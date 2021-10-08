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Детский сад открылся в селе Бурашево Тверской области
Детский сад открылся в селе Бурашево Тверской области - РИА Новости, 08.10.2021
Детский сад открылся в селе Бурашево Тверской области
В селе Бурашево Калининского района Тверской области открыт детский сад, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T15:12
2021-10-08T15:12
2021-10-08T15:12
тверская область
общество
вышний волочек
калининский район
тверская область
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 8 окт. – РИА Новости. В селе Бурашево Калининского района Тверской области открыт детский сад, сообщает пресс-служба регионального правительства.Детсад, построенный в рамках национального проекта "Демография", рассчитан на 80 мест. В детском саду открыты четыре группы, каждая из которых оснащена современной мебелью и развивающим оборудованием. Предусмотрены залы для занятий театральных и изобразительных студий, выставочные площадки, арт-пространство.Это уже третий детский сад в регионе, построенный в Верхневолжье в 2021 году. Дошкольные учреждения также появились в Торопце и Твери.В настоящее время в Тверской области продолжается строительство еще трёх детских садов на 540 мест - двух в Твери и одного в Вышнем Волочке, отметили в пресс-службе.По словам губернатора области Игоря Рудени, строительство новых дошкольных учреждений - это вклад в наше будущее, в наших детей. "Чем внимательнее мы относимся к условиям, где они воспитываются, тем более успешным и конкурентоспособным будет подрастающее поколение", – считает глава региона.
https://ria.ru/20210929/blagoustroystvo-1752325217.html
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общество, вышний волочек, калининский район, тверская область, игорь руденя