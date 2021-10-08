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https://ria.ru/20211008/beremennye-1753608132.html
Гинеколог оценила безопасность вакцинации для беременных женщин
Гинеколог оценила безопасность вакцинации для беременных женщин - РИА Новости, 08.10.2021
Гинеколог оценила безопасность вакцинации для беременных женщин
Никаких осложнений при вакцинации от коронавируса беременных женщин в России не выявлено, заявила РИА Новости главный внештатный специалист по акушерству и... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T06:14
2021-10-08T06:22
распространение коронавируса
общество
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здоровье
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Никаких осложнений при вакцинации от коронавируса беременных женщин в России не выявлено, заявила РИА Новости главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава Лейла Адамян.Собеседница агентства добавила, что у привитых таким образом уже появились дети, а роды у них прошли без всяких осложнений.Она подчеркнула, что среди умерших пациентов с коронавирусом и госпитализированных практически нет привитых.По словам Адамян, вакцинация не влияет на репродуктивную функцию, а вот коронавирус наоборот оказывает отрицательное воздействие.В конце июня стало известно о снятии противопоказания для применения "Спутника V" у беременных. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко объявил, что экспертное сообщество приняло такое решение после накопления данных по эффективности и безопасности препарата в пострегистрационном периоде.
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общество, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье, михаил мурашко, анна попова, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, лейла адамян
06:14 08.10.2021 (обновлено: 06:22 08.10.2021)
 
Гинеколог оценила безопасность вакцинации для беременных женщин

Гинеколог Адамян: в России не выявлены случаи осложнений при вакцинации беременных женщин

© Depositphotos / SubbotinaБеременная девушка
Беременная девушка - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© Depositphotos / Subbotina
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Никаких осложнений при вакцинации от коронавируса беременных женщин в России не выявлено, заявила РИА Новости главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава Лейла Адамян.

"Не замечено, ни разу, никаких осложнений. Если кто-то что-то говорит, то это какие-то преувеличенные страхи. У нас нет таких данных, и в мировом масштабе тоже нет. В мире имеется примерно 150 тысяч человек, которые были привиты, вакцинированы, не зная, что они беременны", — сказала Адамян.

Собеседница агентства добавила, что у привитых таким образом уже появились дети, а роды у них прошли без всяких осложнений.
Она подчеркнула, что среди умерших пациентов с коронавирусом и госпитализированных практически нет привитых.
По словам Адамян, вакцинация не влияет на репродуктивную функцию, а вот коронавирус наоборот оказывает отрицательное воздействие.
В конце июня стало известно о снятии противопоказания для применения "Спутника V" у беременных. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко объявил, что экспертное сообщество приняло такое решение после накопления данных по эффективности и безопасности препарата в пострегистрационном периоде.
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Распространение коронавирусаОбществоМоскваФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ЗдоровьеМихаил МурашкоАнна ПоповаРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииЛейла Адамян
 
 
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