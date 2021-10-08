https://ria.ru/20211008/beremennye-1753608132.html

Гинеколог оценила безопасность вакцинации для беременных женщин

Гинеколог оценила безопасность вакцинации для беременных женщин - РИА Новости, 08.10.2021

Гинеколог оценила безопасность вакцинации для беременных женщин

Никаких осложнений при вакцинации от коронавируса беременных женщин в России не выявлено, заявила РИА Новости главный внештатный специалист по акушерству и... РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T06:14

2021-10-08T06:14

2021-10-08T06:22

распространение коронавируса

общество

москва

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье

михаил мурашко

анна попова

россия

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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Никаких осложнений при вакцинации от коронавируса беременных женщин в России не выявлено, заявила РИА Новости главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава Лейла Адамян.Собеседница агентства добавила, что у привитых таким образом уже появились дети, а роды у них прошли без всяких осложнений.Она подчеркнула, что среди умерших пациентов с коронавирусом и госпитализированных практически нет привитых.По словам Адамян, вакцинация не влияет на репродуктивную функцию, а вот коронавирус наоборот оказывает отрицательное воздействие.В конце июня стало известно о снятии противопоказания для применения "Спутника V" у беременных. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко объявил, что экспертное сообщество приняло такое решение после накопления данных по эффективности и безопасности препарата в пострегистрационном периоде.

https://ria.ru/20211008/smertnost-1753601429.html

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общество, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье, михаил мурашко, анна попова, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, лейла адамян