https://ria.ru/20211008/detsad-1753694643.html

Детский сад открылся в селе Бурашево Тверской области

Детский сад открылся в селе Бурашево Тверской области - РИА Новости, 08.10.2021

Детский сад открылся в селе Бурашево Тверской области

В селе Бурашево Калининского района Тверской области открыт детский сад, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T15:12

2021-10-08T15:12

2021-10-08T15:12

тверская область

общество

вышний волочек

калининский район

тверская область

игорь руденя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/08/1753693848_0:49:1616:958_1920x0_80_0_0_0c29463fc6b58a6d9f548a27269f9920.jpg

ТВЕРЬ, 8 окт. – РИА Новости. В селе Бурашево Калининского района Тверской области открыт детский сад, сообщает пресс-служба регионального правительства.Детсад, построенный в рамках национального проекта "Демография", рассчитан на 80 мест. В детском саду открыты четыре группы, каждая из которых оснащена современной мебелью и развивающим оборудованием. Предусмотрены залы для занятий театральных и изобразительных студий, выставочные площадки, арт-пространство.Это уже третий детский сад в регионе, построенный в Верхневолжье в 2021 году. Дошкольные учреждения также появились в Торопце и Твери.В настоящее время в Тверской области продолжается строительство еще трёх детских садов на 540 мест - двух в Твери и одного в Вышнем Волочке, отметили в пресс-службе.По словам губернатора области Игоря Рудени, строительство новых дошкольных учреждений - это вклад в наше будущее, в наших детей. "Чем внимательнее мы относимся к условиям, где они воспитываются, тем более успешным и конкурентоспособным будет подрастающее поколение", – считает глава региона.

https://ria.ru/20210929/blagoustroystvo-1752325217.html

вышний волочек

калининский район

тверская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, вышний волочек, калининский район, тверская область, игорь руденя