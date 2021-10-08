https://ria.ru/20211008/bespilotniki-1753543904.html

"За ними будущее": Пентагон столкнулся с новой воздушной угрозой

"За ними будущее": Пентагон столкнулся с новой воздушной угрозой - РИА Новости, 08.10.2021

"За ними будущее": Пентагон столкнулся с новой воздушной угрозой

Нарушить связь с оператором, выдать ложные координаты, принудительно посадить или сбить — американцы всерьез занялись оружием против мини-беспилотников. В конце РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T08:00

2021-10-08T08:00

2021-10-08T08:12

безопасность

сирия

министерство обороны сша

бмп-3

панцирь-с1

воздушно-десантные войска россии

хмеймим

россия

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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости, Андрей Коц. Нарушить связь с оператором, выдать ложные координаты, принудительно посадить или сбить — американцы всерьез занялись оружием против мини-беспилотников. В конце сентября перспективные образцы продемонстрировали на полигоне Юма в Аризоне, где недавно открылся учебный центр по подготовке "дронобойщиков". Чем Пентагон собирается отражать атаки стай БПЛА — в материале РИА Новости.Для всех видов и родовМалогабаритные БПЛА активно применялись во всех вооруженных конфликтах последнего десятилетия как армиями развитых государств, так и иррегулярными формированиями. Главное преимущество таких дронов перед тяжелыми платформами — простота конструкции. Собрать аппарат, способный сбросить точно в цель неуправляемый боеприпас, можно буквально на коленке, нужные детали — заказать в интернете. В частности, кустарные БПЛА с переменным успехом используют боевики в Сирии и украинские военные в Донбассе.Еще одно преимущество — стоимость. Зенитные ракеты, которые обороняющимся приходится расходовать на уничтожение малогабаритных БПЛА, гораздо дороже. Несложно организовать массовую атаку, чтобы перенасытить ПВО противника целями и в итоге ее подавить. Это называют "роем дронов". По мнению специалистов, в будущем именно мини-БПЛА сыграют решающую роль при прорыве вражеской обороны.Поэтому американцы активно ищут эффективные способы борьбы с такой угрозой. Чуть больше года назад Минобороны США создало Объединенное управление по борьбе с малыми беспилотными летательными аппаратами (Joint Counter-Small Unmanned Aircraft Office, JCO). Задача — внедрение в армию перспективных образцов вооружений, которыми смогли бы пользоваться обычные солдаты всего после двух недель обучения."Мы разработали специальную тренировочную программу, — рассказал журналистам подполковник Джонатан Хестер. — Это как теоретические занятия в классах, так и практические, с отработкой применения новейших образцов вооружений в полевых условиях. После курса любой военнослужащий — пехотинец, моряк, летчик или морпех — получит базовые навыки по защите от атаки мини-дронов".Глушилки и турелиСпециалисты JCO уже испытали и продемонстрировали в конце прошлого месяца несколько перспективных систем — портативные ручные устройства DroneBuster и DroneKiller. По сути, это компактные глушилки, нарушающие канал связи между дроном и оператором. В результате беспилотники либо зависали на месте, либо возвращались в точку старта.Еще одна новинка — дистанционно управляемый модуль Smash Hopper, устанавливаемый на легкие транспортные средства. Весит около 15 килограммов, внешне — как лафет под стандартные 5,56-миллиметровые штурмовые винтовки AR-15 или M-4. Турель с автоматизированной системой управления обнаруживает небольшие дроны, рассчитывает расстояние, упреждение и уничтожает цели очередями. В ходе демонстрации Smash Hopper поразил несколько наземных и воздушных мишеней с дистанции более 300 метров.Есть и более серьезные калибры. Так, американцы испытали 30-миллиметровый снаряд LW30 PROX для скорострельных пушек M230 и M230LF. Его особенность — радиочастотный датчик приближения к цели, позволяющий подрывать дроны на расстоянии. Осколочно-фугасный боеприпас весит порядка 350 граммов. Очередь из скорострельной пушки создает перед БПЛА плотное облако осколков.Довольно экзотичное решение предложило Управление перспективных исследовательских проектов Минобороны США (DARPA): беспилотник-перехватчик. Он взрывается недалеко от цели и выбрасывает в ее сторону прочные пластиковые нити, опутывающие дрон и блокирующие его винты. Перехватчик безопасен для собственных войск и может действовать прямо над ними.Задавить помехамиРоссийские военные за годы операции в Сирии накопили большой опыт борьбы с мини-БПЛА: террористы регулярно запускают их к авиабазе Хмеймим. В большинстве случаев цели уничтожают зенитно-ракетные комплексы "Панцирь-С1" и "Тор-М2".Также десятки кустарных БПЛА были обезврежены системами радиоэлектронной борьбы — в этой области Россию признают мировым лидером. Например, на учениях "Запад-2021" дронам условного противника противодействовали мобильные группы РЭБ с комплексами "Борисоглебск-1/2", "Житель" и Р-934БМВ. Эти системы самостоятельно обнаруживали цели, выявляли каналы управления и подавляли их помехами. Беспилотники, потеряв навигацию и контакт с оператором, моментально приземлялись.Помимо этого, с 2018-го в программу боевой подготовки Сухопутных войск, Морской пехоты и ВДВ добавили упражнения по стрельбе в движущиеся дроны из автоматов, пулеметов и снайперских винтовок. Практика показала, что хорошо подготовленный боец с СВД или АСВК без труда попадает в маневрирующую на высотах до 300-400 метров воздушную цель с расстояния до километра.А для борьбы с аппаратами на больших дистанциях скоро примут на вооружение комплекс "Деривация-ПВО" на базе БМП-3. Его главное ноу-хау — 57-миллиметровая пушка высокой баллистики со скорострельностью 120 выстрелов в минуту и дальностью до десяти километров. В отличие от 30-миллиметровых зенитных автоматов "Тунгуски" и "Панциря", "Деривации" создает на пути дрона гораздо более широкое поле осколков. Также под нее разработали корректируемый боеприпас с изменяемой траекторией полета для прямого попадания в цель.

https://ria.ru/20211006/doklad-1753177081.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210928/pentagon-1752218029.html

https://ria.ru/20200303/1566897800.html

сирия

хмеймим

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, сирия, министерство обороны сша, бмп-3, панцирь-с1, воздушно-десантные войска россии, хмеймим, россия