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В Белоруссии призвали Россию к сплоченности в условиях западных санкций
В Белоруссии призвали Россию к сплоченности в условиях западных санкций - РИА Новости, 08.10.2021
В Белоруссии призвали Россию к сплоченности в условиях западных санкций
Председатель совета старейшин при президиуме верхней палаты белорусского парламента Борис Батура заявил, что Белоруссия и Россия должны противопоставить... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T13:25
2021-10-08T13:25
белоруссия
цены на нефть
россия
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МИНСК, 8 окт – РИА Новости. Председатель совета старейшин при президиуме верхней палаты белорусского парламента Борис Батура заявил, что Белоруссия и Россия должны противопоставить сплоченность и взаимовыручку всем внешним формам давления на них."Санкции по надуманным поводам, безосновательные обвинения, попытки вмешательства во внутренние дела стали нормой отношения к нашим странам так называемых демократических государств, не видящих в своем глазу бревна… Всем формам санкций, давлений и вызовов мы можем и должны противопоставить нашу сплоченность, взаимовыручку и инициативу", - сказал Батура на открытии десятой встречи городов-побратимов Белоруссии и России в белорусском Жодино. Батура возглавляет белорусскую общественную организацию "Породненные города".Батура обратил внимание, что давление на Белоруссию и Россию приобрело системный характер. "У белорусов и россиян есть что отстаивать вместе, есть над чем и ради чего работать вместе, и это вместе - залог наших успехов. Наши страны связывают стратегическое партнерство, союзнические отношения, тесные кооперационные связи. У нас схожий путь развития, общая задача: обеспечение мирного и демократического развития наших народов, устойчивого социально-экономического развития", - сказал он.По мнению Батуры, "наряду с вопросами торгово-экономического и культурного взаимодействия города-побратимы не должны забывать и о взаимодействии в формировании объективного имиджа (двух – ред.) стран, в идейно-нравственном, патриотическом воспитании молодежи, формировании у подрастающего поколения активной и национально ориентированной гражданской позиции".На мероприятии было отмечено, что по итогам 2020 года товарооборот между Белоруссией и Россией составил 29,5 миллиарда долларов. При этом белорусский экспорт в Россию составил 13,1 миллиарда долларов, импорт в республику из России - 16,4 миллиарда долларов. За шесть месяцев этого года белорусский экспорт составил 7,39 миллиарда долларов, импорт – 10,438 миллиарда долларов, взаимный товарооборот с РФ достиг 17,828 миллиарда долларов.
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белоруссия, цены на нефть, россия
13:25 08.10.2021
 
В Белоруссии призвали Россию к сплоченности в условиях западных санкций

В Белоруссии призвали Россию противопоставить сплоченность всем внешним формам давления

© POOL / Перейти в фотобанкФлаги России и Белоруссии
Флаги России и Белоруссии
© POOL
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МИНСК, 8 окт – РИА Новости. Председатель совета старейшин при президиуме верхней палаты белорусского парламента Борис Батура заявил, что Белоруссия и Россия должны противопоставить сплоченность и взаимовыручку всем внешним формам давления на них.
"Санкции по надуманным поводам, безосновательные обвинения, попытки вмешательства во внутренние дела стали нормой отношения к нашим странам так называемых демократических государств, не видящих в своем глазу бревна… Всем формам санкций, давлений и вызовов мы можем и должны противопоставить нашу сплоченность, взаимовыручку и инициативу", - сказал Батура на открытии десятой встречи городов-побратимов Белоруссии и России в белорусском Жодино. Батура возглавляет белорусскую общественную организацию "Породненные города".
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Батура обратил внимание, что давление на Белоруссию и Россию приобрело системный характер. "У белорусов и россиян есть что отстаивать вместе, есть над чем и ради чего работать вместе, и это вместе - залог наших успехов. Наши страны связывают стратегическое партнерство, союзнические отношения, тесные кооперационные связи. У нас схожий путь развития, общая задача: обеспечение мирного и демократического развития наших народов, устойчивого социально-экономического развития", - сказал он.
По мнению Батуры, "наряду с вопросами торгово-экономического и культурного взаимодействия города-побратимы не должны забывать и о взаимодействии в формировании объективного имиджа (двух – ред.) стран, в идейно-нравственном, патриотическом воспитании молодежи, формировании у подрастающего поколения активной и национально ориентированной гражданской позиции".
На мероприятии было отмечено, что по итогам 2020 года товарооборот между Белоруссией и Россией составил 29,5 миллиарда долларов. При этом белорусский экспорт в Россию составил 13,1 миллиарда долларов, импорт в республику из России - 16,4 миллиарда долларов. За шесть месяцев этого года белорусский экспорт составил 7,39 миллиарда долларов, импорт – 10,438 миллиарда долларов, взаимный товарооборот с РФ достиг 17,828 миллиарда долларов.
 
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