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Россия решила пойти на крайние меры после хамского поведения НАТО
"Ъ" рассказал о возможном ответе России на высылку дипломатов из НАТО - РИА Новости, 08.10.2021
Россия решила пойти на крайние меры после хамского поведения НАТО
Газета "Коммерсант" со ссылкой на источники рассказала, какие ответные меры может предпринять Москва после действий НАТО в отношении российских дипломатов. РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T07:33
2021-10-08T11:15
в мире
москва
нато
совет россия-нато
россия
бельгия
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Газета "Коммерсант" со ссылкой на источники рассказала, какие ответные меры может предпринять Москва после действий НАТО в отношении российских дипломатов.Ранее стало известно, что НАТО вышлет восемь сотрудников представительства России при альянсе, якобы являющихся "незаявленными сотрудниками российской разведки". Кроме того, общее число доступных аккредитаций для Москвы сократили до десяти.Источники газеты утверждают, что ответные меры в отношении НАТО сейчас согласовывают в межведомственном формате. Однако уже принято решение, что они коснутся Военной миссии связи Североатлантического альянса в Москве, действующей под эгидой посольства Бельгии.Издание подчеркивает, что сотрудничество по военной линии между Россией и НАТО заморозили по инициативе альянса после воссоединения с Крымом, а заседания Совета Россия — НАТО не проводятся уже больше двух лет. Поэтому в миссии, призванной обеспечивать, в частности, именно эти вопросы, "можно оставить хоть одного человека, этого будет достаточно", заявил один из собеседников газеты.Источники издания также не исключили, что что Россия сама пойдет на закрытие своей миссии при НАТО.Помимо этого, источники издания пока затруднились ответить, затронут ли какие-либо ограничения Информационное бюро НАТО в Москве.
https://ria.ru/20211006/mid-1753426732.html
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в мире, москва, нато, совет россия-нато, россия, бельгия
07:33 08.10.2021 (обновлено: 11:15 08.10.2021)
 
"Ъ" рассказал о возможном ответе России на высылку дипломатов из НАТО

"Коммерсант": Россия может закрыть свое представительство при НАТО после его сокращения

© REUTERS / Yves Herman/File PhotoБаннеры с логотипом НАТО
Баннеры с логотипом НАТО - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© REUTERS / Yves Herman/File Photo
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Газета "Коммерсант" со ссылкой на источники рассказала, какие ответные меры может предпринять Москва после действий НАТО в отношении российских дипломатов.
Ранее стало известно, что НАТО вышлет восемь сотрудников представительства России при альянсе, якобы являющихся "незаявленными сотрудниками российской разведки". Кроме того, общее число доступных аккредитаций для Москвы сократили до десяти.
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МИД ответил на высылку российских дипломатов из НАТО
Источники газеты утверждают, что ответные меры в отношении НАТО сейчас согласовывают в межведомственном формате. Однако уже принято решение, что они коснутся Военной миссии связи Североатлантического альянса в Москве, действующей под эгидой посольства Бельгии.
Издание подчеркивает, что сотрудничество по военной линии между Россией и НАТО заморозили по инициативе альянса после воссоединения с Крымом, а заседания Совета Россия — НАТО не проводятся уже больше двух лет. Поэтому в миссии, призванной обеспечивать, в частности, именно эти вопросы, "можно оставить хоть одного человека, этого будет достаточно", заявил один из собеседников газеты.
Источники издания также не исключили, что что Россия сама пойдет на закрытие своей миссии при НАТО.
"Если альянс не придет в себя, дело вполне может дойти до сворачивания нашего постпредства там", — сказал один из собеседников газеты.
Помимо этого, источники издания пока затруднились ответить, затронут ли какие-либо ограничения Информационное бюро НАТО в Москве.
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