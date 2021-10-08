https://ria.ru/20211008/beremennye-1753608132.html
Гинеколог оценила безопасность вакцинации для беременных женщин
Гинеколог оценила безопасность вакцинации для беременных женщин - РИА Новости, 08.10.2021
Гинеколог оценила безопасность вакцинации для беременных женщин
Никаких осложнений при вакцинации от коронавируса беременных женщин в России не выявлено, заявила РИА Новости главный внештатный специалист по акушерству и... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T06:14
2021-10-08T06:14
2021-10-08T06:22
распространение коронавируса
общество
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье
михаил мурашко
анна попова
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151085/70/1510857081_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_87283978029d4acc4498e8cf9d13d25f.jpg
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Никаких осложнений при вакцинации от коронавируса беременных женщин в России не выявлено, заявила РИА Новости главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава Лейла Адамян.Собеседница агентства добавила, что у привитых таким образом уже появились дети, а роды у них прошли без всяких осложнений.Она подчеркнула, что среди умерших пациентов с коронавирусом и госпитализированных практически нет привитых.По словам Адамян, вакцинация не влияет на репродуктивную функцию, а вот коронавирус наоборот оказывает отрицательное воздействие.В конце июня стало известно о снятии противопоказания для применения "Спутника V" у беременных. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко объявил, что экспертное сообщество приняло такое решение после накопления данных по эффективности и безопасности препарата в пострегистрационном периоде.
https://ria.ru/20211008/smertnost-1753601429.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151085/70/1510857081_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_187b5c2eb8ba2d71f1e3bc993a6ae1e4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье, михаил мурашко, анна попова, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, лейла адамян
06:14 08.10.2021 (обновлено: 06:22 08.10.2021)
Гинеколог оценила безопасность вакцинации для беременных женщин
Гинеколог Адамян: в России не выявлены случаи осложнений при вакцинации беременных женщин