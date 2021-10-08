https://ria.ru/20211008/diplomatiya-1753738028.html

Трех сотрудников посольства США в Москве заподозрили в краже

Трех сотрудников посольства США в Москве заподозрили в краже - РИА Новости, 08.10.2021

Трех сотрудников посольства США в Москве заподозрили в краже

МИД направил ноту в посольство США с просьбой снять иммунитет с трех сотрудников дипмиссии для привлечения их к уголовной ответственности. РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T18:26

2021-10-08T18:26

2021-10-08T23:56

сша

россия

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. МИД направил ноту в посольство США с просьбой снять иммунитет с трех сотрудников дипмиссии для привлечения их к уголовной ответственности.Американцев подозревают в краже личных вещей у гражданина России.В министерстве добавили, что если требование не удовлетворят, то эти сотрудники должны будут покинуть страну.Как пояснил начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин, трех административно-технических сотрудников американского посольства — морпехов в возрасте от 21 до 26 лет — подозревают в краже рюкзака у посетителя одного из московских кафе. Ущерб составил 15 тысяч рублей. По этому факту открыли уголовное дело. У полиции есть видеозапись, как подозреваемые входят в здание дипмиссии с украденной сумкой.Кроме того полиция распространила ролик с показаниями пострадавшего. Мужчину зовут Дмитрий Корнилов, он работает детским психологом. Он пояснил, что пришел в бар "после тяжелого рабочего дня", а перед самым отъездом домой отлучился, оставив рюкзак под стойкой. Когда молодой человек вернулся, его вещей на месте уже не было. Корнилов отметил, что администрация бара не позволила ему посмотреть камеры видеонаблюдения, из-за чего пришлось вызвать полицию. Сотрудники оперативно приехали, взяли показания и начали искать злоумышленников. Корнилов уточнил, что в рюкзаке были деньги, техника и документы. Он также предположил, что подозреваемые не планировали воровать чужие вещи.

https://ria.ru/20210515/posolstvo-1732467684.html

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2021

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сша, россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)