этого, источники издания пока затруднились ответить, затронут ли какие-либо ограничения Информационное бюро НАТО в Москве.

https://ria.ru/20211006/mid-1753426732.html

https://ria.ru/20211007/akkreditatsiya-1753508237.html

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в мире, москва, нато, совет россия-нато, россия, бельгия